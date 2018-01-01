Праздничный концерт, посвященный 900-летию первого упоминания Югры в русских исторических летописях

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В минувшие выходные Окружной Дом народного творчества выступил организатором концертной программы, приуроченной к 900-летию со времени своего первого упоминания в русских исторических летописях и почетному визиту в Югру Главы Российского Императорского Дома - Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.
Княгиня Мария Владимировна обратилась с приветственным словом к зрителям и гостям, поздравила всех со знаменательным событием в жизни Югорского края.
В концертной программе приняли участие самобытные исполнители традиционных песен и танцев народов ханты и манси, воспитанники Центра искусств для одаренных детей Севера, солисты Концертно-театрального центра «Югра-Классик». В финале зрители познакомились с молодой и креативной исполнительницей, участницей 5 сезона популярного телевизионного проекта «Голос» Аленой Поль.
Финальные слова ведущей концерта Марии Клешниной: «Сегодня на сцене таланты – таланты, Рожденные в Югре», сопровождались долгими аплодисментами и овациями зрителей.
По окончании мероприятия была организована фотосессия. Участники, артисты и зрители смогли сделать памятные снимки с Княгиней Марией Романовой.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»