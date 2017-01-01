Жители Югры могут поделиться историями подвигов своих родственников

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Югорчане приглашаются к участию во Всероссийском интернет-марше «Честь Победы», приуроченному к празднованию Дня Победы.
В рамках интернет-марша «Честь Победы» все жители страны с 3 по 10 мая могут опубликовать истории подвигов членов своей семьи во время Великой Отечественной войны на ресурсе стенапризнаний.рф. Общественная инициатива «Честь Победы» реализуется с 2017 года – в прошлом году тысячи россиян поделились историями подвигов членов своих семей, а самые яркие из историй были зачитаны знаменитыми актерами театра и кино.
Ольга Каунова – автор общественного проекта www.face-to-face.ru и создатель стенапризнаний.рф призывает всех россиян принять участие в интернет-марше «Честь Победы», а также сообщает, что в 2018 году будет учреждена Ассоциация управления социальными проектами «Созидай Россия!», в рамках которой на бесплатной основе будет передан знания и опыт по организации и ведению общественно значимых инициатив. Подробную информацию можно получить на ресурсе стенапризнаний.рф в разделе «Созидай Россия!». Все участники интернет-марша «Честь Победы» автоматически получат возможность быть зачисленными на занятия Ассоциации и будут индивидуально оповещены о моменте их запуска по указанным в опубликованных историях адресам.
Для публикации истории необходимо зайти на ресурс стенапризнаний.рф, опубликовать историю, активировав форму «написать признание», обязательно отметив в тегах город, область и школу, в которых Вы находитесь, и после публикации сделать репост истории, после чего фотографии Вашего родственника, историей подвига которого Вы поделились, будет присвоен стикер «Честь Победы».
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»