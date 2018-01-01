С начала года в Югре введено в эксплуатацию 89,6 тысяч квадратных метров жилья

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности автономного округа.
В рамках первого вопроса участники мероприятия обсудили ход реализации государственных программ региона, а также достижение целевых показателей, установленных Указами Президента России.
Так, по оперативной информации департамента экономического развития округа на начало текущего месяца 25 окружных государственных программ выполняются в соответствии с сетевыми графиками. Исполнение расходных обязательств составляет 25% от годовых плановых значений. Успешно реализуется годовой план закупок. По состоянию на 1 мая исполнено 72,5%.
«Для реализации основных мероприятий 17 государственных программ привлечены федеральные бюджетные средства, на сегодняшний день заключено 25 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета», - сообщила Наталья Комарова.
«Исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа на 11,2% выше уровня исполнения за аналогичный период 2017 года», - дополнил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Павел Сидоров.
Говоря о президентских указах, было отмечено, что из 38 анализируемых показателей по 21 достигнуты годовые значения, часть исполнена с опережением. Еще по 6 показателям фактическое значение соответствуют плановым по состоянию на 1 мая. По 11 показателям оценка будет осуществлена по итогам годовой статистической отчетности.
К состоянию жилищного рынка. По итогам 4 месяцев текущего года в Югре введено в эксплуатацию 89,6 тысяч квадратных метров жилья. Губернатор обратила внимание, что результат соответствует уровню, который прогнозирован сетевыми графиками муниципальных образований на январь-апрель 2018 года.
«В этом году лидером по объему жилищного строительства стал Нижневартовск - 28,4 тыс. кв. м. Хорошие показатели демонстрируют города Сургут, Ханты-Мансийск», - отметила Наталья Комарова.
Положительная динамика отмечается и на рынке ипотечных кредитов. Так, с января по март текущего года их выдано свыше 6 тысяч на 14 млрд рублей, что на 91% больше по сравнению с январем-мартом 2017 года. По Российской Федерации увеличение спроса на ипотечные кредиты составило 68%.
Следующим вопросом повестки стал ход выполнения планов по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства государственной собственности.
По состоянию на 1 апреля 2018 года в Югре не завершено строительством 69 объектов.
«Положительная динамика исполнения планов за истекший период, с октября 2017 года по март 2018 года, в сторону снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по объектам государственной собственности составила 2,6%», - доложил директор департамента строительства Югры Руслан Цыганенко. Он добавил, что мероприятия, установленные планами, осуществляются в соответствии с установленными сроками, отклонения от графиков работ на отчетную дату не выявлены.
В свою очередь Наталья Комарова нацелила коллег на необходимость использования в данной работе прорывных решений.