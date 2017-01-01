12 новых югорских участков недр включено в перечень для лицензирования

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12 участков недр автономного округа дополнительно включено в перечень для лицензирования в 2018 году.
Соответствующее решение приняли члены регионального правительства на очередном заседании под председательством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина.
Семь участков предусмотрено для проведения геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а пять участков – для геологического изучения за счет средств недропользователей.
«Суммарные запасы дополнительных участков составляют 4,7 миллиона тонн, ресурсы – 1,4 миллиона тонн, – сообщил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов. – Всего в 2017 году в Министерство природных ресурсов и экологии России в качестве предложений было направлено 46 участков автономного округа. И сейчас мы дополнили эти предложения 12 участками. Они будут лицензироваться по двум направлениям: участки с открытыми месторождениями и участки только с ресурсами без открытых месторождений».
Стоит отметить, что на 2018 год запланировано для лицензирования 58 участков недр с общим объемом запасов – 70 миллионов тонн и объемом ресурсов – 43 миллиона тонн.
Своевременное вовлечение в разработку ресурсной базы, находящейся в нераспределенном фонде, позволит сохранить лидирующие позиции Югры по добыче нефти, что, в свою очередь, отразится на уровне социально-экономического развития региона.
При формировании программы лицензирования недр также была учтена информация о наличии в их пределах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. «В 2017 году в Югре недропользователями было направлено свыше 600 миллионов благотворительных средств для коренных народов», – подчеркнул Сергей Филатов.