Конкурс «Югра таежная» объявляет о приеме работ

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Прием работ на конкурс «Югра таежная» стартует в Ханты-Мансийском автономном округе 15 мая в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Его участниками могут стать работники лесного хозяйства региона и специалисты особо охраняемых природных территорий, которые регулярно организовывают и проводят массовые практические природоохранные мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды, защиты и воспроизводства лесов, представители средств массовой информации, активно освещающие лесохозяйственные и просветительские мероприятия по указанной теме.
Работы принимаются до 31 мая.
Объявление и награждение победителей состоится 28 мая в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Национального лесного форума. Судейская коллегия определит лидеров в номинациях «Эффективная управленческая идея», «Лучшая публикация о лесном хозяйстве», «Общественная миссия лесовода» и «Достижения в области лесного просвещения».
Стоит отметить, что конкурс «Югра таежная» нацелен на активизацию профессиональной деятельности руководителей и специалистов департамента недропользования и природных ресурсов Югры, подведомственных ему учреждений, особо охраняемых природных территорий региона, средств массовой информации по пропаганде лесных и экологических знаний.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (346 7) 32-89-61, а также на сайте: ugrales.ru.