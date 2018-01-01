Создатели лучшего комикса на хантыйском или мансийском языках получат спецприз от экспертов

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Создатели лучшего комикса на хантыйском или мансийском языках получат спецприз от экспертов

В состав жюри окружного детского конкурса комиксов «Легенды Югорской земли» войдут финская художница Санна Хукканен и московский лингвист Анна Воронкова.

Напомним, что 1 июня в Югре стартовал окружной детский конкурс комиксов по мотивам обско-угорских мифов, преданий и сказок. Это совместная акция общественно-политической газеты «Новости Югры» и объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Судить участников конкурса будут не только журналисты окружных изданий, но и художница из Финляндии Санна Хукканен и комикс-активист из Москвы Анна Воронкова. Также они решили поощрить спецпризом тех, кто сделает лучший комикс на хантыйском или мансийском языках.

Санна Хукканен и Анна Воронкова вместе ведут проект «Живой язык», в рамках которого проводят мастер-классы в финно-угорских регионах России, обучая юных жителей рисованию комиксов на их родных языках. Они посетили Карелию, Удмуртию, Марий Эл, Тверь, Коми-Пермяцкий автономный округ, Республику Коми и Югру. 
- Комиксы интересуют людей разного возраста, особенно в России, где это еще в новинку, - рассказала Санна Хукканен. - Картинка расскажет лучше тысячи слов. При этом рисование требует глубокого осмысления темы. А когда историю и легенды родной культуры рисуют в комиксах, то признают их ценными, чтобы о них рассказать. Считаю, что благодаря вашему конкурсу «Легенды Югорской земли» дети станут больше уважать и ценить свой язык и культуру. 

Анна Воронкова подчеркивает значимость издания газет и детских журналов на языках обско-угорских народов в Югре. 

- Очень важно, что в вашем регионе есть национальные издания, - отметила Анна Воронкова. - Кстати, в них вместе со стихами, рисунками и рассказами можно публиковать комиксы. Я всегда, когда мы с Санной приезжаем в Югру, ищу и увожу с собой именно национальные газеты. Мы работаем с преподавателями родных языков. Они могут использовать комиксы как инструмент на уроках. Ваш проект «Легенды Югорской земли» интересен тем, что истории рисуют и пишут дети. А значит комиксы будут интересны и взрослым и другим ребятам. 

Наши эксперты дали несколько советов участникам конкурса «Легенды Югорской земли», как правильно создать комиксы: 

1.Слов должно быть мало, и это то, что нельзя передать картинкой. Текст лучше писать печатными заглавными буквами. 
2. Читаем мы слева направо, поэтому первым всегда говорит герой, который слева, а отвечает тот, что справа. 
4. Вначале лучше написать карандашом текст, а потом уже рисовать головы. Текст занимает примерно 50% рисунка. 
5. Если есть голова и текст, ноги не всегда нужны. Можно нарисовать полмашины- и уже понятно, что это. Так как место в кадре ограничено. 
6. Обратите внимание на эмоции и чувства персонажей. 
7. Если эта история одного героя во времени, он всегда должен быть одет одинаково, чтобы не спутать с другими. 

Напомним, что участниками конкурса окружного детского конкурса комиксов по мотивам обско-угорских мифов, преданий и сказок «Легенды Югорской земли» могут стать дети, проживающие в Югре, в возрасте от 7 до 16 лет. На конкурс предоставляются индивидуальные комиксы либо коллективные работы, выполненные в период с 1 июня по 15 октября 2018 года. 
Работы должны быть написаны на русском, хантыйском или мансийском языках. 
Контактные телефоны: +7(3467)33-37-74, 33-36-07, 33-23-09. 
Конкурсные работы необходимо отправить по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 46 или на электронный адрес: comics-ugra2018@mail.ru
Награждение по итогам конкурса состоится 10 декабря и приурочено к Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа. Лучшие работы будут опубликованы на портале ugra-news.ru и в газетах «Новости Югры», «Ханты ясанг», «Луима сэрипос».

Наталья АНАДЕЕВА

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