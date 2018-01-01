Следственное управление призывает соблюдать правила безопасности на воде

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Ежегодно с наступлением летнего сезона и теплой погоды в округе происходят несчастные случаи на воде, как с взрослыми, так и с детьми. По каждому такому факту следственными органами СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются объективные обстоятельства и причины гибели людей.
Основной причиной несчастных случаев на водоемах со взрослыми является употребление ими алкоголя либо пренебрежение правилами безопасности. Так, 1 июля 2018 года 28-летний житель поселка Белый Яр вместе с друзьями отдыхал на Белоярской протоке реки Обь. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он пошел купаться и утонул.
7 июля, находясь на рыбалке, утонул 18-летний житель деревни Каюкова Сургутского района. По предварительным данным, юноша ставил рыболовную сеть и запутался в ней. Аналогичное происшествие произошло в мае этого года с 67-летним рыбаком из Когалыма.
За прошедшие выходные факты гибели людей на воде зарегистрированы так же в поселках Хулимсунт и Саранпауль Березовского района, городе Мегионе. В результате утопления погибли мужчины 1957, 1974 и 1990 годов рождения.
Трагедии на воде с малолетними в основном происходят из-за недосмотра взрослых и отсутствия родительского контроля. Помните, что маленькие дети не способны правильно рассчитать свои возможности, предвидеть наступление на воде опасных ситуаций, таких как водовороты, сильное течение, обрывистое дно, возникновение судороги мышц ног.
Этим летом в округе утонули уже двое детей – в Сургуте и Октябрьском районе. Оба ребенка не умели плавать и без разрешения родителей, находившихся на работе, самостоятельно пришли с друзьями купаться на водоемы. Попав на глубину, мальчики не смогли добраться до берега.
Вода ошибок не прощает. Еще раз напоминаем, что вода - источник повышенной опасности. Отправляясь на отдых, не пренебрегайте правилами безопасности и обеспечьте безопасность своих детей. В целях недопущения происшествий с несовершеннолетними, призываем родителей организовать занятость и досуг детей, проведение с ними профилактических и разъяснительных бесед о правилах поведения и безопасности в различных ситуациях. Родители всегда должны знать где находится ребенок, с кем и когда планирует вернуться домой. Если у ребенка имеется смартфон используйте видеосвязь, либо возможности геолокации, чтобы проверять местонахождение вашего ребенка.
Напоминаем, что в следственном управлении работают горячие линии: «Телефон доверия» (3467) 32-82-06 и «Ребенок в опасности» »: (3467) 32-81-71, 8-902-814-74-23 или 123. Единый телефон экстренных служб: 112.
Основные правила поведения на воде:
· купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
· дети должны купаться в водоемах только под присмотром взрослых, которые умеют плавать;
· находясь с ребенком на водоёме, родители должны постоянно контролировать его действия и находиться в готовности к оказанию необходимой помощи;
· нельзя купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;
· категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;
· не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;
· нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах.
Алина Никифорова, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО– Югре
89028146023, 8 (3467) 32-77-63