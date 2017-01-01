ИНФОРМАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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Нижневартовские медики поздравили ветеранов
На протяжении всего года сотрудники Нижневартовской психоневрологической больницы поддерживают связь с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в городе.
На этот раз ветераны посетили «литературно-музыкальную гостиную» – такое поздравление приготовили им сотрудники психоневрологической больницы.
Для гостей была подготовлена праздничная развлекательная программа с чаепитием, после чего им вручили подарки. Вместе со специалистами учреждения ветераны читали стихи о войне, пели военные песни. А после основной части мероприятия сотрудники отделения неврозов пригласили ветеранов на вальс.
«Для нашего коллектива стало доброй традицией проведение подобных мероприятий для ветеранов. Ведь для каждого из них День Победы - самый главный праздник в жизни. Именно благодаря подвигу этих людей мы живем в нашем прекрасном городе, воспитываем детей, у нас мирная и насыщенная жизнь», – отметил врач-психотерапевт отделения психотерапии и неврозов Кирилл Бондаренко.
Коллектив учреждения поздравляет всех жителей Нижневартовска и Югры с великим Праздником Победы! И желает ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, а всем остальным – мира, добра и семейного благополучия.
Проблемы оказания медицинской помощи отдаленных территорий Югры обсудили в Ханты-Мансийске
На круглом столе в окружной столице обсуждались вопросы доступности современной качественной медицинской помощи жителям отдаленных территорий Югры и результаты удовлетворенности медицинской помощью жителей Березовского, Ханты-Мансийского, Октябрьского, Кондинского, Белоярского, Нефтеюганского районов, сельского поселения Горноправдинск по итогам марта - апреля 2018 года.
Встреча была инициирована региональным штабом общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в ХМАО – Югре. На мероприятии присутствовали представители муниципальной власти, медицинской общественности, страховых компаний и общественники.
Открыла встречу сопредседатель регионального штаба общероссийского «Народного фронта «За Россию» в ХМАО - Югре Лариса Белоцерковцева. Она отметила, что главная цель встречи – анализ оказания первичной и специализированной медицинской помощи и призвала коллег говорить о реальных проблемах, а не озвучивать лишь отчётные цифры.
Так, Сергей Догадин, главный врач Няганской окружной больницы, рассказал, что на базе 15-ти клинических подразделений учреждения оказывается специализированная, в том числе, высокотехнологичная медицинская помощь (по шести профилям). Всего в 2017 году такую помощь получили 18039 человек, из них 3893 человека их Октябрьского и Березовского районов. Первичная специализированная медико-санитарная помощь осуществляется на базе консультативно-диагностического центра врачами – специалистами стационарных подразделений больницы.
«В зону ответственности работы Центра входят г. Нягань и все территории Северо-Западной части Ханты-Мансийского автономного округа с населением более 200 тысяч человек, – говорит Сергей Михайлович. - После тщательного анализа заболеваемости в больнице, на базе неврологического отделения, открыли специализированный Центр по оказанию медицинской помощи пациентам западной части округа с острым нарушением мозгового кровообращения. Для помощи людям, страдающим неизлечимыми и опасными заболеваниями, в больнице открыли отделение паллиативной помощи, где получить медицинскую, психологическую, социальную помощь могут не только пациенты, но и их близкие. На базе нашей больницы успешно функционирует один из трех сосудистых центров автономного округа для оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом. В 2017 году мы решили перестроить формат работы с территориями. Был проведен комплексный анализ, который выявил и слабые стороны: низкий процент перевода пациентов этого профиля в Центры; недостаточно полное и адекватное наблюдение пациентов после выписки из Центров в поликлиниках по месту жительства. Было организовано взаимодействие с руководителями медицинских организаций прикрепленных территорий, изданы совместные приказы о работе, в результате чего показатель смертности от БСК на территориях стал понемногу снижаться».
Во время работы круглого стола также были подняты вопросы лекарственного обеспечения отдаленных территорий.
Специалисты Центра СПИД продолжат работать в трудовых коллективах
Сотрудники КУ «Центр СПИД» продолжают активную работу по профилактике ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах на территории Югры.
На основании заявок от учреждений, организаций и предприятий автономного округа, сформирован план-график профилактических мероприятий в трудовых коллективах автономного округа с привлечением специалистов филиалов центра СПИД в Сургуте, Пыть-Яхе и Нижневартовске.
Кроме того, в июне текущего года запланировано проведение обучающего семинара при поддержке Международной организации труда и Минтруда России. Семинар по вопросам «Роль сферы труда в профилактике ВИЧ-инфекции в России» пройдет в автономном округе во второй раз.
В 2017 году семинар проходил в режиме видеоконференцсвязи, были задействованы муниципалитеты из всех районов автономного округа. В нынешнем же году семинар состоится в г. Сургуте, с участием Екатерины Ивановой (координатор программ по ВИЧ/СПИДу в сфере труда в РФ Бюро МОТ, г. Москва) и Светланы Изамбаевой (психолог, руководитель Некоммерческого Благотворительного фонда «Светланы Изамбаевой»). Основная задача данного мероприятия - информировать работодателей и профсоюзные объединения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, с целью активного внедрения программы «Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию на рабочих местах ДКТнаРАБОТЕ)» на рабочих местах.
Для участия в семинаре приглашаются представители окружного Департамента труда и занятости Югры, Федерации профсоюзов, окружного Объединения работодателей и Службы занятости, Инспекции по труду, а также представители крупнейших промышленных предприятий автономного округа. Будут освещены вопросы «ВИЧ и СПИД в Ханты-Мансийском автономном округе - ответные действия на рабочих местах: обзор и перспективы». Для наглядности специалисты Центра проведут процедуру экспресс-тестирования во время сессии «Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию на рабочих местах ДКТнаРАБОТЕ)».
Отметим, что в последнее время более половины новых выявленных случаев по заражению ВИЧ-инфекцией приходится на половой путь передачи, чаще выявляются люди в возрасте 30 - 39 лет. Диагностирование заболевания на поздних стадиях снижает эффективность лечения и влияет на продолжительность жизни.
В соответствии с законодательством Российской Федерации перечень работников, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при поступлении на работу и прохождении периодических медосмотров, охватывает только небольшую часть работающего населения. Поэтому для большинства людей трудоспособного возраста возможность получения информации и прохождения экспресс-тестирования на ВИЧ на рабочем месте является дополнительной возможностью сохранения и поддержания своего здоровья.
По внешнему виду человека невозможно определить, болен он ВИЧ-инфекцией или здоров. Экспресс-тест – это быстрый, удобный и высоко результативный способ узнать свой ВИЧ-статус, в том числе и анонимно. Информация о его результатах носит конфиденциальный характер. Услуга предоставляется бесплатно.
Справочно: Благодаря руководителям, заинтересованным в сохранении здоровья своих подчиненных, участниками акции «Узнай свой ВИЧ-статус на рабочем месте» за 2017 год стали более 1420 сотрудников из 110 организаций и предприятий сферы образования, культуры, спорта, гражданской обороны, электроснабжения и дорожно-эксплуатационной службы.