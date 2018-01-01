Югра примет крупнейший форум гражданского общества

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30 - 31 мая в Ханты-Мансийске состоится крупнейший Уральский форум гражданского общества «Сообщество». Его тема - «Год добровольца: вызовы, возможности, задачи».
Третий в этом году региональный форум Общественной палаты Российской Федерации будет полностью посвящен вопросам волонтерства, поскольку 2018 год объявлен Президентом РФ Годом добровольца. Как работает корпоративное добровольчество, как бизнес участвует в решении социальных задач, какими должны быть волонтерские центры ВУЗов, чем должны руководствоваться экологические волонтеры - лишь некоторые из множества вопросов повестки форума.
Развитию негосударственного сектора, некоммерческих организаций в Югре уделяется особое внимание. «Если выразить в двух словах состояние нашего некоммерческого сектора, то это «готовность к большему». Наши НКО не стоят на месте, занимают новые ниши общественной жизни региона, берут на себя ответственность и предлагают востребованные идеи. Наша задача – развитие сильного гражданского общества, которое является полноценным партнером власти и граждан в решении повседневных и стратегических задач», - прокомментировала губернатор Югры Наталья Комарова.
И эта поставленная цель планомерно достигается. В регионе уже создана интерактивная карта Югры, которая поможет выйти на новый уровень развития проектной деятельности, объединив все инициативы общественников, инициативных граждан воедино.
Советник Фонда Президентских грантов Владимир Татаринов особо отметил, что Югра - это пример для всех остальных регионов страны в части глубины работы с некоммерческим сектором, муниципальными образованиями и с властью на местах.
«Когда люди сами участвуют в решении проблем, то они дорожат результатом больше», - отметил он.
Обладая таким колоссальным опытом, Югра по достоинству сможет встретить крупнейший Уральский форум гражданского общества «Сообщество», регистрация на который уже объявлена.
«2018 год проходит под эгидой добровольчества. Этот ориентир нам задал президент. Такое масштабное мероприятие как форум «Сообщество» важно не только в границах Югры, Уральского федерального округа, но и всей страны. То, что именно наш округ стал базовой площадкой для его проведения, – это результат проделанной работы в этом направлении и накопленном опыте», - отметила председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.
В программе форума - серия мастер-классов: «Оценка социальной эффективности волонтерского проекта», «Написать проект и получить грант — легко!», «Построение успешной модели развития медицинского добровольчества в регионе», «Волонтерское движение 50+: вечно молодой» и другие.
В рамках форума будет представлена экспозиция «Успешные примеры межсекторного сотрудничества» - выставка социально значимых проектов, реализованных в Уральском федеральном округе при поддержке регионального бизнеса и грантовых программ.
Пленарное заседание форума проведет секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. Кроме того, в работе на площадках форума примут участие члены федеральной Общественной палаты из разных регионов страны, эксперты, представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.
Место проведения форума - концертно-театральный центр «Югра-Классик».
Регистрация участников открыта на сайте форума: http://форумсообщество.рф/ханты-мансийск
Отметим, форум «Сообщество» - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.
С 2018 года каждый окружной форум посвящен отдельной проблеме федерального уровня, которую рассматривают через призму опыта отдельного региона. По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума (пройдет 2–3 ноября в Москве), а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.