Акция «Чистый лес» стартует в Югре

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Окружная акция «Чистый лес» пройдет в Югре с мая по октябрь в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Ее цель – воспитать у населения бережное отношение к лесу, привлечь внимание общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.
Она включает в себя три этапа – очистку леса после схода снега, профилактические встречи в сезон лесных пожаров и еженедельное патрулирование лесов в городских лесах и на территориях лесного фонда для выявления захламленных мест.
Акция «Чистый лес» – это комплекс мероприятий, благодаря которым в лесах автономного округа поддерживается не только чистота, но и безопасность. Ее участники очистят от мусора югорские леса и помогут защитить их от пожаров.
Напомним, что природоохранная практическая акция «Чистый лес» проводится в автономном округе ежегодно с 2007 года.
В 2017 году участие в ней приняли около 1 тысячи 200 югорчан. Силами добровольцев на территориях лесного фонда, городских и сельских поселений региона было собрано 268,3 кубометра мусора на площади 203,24 гектара.