Журналисты национальных изданий встретились со студентами

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В преддверии Дня Великой Победы журналисты окружных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» провели встречу со студентами технолого-педагогического колледжа города Ханты-Мансийска. Они рассказали об изданиях, выпущенных редакцией национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», посвященных Великой Отечественной войне.
Редактор хантыйской газеты Людмила Спирякова познакомила студентов со сборником «Солдаты Обского Севера», который был издан Объединённой редакцией национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» к 70-летию Великой Победы.
Людмила Тихоновна отметила, что в наши дни делаются попытки исказить историю Великой Отечественной войны, поэтому необходимо рассказывать молодому поколению о ветеранах, участниках войны, в том числе и о представителях коренных малочисленных народов Севера – ханты, манси, которые также своим подвигом приближали Великую Победу.
Известно, что в округе в годы Великой Отечественной войны было мобилизовано порядка 18 тысяч человек, из них около 430 представителей малочисленных народов Севера, в том числе более 270 ханты и более 160 манси.
В сборник вошли 73 публикации штатных и внештатных корреспондентов окружной газеты «Ленин пант хуват» – «Ханты ясанг», начиная с 70 годов и по настоящее время. Также в него вошли детские работы, присланные на конкурс «Салют Победы».
С особой гордостью Людмила Тихоновна рассказала, что в сборнике опубликованы материалы и об её родственниках, участвовавших в войне – это два младших брата бабушки (по отцовской линии). Никита Степанович Тарасов погиб в Сталинградской битве. Филипп Степанович Тарасов прошёл всю войну, дошёл до Берлина, был награждён «Орденом Славы», тремя «Орденами Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».
В свою очередь, журналист мансийского издания Людмила Теткина, отметила, что в окружной газете «Луима сэрипос» публикуются статьи о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны.
К 25-летию газеты журналисты подготовили сборник «Маньщи махманув потраныл» (Рассказы манси), в который вошли публикации штатных и внештатных корреспондентов газеты «Луима сэрипос». В разделе под названием «О войне» опубликованы воспоминания участников войны, тружеников тыла, а также людей, чьё детство выпало на военные и послевоенные годы.
Один из материалов в этом разделе, посвящён жителю посёлка Сосьва Берёзовского района, ветерану Великой Отечественной войны Селивёрсту Семёновичу Садомину. В 1941 году ему исполнилось 18 лет, и его сразу забрали на фронт. Селивёрст Семёнович прошёл всю войну, дошёл до Берлина. Он был награждён «Орденом Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией», «Орденом Отечественной войны I степени».
Общаясь со студентами, журналисты поинтересовались, знают ли они о своих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Многие из них ответили, что знают, но подробной информацией о них не владеют. На вопрос, что значит для них День Победы, молодые люди ответили, что гордятся подвигом дедов и прадедов, и для них это не просто красный день календаря, а большой и светлый праздник.
Людмила Теткина