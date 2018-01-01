В Югре оптимизируют логистическую схему доставки почты в труднодоступные населенные пункты

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с директором макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрием Киселевым и директором УФПС Югры – филиала ФГУП «Почта России» Сергеем Запорожиным. Стороны обсудили работу предприятия на территории региона, а также проблемные вопросы, стоящие сегодня перед «Почтой России».
По словам Дмитрия Киселева, сегодня в Югре действует 201 отделение почтовой связи, из них 106 городских и 95 сельских, в труднодоступных населенных пунктах находятся 65 из них. Общее количество сотрудников «Почты России» в автономном округе составляет порядка 2800 человек.
«За последние пару лет на предприятии произошли достаточно глубокие изменения. Мы двигаемся в сторону новых технологий, IT-технологий в первую очередь. Так, мы полностью перешли на новое программное обеспечение, сейчас переходим на новые программы сортировки корреспонденции. Мы полностью цифровизировали отделения связи. Любые операции проходят через компьютер. Вместе с тем, у нас произошло полное обновление компьютерной техники – начиная с весов и заканчивая принтерами. В прошлом году обновлено порядка 40% транспорта в округе», - рассказал директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России».
В свою очередь, Наталья Комарова выразила уверенность, что IT-технологии и новое программное обеспечение – это то, что может существенно облегчить работу предприятия в будущем.
В рамках встречи было отмечено, что одной из особенностей работы «Почты России» в Югре является сложная логистика, когда корреспонденцию в населенные пункты приходится доставлять водным, наземным и воздушным транспортом. Наибольшие сложности возникают в период распутицы.
«Наша задача – доставлять почту в срок - точно, аккуратно, без потерь», - подчеркнул Дмитрий Киселев.
Говоря о транспортной логистике, Наталья Комарова акцентировала внимание на том, что обозначит данный вопрос в поручениях губернатора, которые будут сформированы по итогам встречи.
«Здесь нужно уйти от стереотипов, внимательно всё просчитать, все маршруты – авиа, водные, автомобильные, железнодорожные, и синхронизировав их, оптимизировать логистическую схему работы почты, в том числе. Мы это делаем сейчас для пассажиров. Я уверена, что ресурсы и резервы есть для того, чтобы «Почта России» получила эффект от изменения маршрутов», - высказала мнение глава региона.
Еще одной точкой взаимодействия представители «Почты России» считают открытие отделений связи в новых микрорайонах городов Югры.
«Основная задача – это качество обслуживания населения. Мы за последние годы не закрыли ни одного отделения, более того, открываем новые. Но при строительстве новых микрорайонов не закладываются никакие нормы под открытие отделений почтовой связи, а когда люди туда въезжают, получается проблемная ситуация», - сказал Дмитрий Киселев.
Опытом в решении таких вопросов поделилась глава региона: «Мы приобретаем жилые помещения на первых этажах жилых домов для размещения поликлиник. Еще на стадии получения разрешения на строительство говорим застройщику о том, что мы купим это помещение, но оно должно соответствовать таким и таким требованиям. И застройщик, понимая, что мы уже купили первый этаж, идет на расходы и подготавливает этот первый этаж таким образом, чтобы мы могли его приобрести для поликлиники. Таким же образом можно поступить и для «Почты России».
В ходе встречи стороны обсудили и проведение в следующем году на территории Югры Международных соревнований по этноспорту «Большие почтовые игры России». Концепция проведения игр основывается на сочетании этноспортивных состязаний по финно-угорскому и русскому этноспорту и интеллектуальной части, включающей в себя дискуссионную площадку по проблемам скорости доставки почтовых отправлений, новых методов быстрого обслуживания клиентов, обмена международным опытом, а также тематических круглых столов.
«Это хорошая вещь, это то, о чем говорит Президент России. Это народная дипломатия, это некая сила, это то, против чего никто ничего сказать не может. И в то же время получает знания о стране, о людях, реальные и настоящие. У нас есть международные соревнования - гонки на обласах на Кубок Губернатора, соревнования оленеводов. В 2021 году, уже Дмитрий Медведев подписал распоряжение, у нас будет проводиться мировой слет оленеводов, здесь в Ханты-Мансийске. Ни в компактном поселении нет такого уровня спортивных возможностей одномоментно – лед, открытые площадки, стадионы для лыж, биатлона, горнолыжный спуск», - выразила мнение Наталья Комарова.
В завершение встречи стороны договорились о выпуске марок, посвященных 900-летию Югры и проведению в округе в 2020 году Всемирной шахматной олимпиады.
Нужно отметить, что в настоящий момент в Госдуму РФ вновь внесен законопроект о преобразовании «Почты России» из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству. В конкурентной среде функционирование в формате ФГУПа накладывает определенные ограничения, которые делают работу «Почты России» менее эффективной, а реорганизация предприятия позволит привлекать дополнительные средства для развития сети и повышения качества оказываемых услуг.