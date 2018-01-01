«Ночь у очага» всероссийской акции «Ночь музеев 2018»

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«Ночь у очага» всероссийской акции «Ночь музеев 2018»

Территорией слова, звука, полета детских фантазий, сказок у очага, рукотворного творчества станет интерактивный проект «Ночь у очага» всероссийской акции «Ночь музеев 2018», который состоится 19 мая 2018 года с 18.00 до 23.00.

            Территория Этнографического стойбища музея в Югорской Долине вновь станет местом, где каждый сможет найти свою вечернюю историю в музее живой культуры.      Всех желающих посетить живописный уголок столицы Югры, находящийся на берегу протоки Горная, ожидает увлекательная программа, которая окунет вас в мир традиционной культуры обских угров.

            И маленькие, и взрослые найдут занятие по душе, смогут попробовать себя в той или иной роли, узнают что-то новое на площадках «Трогать разрешается», «Обыкновенное чудо», «Северное сияние», «Хлебная лавка» и «Рыбное место».

            Мероприятия проекта раскрывают тему Акции 2018 года – Шедевры из запасников, поддерживают программные мероприятия объявленного Президентом Российской Федерации Десятилетия детства, продолжают идеи и традиции добровольничества.

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Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры