Носи Георгиевскую ленточку правильно!

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1. Акция «Георгиевская ленточка» - некоммерческая и неполитическая.
2. Цель акции – создание символа праздника – Дня Победы.
3. Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.
4. «Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты.
5. Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» - символ, а не награда.
6. «Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-продажи.
7. «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и слуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки.
8. «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку.
9. Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических целях любыми партиями или движениями.