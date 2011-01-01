Наталья Комарова поздравила ветеранов Нижневартовска с Днем Победы

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
Глава региона Наталья Комарова приняла участие в торжественных мероприятиях празднования Дня Победы в Нижневартовске. До начала парадного шествия Наталья Комарова встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны, где для них на улице Ленина установили специальные трибуны. С теми, кто воевал и работал в тылу, губернатор Югры пообщалась лично. Поздравила ветеранов со знаменательной датой и поблагодарила за великий подвиг.
«Подвиг героев, сокрушивших фашизм, отпечатан в генетической памяти российского народа. Наша память - это ответственность за сохранение мира, развитие России. Югра отправила на защиту Родины свыше 17 тысяч мужчин и женщин. С войны домой в округ не вернулись 9587 человек. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков отмечал: «Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они с честью и боевой доблестью выполнят возложенные на них задачи», - подчеркнула губернатор.
В свою очередь руководитель муниципалитета Василий Тихонов, обращаясь к вартовчанам, отметил: «Война обожгла огнем каждую семью нашей страны. Миллионы личных историй сплетаются в единую летопись, героическую повесть о народе-победителе. Память о бойцах, стоявших насмерть под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге наполняет наши сердца гордостью, учит понимать, что в нашей жизни действительно важно. Сегодня для всех для нас огромная честь находиться рядом с нашими дорогими ветеранами. Каждый миг общения с вами – бесценен. Мы приклоняемся перед вашим мужеством и силой духа. Наша страна жива благодаря вам».
Парадное шествие в Нижневартовске началось в полдень с военизированного представления. Героев Великой Отечественной войны и всех вартовчан приветствовали участники торжественного марша. Всего на улицу Ленина вышли 17 так называемых коробок, сформированных из школьных отрядов юнармейцев, кадетов, воспитанников патриотических клубов. После чего по магистрали проследовала техника: ГАЗ-66, БТР-80, ГАЗ-69, машины клуба «ДОСААФ». После ветеранов приветствовали представители различных общественных и военно-патриотических организаций: «Красная звезда», ветераны-пограничники, морские пехотинцы, Союз десантников Югры и другие.
День Победы – это праздник, который касается каждого югорчанина. Это еще раз подтверждает акция «Бессмертный полк» в Нижневартовске, которая в этом году проходит в муниципалитете в четвертый раз. Это шествие занимает центральное место в торжественных мероприятиях 9 мая.
Тысячи нижневартовцев пришли в колонну «Бессмертного полка», чтобы вместе со своими ушедшими героями войны пройти этот путь памяти и пронести фотографии, и портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Губернатор Наталья Комарова несла портрет своего деда - военного стрелка Владимира Васильевича Федюченко. Он ушел на службу в 1941 году из города Ворошиловска. С января 1944 года закреплен за четвертым Украинским фронтом. С августа 1944 года - за третьим Украинским фронтом. Был ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги». Глава города Нижневартовска Василий Тихонов прошел вместе с фотоснимком своего отца – военного летчика Владимира Васильевича Тихонова.
В акции приняли участие вартовчане разных поколений: и тех, кто получил возможность обнять и поблагодарить героя войны при жизни и тех, кто знает историю своего ветерана только по рассказам. Для многих самой ценной памятью о родном человеке осталась фотография, которую сегодня они принесли с собой. И каждый готов поделиться своей семейной фронтовой историей.
«Мой дед Шаяхметов Хамза Хадшигалеевич в годы войны был сержантом. Был пулеметчиком, защищал Родину на Курской дуге. То, что я иду сегодня с ним в «Бессмертном полку» - бесценно. Только так я могу выразить ему свою благодарность за его подвиги. Надо помнить всем и гордиться», - поделился Азат Галлеев.
С портретом деда Степана Степановича Лютина прошел в «Бессмертном полку» Алексей Киселев. В 1941 году его дед воевал под Москвой. Прошел всю войну, победу встретил в Берлине.
«Он был многодетный отец и его сначала не хотели брать на фронт. Но когда противник приблизился к Москве он все-таки добился того, чтобы пойти воевать. Он ушел от нас в 1980 году. Сегодня, когда я иду в «Бессмертном полку», чувствую, что он словно со мной рядом марширует. Ком в горле, невероятные эмоции», - поделился своей историей вартовчанин Алексей Киселев.
«Мой прадед Логинов Александр Иосифович. Он погиб в 43-ем, похоронен в братской могиле под Брянском. Кавалерист-сабельщик – на коне воевал. Для меня великая честь сегодня идти здесь, это великий праздник, вечная память погибшим», - рассказала Ольга Фатеева.
Напомним, движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Там же, в Томске, народное движение получило название «Бессмертный полк», был создан Устав Полка, в котором сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы.
На праздновании 70-летия Победы, о значимости «Бессмертного полка» сказал Президент России Владимир Путин: «Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах людей». Глава государства также сегодня пройдет с портретом своего отца в «Бессмертном полку».
Проследовав по центральным улицам города колонна «Бессмертного полка» в Нижневартовске подошла к мемориалу «Героев-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в парке Победы. Здесь глава региона Наталья Комарова возложила цветы к подножию «вечного огня». Также она пообщалась с жителями и ветеранами, представителями общественных организаций, пограничниками, десантниками, ветеранами боевых действий.
Стоит отметить, что в праздновании 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижневартовске приняли участие около 60 тысяч человек.