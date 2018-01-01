У молодых югорчан есть шанс принять участие в форуме «Ладога»

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Молодежный образовательный форум «Ладога» пройдет с 21 по 26 мая на базе пансионата «Восток-6» в Ленинградская области, сегодня стартовала регистрация на смену «Ладога безграничная» в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Из Югры участие в форуме, согласно квоте, сможет принять один представитель.
Образовательная программа будет выстроена по следующим направлениям:
- Добровольчество (возраст участников от 18 до 30 лет) - активисты добровольческих и волонтерских общественных объединений;
- Молодые профессионалы (возраст участников от 22 до 35 лет) – лидеры профсоюзных организаций и молодые специалисты социальной сферы из Ленинградской области;
- Молодежные сообщества (возраст участников от 18 до 30 лет) – активисты студенческих организаций, представители консультативных совещательных органов.
- Займись делом (возраст участников от 22 до 35 лет) – молодые предприниматели.
Напомним, межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» в 2018 году пройдет в Ленинградской области в десятый раз. За время своего существования форум из небольшого слета областной молодежи вырос в крупнейшее событие, в котором принимают участие более 1 000 ребят из 50 регионов России.
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»