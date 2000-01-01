«Круг доверия» объединит подростков и их родителей

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Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 17 мая, в Международный день детского телефона доверия, проведет общероссийский интернет-марафон «Круг доверия». Мероприятие состоится с 10.00 до 14.00 по московскому времени.
По словам организаторов, онлайн-марафон – отличный способ рассказать детям, подросткам и их родителям о едином общероссийском детском телефоне доверия 8-800-2000-122 – уникальной службе экстренной психологической помощи, в которую в трудной ситуации можно обратиться анонимно и совершенно бесплатно.
В рамках марафона в студии будут присутствовать эксперты-психологи, которые расскажут о принципах работы телефона доверия и смогут развеять мифы и сомнения, связанные с обращением к психологам-консультантам службы. Обсуждаться будут самые актуальные для подростков темы, в том числе – страх перед экзаменами; непростые отношения с противоположным полом и первая любовь; конфликты в коллективе и буллинг; опасности в социальных сетях; самоопределение и профориентация; неуверенность в себе; взаимопонимание между родителями и детьми и многое другое.
В «Круг доверия» приглашены также знаменитые гости – известные детям и их родителям музыканты и актеры, видеоблоггеры, которые смогут ответить на вопросы участников, поделиться историями из жизни и личным опытом. Гостями студии станут актер Алексей Чадов, певец Влад Топалов, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, певица Светлана Светикова, актриса Валерия Ланская, финалистка шоу «Голос. Дети» на Первом канале Рагда Ханиева, популярный у подростков видеоблоггер Anny May и другие, чьи имена пока держатся в секрете.
Участники из регионов могут присылать свои вопросы и предложения, а также видеообращения на почту krugdoveria@telefon-doveria.ru или страницу Общероссийского интернет-марафона «Круг доверия» в социальной сети «ВКонтакте». Самые острые вопросы обязательно получат отклик в студии.
Отмечается, что прямая трансляция будет вестись на все регионы страны, а значит, увидеть происходящее в студии смогут все желающие на сайте онлайн-марафона www.8-800-2000-122.ru и на сайте «Детский телефон доверия» www.telefon-doveria.ru