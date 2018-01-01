Будем помнить венгерского исследователя Е.А. Шмидт

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29 июня в окружном центре в Ханты-Мансийске собралась творческая интеллигенция из числа коренных малочисленных народов Севера на вечер памяти в честь 70-летнего юбилея венгерского учёного Евы Адамовны Шмидт. Встреча состоялась благодаря молодым организаторам Аллы Иштимировой-Посоховой и Виталия Сигильетова.
В зале было спокойно и тихо как обычно в хантыйском доме. Собравшиеся на вечер, рассматривали на столе традиционные изделия, а на стенде фотографии из жизни Евы Адамовны. Каждый, кто пришёл на эту встречу поделился воспоминаниями о венгерской исследовательнице.
Алла Иштимирова-Посохова поделилась о недавней поездке в Венгрию, где ей удалось встретиться с соратниками, коллегами и родными Евы Шмидт. У неё остались тёплые воспоминания о брате ЕвыАдаме и его сыне Питере. Что поразило её в доме семьи Шмидт. Она увидела предметы, рисунки с образом лошади. Любовь к животному у Евы была с самого детства. Алла при общении с друзьями и с братом Евы Шмидт старалась всё записывать на диктофон и видео, а также делать снимки. Участники вечера посмотрели некоторые записи интервью с коллегами Евы Адамовны.
Интересные события из студенческой жизни рассказала Таисья Себурова. Как она познакомилась с Евой Шмидт, и как однажды она её пригласила в деревню Тугияны. Это было во время зимних каникул. Но, несмотря на морозные дни, они благополучно добрались до поселения. В эти дни Е. Шмидт старалась записывать фольклор ханты у людей старшего поколения. А после, благодаря ей, был создан Белоярский фольклорный архив северных ханты. В эти годы венгерская учёная занялась поиском сотрудников, которые бы хорошо владели хантыйским и мансийским языками. Она им показывала, как правильно записать на аудио и видео аппаратуру, расшифровать и писать фольклорные тексты на финно-угорской транскрипции. У неё есть последователи: Тамара Пятникова, Римма Слепенкова, Софья Успенская, Людмила Хомляк и другие. В этот вечер кандидат педагогических наук Е.А. Нёмысова поделились о совместной работе и дружеских отношениях с венгерской учёной Евой Шмидт. Она показала фотографии из личного архива, где Ева Адамовна в кругу учёных и информантов. Исследователь большую часть времени проводила в местах, где компактно проживали ханты и манси. Её любовь к людям, трудолюбие, скромность были отмечены участниками вечера. Многие собранные ею фольклорные тексты были опубликованы в газете «Ханты ясанг».
Маргарита Рябова (Яркина) рассказала, как иногда ей приходилось уговаривать носителей фольклора села Ванзеват, чтобы записать у них интересные материалы. Большую помощь венгерской исследовательнице и сотрудникам архива по сбору фольклора оказывала библиотекарь Нина Шабаршина (Молданова). Благодаря совместной работе с Е. Шмидт, сотрудники архива издали фольклорные сборники. Это и есть народное достояние обско-угорских народов.
В эти же часы состоялся разговор по скайпу с соратницей и коллегой Евы Шмидт с Жужанной Барашитш из Венгрии. Она поделилась интересными воспоминаниями о Еве. Переводчиком на этом вечере был молодой ханты Виталий Сигальетов. Мы все искренне рады за него, что он в последние годы живёт и работает в Венгрии. Жужанна Барашитш имела возможность побеседовать с каждым участником вечера, с кем-то она уже была знакома, а с некоторыми познакомилась на этой встрече. Интересный разговор состоялся с Е.А. Нёмысовой, Д.В. Герасимовой, с народной мастерицей Марией Сергеевной Меровой и другими. Людмила Зубакина рассказала, что Е.А. Шмидт записывала у её родителей фольклорные материалы. Алла Иштимирова-Посохова отметила, что организовать эту встречу ей помогала кандидат филологических наук Диана Васильевна Герасимова, в её адрес были сказаны тёплые слова благодарности.
Это была действительно незабываемая встреча, от творческого общения все получили огромный заряд энергии. Участники встречи искренне радовались, что сохранение и развитие языков, культуры, традиций и обычаев обских угров в надёжных руках молодых людей.
Раиса Решетникова
Интӑм ванӑн 29 хӑтӑԯн Ёмвошн шуши мир ияха ӑктӑщийԯсӑт. 28 хӑтӑԯн Ева Шмидт венгерской вуԯаң ими шәңӑт 70-мит оԯа йис. Тӑм вәйтантупсы Алла Иштимирова-Посохова па Виталий Сигильетов ԯэщӑтсӑңӑн.
Хот йит ԯыпийн иса шитам вәс. Тыв юхтум ёх пӑсана пунум пурмӑсӑт па хот питӑра эхтум хурӑт вантсӑт. Щи юпийн юхтум мир нәмӑԯмӑсӑт тынӑң хуятэв Ева Адамовна.
Тӑм ванӑн Алла Венгрия мўва яңхӑс па щӑта Ева вәтаң па рәт ёхԯаԯ пиԯа вәйтӑнтыԯӑс. Мєт оԯӑңӑн Ева Шмидт рәт мирԯ пиԯа, щит Адам яйԯ па Питер пухӑԯ пиԯа путӑртӑс. Хот ԯыпийн Алла мєт шәп пурмӑсӑт па оԯьпӑң хурӑт кўтн ԯов хурас шиваԯӑс. Вантэ, ай пура вўш эвӑԯт Ева щи хотӑң вой сӑмӑңа тӑйсӑԯэ. Щи артӑн Алла айԯат имие муй вєрие иса хӑншты хушапа пунсӑԯэ па хура вўсԯэ. Итәх нух хӑншум утԯаԯ тӑта ванԯтӑсԯэ.
Щи етн тыв юхтум ёх Ева Шмидт оԯӑңӑн путӑртсӑт. Мєт оԯӑң ясӑң Таисия Себурова вўс. Ԯўв хән Ленинград вошн вәнԯтыԯӑс Ева пиԯа вәтаңа йис. Ԯын рўтьщӑты пурайн Тўкъякӑң кәрта сонтумӑсңӑн па ищки па тарум тӑԯн щив юхтуптыйԯсӑңӑн. Ева, щи пурайн, айԯат эвие, кәртӑң мир эвӑԯт моньщӑт, арӑт, йис вєрӑт нух хӑншӑс. Ӛхӑт па нумӑс вєрӑс увӑс мира нётты. Нуви сӑңхум вошн шуши мир моньщӑт-арӑт нух ԯэщӑтты тӑхи пўншсы. Щив Ева Шмидт хӑнты нєпекӑң ёх ӑктӑс. Ԯўв ԯывӑт арсыр нух хӑншты па щитӑт нєпека тәса пунты вєрӑта вәнԯтӑс. Щимӑщ ям па мира мосты вєрӑта Тамара Пятникова, Римма Слепенкова, Софья Успенская, Людмила Хомляк па па ёх вәнԯтӑс. Е.А. Нёмысова мўңева путӑртӑс па ванԯтӑс арсыр хурӑт, хута Е. Шмидт вуԯаң па ай кәртӑң ёх пиԯаԯоԯь. Тӑм венгӑр имие шуши мир шєңк сӑмӑңа тӑйсӑԯэ па моньщӑт па йис вєрӑт айԯӑт мира хӑщуптӑты ԯӑңхӑс. Нух ӑктум па хӑншум утԯаԯ «Хӑнты ясӑң» єсӑԯты нєпекн па ар пўш єтԯясӑт. Маргарита Рябова (Яркина) эвӑԯт уша йис, муй щирн Ваньщавӑт кәртӑң ёх путӑра хущты мосӑс, хән ԯывӑт нух хӑншсӑԯэ. Щи пурайн имет па икет нух хӑншты Н.В. Шабаршина (Молданова) шєңк яма нётӑс. Архивн рәпитты ёх моньщӑң киникайт єсӑԯԯӑт. Мосԯ лупты, тӑм увӑс мир эвӑԯт ӑктум па хӑншум утӑт мєт вуԯаң вєра вәԯԯӑт.
Еша вәс мўң Ева Шмидт ԯәйң пиԯа, щит Жужанна Барашитш пила скайп хўват путӑртсўв. Ԯўв мўңева Ева вәԯупсэԯ па рәпатайԯ оԯӑңӑн айт павтӑс. Венгерской ясӑң эвӑԯт рўщ ясӑңа айԯӑт хә Виталий Сигильетов тулмащтӑс. Мўңева шєңк амӑт, хуты тӑм хуятэв Венгрия мўвн вәнԯтыйԯ па рәпитӑԯ. Жужанна вәтаң мир пиԯа путӑртӑс па щи тумпийн па имет пиԯа ищи ԯәхсӑңа йис. Щи пурайн Е.А. Нёмысова, Д.В. Герасимова, М.С. Мерова па па ёх пиԯа арсыр вєрӑт оԯӑңӑн путӑртӑс. Людмила Зубакина (Гришкина) ай павтӑс, хәнты Ева ӑңкеԯ-ащеԯ эвӑԯт моньщӑт, йис вєрӑт нух хӑншӑс.
Етнхот сухантты еԯпийн Алла лупӑс, вантэ, тӑм әмӑщ вәйтӑнтупсы Дина Васильевна ԯэщӑтты нётӑс, ԯўвеԯа вән пәмащипа лупԯўв.
Тӑм вәйтӑнтупсы кашӑң хӑннєхә нумӑсн хўв мӑра хӑщԯ, щит эвӑԯт мєт така увӑс вєрӑта вўянтԯўв. Мєт вән амӑт увӑс мир кўтн, хән айԯат ёх рәт ясӑң, йис вєрӑт нух ԯыԯңуптӑԯӑт.
Раиса Решетникова