- Русский
Территорией слова, звука, полета детских фантазий, сказок у очага, рукотворного творчества станет интерактивный проект «Ночь у очага» всероссийской акции «Ночь музеев 2018», который состоится 19 мая 2018 года с 18.00 до 23.00.
Территория Этнографического стойбища музея в Югорской Долине вновь станет местом, где каждый сможет найти свою вечернюю историю в музее живой культуры. Всех желающих посетить живописный уголок столицы Югры, находящийся на берегу протоки Горная, ожидает увлекательная программа, которая окунет вас в мир традиционной культуры обских угров.
И маленькие, и взрослые найдут занятие по душе, смогут попробовать себя в той или иной роли, узнают что-то новое на площадках «Трогать разрешается», «Обыкновенное чудо», «Северное сияние», «Хлебная лавка» и «Рыбное место».
Мероприятия проекта раскрывают тему Акции 2018 года – Шедевры из запасников, поддерживают программные мероприятия объявленного Президентом Российской Федерации Десятилетия детства, продолжают идеи и традиции добровольничества.