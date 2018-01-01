Конкурс «Югра таежная» объявляет о приеме работ

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Конкурс «Югра таежная» объявляет о приеме работ

Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:

Прием работ на конкурс «Югра таежная» стартует в Ханты-Мансийском автономном округе 15 мая в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Его участниками могут стать работники лесного хозяйства региона и специалисты особо охраняемых природных территорий, которые регулярно организовывают и проводят массовые практические природоохранные мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды, защиты и воспроизводства лесов, представители средств массовой информации, активно освещающие лесохозяйственные и просветительские мероприятия по указанной теме.

Работы принимаются до 31 мая.

Объявление и награждение победителей состоится 28 мая в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Национального лесного форума. Судейская коллегия определит лидеров в номинациях «Эффективная управленческая идея», «Лучшая публикация о лесном хозяйстве», «Общественная миссия лесовода» и «Достижения в области лесного просвещения».

Стоит отметить, что конкурс «Югра таежная» нацелен на активизацию профессиональной деятельности руководителей и специалистов департамента недропользования и природных ресурсов Югры, подведомственных ему учреждений, особо охраняемых природных территорий региона, средств массовой информации по пропаганде лесных и экологических знаний.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (346 7) 32-89-61, а также на сайте: ugrales.ru.

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Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры