Окружной Дом народного творчества принял участие в Международном форуме «Финно-угорский мир в культуре России»

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Окружной Дом народного творчества принял участие в Международном форуме «Финно-угорский мир в культуре России»

18-19 апреля 2018 года в городе Кудымкаре Пермского края прошел Международный форум «Финно-угорский мир в культуре России», приуроченный к 100-летию государственной архивной службы России. Участники форума обсуждали вопросы сохранения культурного многообразия финно-угорского мира, образовательные и социокультурные технологии, народную дипломатию как метод сближения народов.

Форум проходил при поддержке Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа и Агентства по делам архивов Пермского края.

В работе форума в очной и заочной форме приняли участие более ста человек из 15 субъектов России, а также представители Венгрии, Финляндии, Украины и Эстонии.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югру представили сотрудники Окружного Дома народного творчества и Музея Природы и Человека, участвовавшие заочно в формате видеосообщений, отослав свои выступления заранее.   

Клешнина Мария Александровна, художественный руководитель ОДНТ выступила с докладом «Процесс адаптации хантыйского этнографического фольклора к сцене».

Молданов Тимофей Алексеевич, кандидат исторических наук, руководитель клубного формирования «Окружная школа Медвежьих игрищ», рассказал о фольклорных материалах архивного фонда автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».

Тема доклада Нестеровой Светланы Николаевны, заведующей сектором культуры обско-угорских народов ОДНТ: «Рукописи и редкие издания архивного фонда автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».

Статьи участников будут опубликованы в сборнике материалов Форума в мае-июне 2018 г.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

 

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