Более 5 тысяч югорчан получили единовременную денежную выплату ко Дню Победы

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Более 5 тысяч югорчан получили единовременную денежную выплату ко Дню Победы

Департамент общественных и внешних связей сообщает:

5 746 граждан, проживающих в Югре, получили единовременную денежную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Так, получателями выплат стали инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники концлагерей, вдовы и дети погибших инвалидов и участников войны.

Отметим, что выплаты от 1000 до 3000 рублей, в зависимости от категории граждан, были осуществлены в беззаявительном порядке. Всего на эти цели из бюджета автономного округа было выделено почти 9 миллионов рублей.

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