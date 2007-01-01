Акция «Чистый лес» стартует в Югре

  • Русский
Акция «Чистый лес» стартует в Югре

Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:

Окружная акция «Чистый лес» пройдет в Югре с мая по октябрь в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Ее цель – воспитать у населения бережное отношение к лесу, привлечь внимание общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.

Она включает в себя три этапа – очистку леса после схода снега, профилактические встречи в сезон лесных пожаров и еженедельное патрулирование лесов в городских лесах и на территориях лесного фонда для выявления захламленных мест.

Акция «Чистый лес» – это комплекс мероприятий, благодаря которым в лесах автономного округа поддерживается не только чистота, но и безопасность. Ее участники очистят от мусора югорские леса и помогут защитить их от пожаров.

Напомним, что природоохранная практическая акция «Чистый лес» проводится в автономном округе ежегодно с 2007 года.

В 2017 году участие в ней приняли около 1 тысячи 200 югорчан. Силами добровольцев на территориях лесного фонда, городских и сельских поселений региона было собрано 268,3 кубометра мусора на площади 203,24 гектара.

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры