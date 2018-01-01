Праздничная концертная программа «Майский перезвон» состоялась в Сельском доме культуры и досуга сельского поселения Шапша с участием хора русской песни «Покрова»

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29 апреля 2018 года в рамках майских праздничных мероприятий состоялась тёплая встреча ветеранов, пенсионеров сельского поселения Шапша с участниками Народного самодеятельного коллектива Хора русской песни «Покрова» Окружного Дома народного творчества, руководитель Сергей Петров.
Коллектив представил праздничную концертную программу «Майский перезвон» в муниципальном казенном учреждении культуры "Сельский дом культуры и досуга" с. п. Шапша. В программе концерта прозвучали русские народные песни, авторские произведения, песни военных лет. Зрители с удовольствием слушали и подпевали знакомые песни, просили исполнить полюбившиеся произведения: «Хорошо, что ты пришел», «Мой милый, если б не было войны», «Тропинка», «16 березок», «Вдовы России». Хор «Покрова» традиционно представляет новые концертные программы в сельском доме культуре и досуга с.п. Шапша, здесь всегда рады гостям. По окончании концертной программы всех угостили душистым травяным чаем со сладким пирогом.
В следующий раз хор «Покрова» и вокальный ансамбль «Ивушка» из сельского поселения Шапша Ханты-Мансийского района решили представить зрителям совместную программу в форме традиционной русской вечерки. Коллективы пожелали организовать соревновательную встречу в виде песенного батла.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»