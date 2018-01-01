Югорчан приглашают поучаствовать в международном фестивале искусств

- Русский
Югорчан приглашают к участию в международном фестивале искусства и архитектуры «A-Fest», который проходит в Калужской области.
Он представляет собой конкурс по созданию арт-объектов, посвященных культуре народов России и мира в эпоху глобализации и проводится на территории этнографического парка-музея «Этномир» в Калужской области до 22 сентября.
Участниками конкурса могут стать образовательные организации, общественные объединения, профессиональные и молодые архитекторы, студенты вузов и сузов, специалисты в области архитектуры, дизайнерского и художественного творчества, волонтеры.
Для этого необходимо до 1 июня выбрать тему работы, описать ее, сделать набросок или рендер, заполнить заявку и прислать пакет документов на электронные адреса: osarkisova@ethnomir.ru, nkychkina-makar@ethnomir.ru.
Заявки рассматриваются в течение двух дней. После этого организаторы направят подтверждение об участии.
Закрытие фестиваля «A-Fest» и награждение победителей состоятся 22 сентября 2018 года. Победитель конкурса будет отмечен премией в 200 тысяч рублей. Обладатель второго места получит 100 тысяч рублей. За третье место предусмотрена награда в 50 тысяч.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте мероприятия либо по телефону: +7 (495) 710 72 01 доб. 1257, 1265.