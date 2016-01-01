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Лесные пожары - 30 июля 2018 года
Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
За минувшие выходные дни в лесах автономного округа обнаружили 25 лесных пожаров общей площадью 420,8 гектара, из них:
- в Аганском лесничестве – 1 возгорания на площади 0,2 гектара;
- в Белоярском лесничестве – 3 возгорания на площади 69,8 гектара;
- в Березовском лесничестве – 2 возгорания на площади 200 гектар;
- в Кондинском лесничестве – 1 возгорание на площади 0,2 гектара;
- в Мегионском лесничестве – 3 возгорания на площади 3,5 гектара;
- в Нефтеюганском лесничестве – 1 возгорания на площади 20 гектар;
- в Нижневартовском лесничестве–2 возгорания на площади 6 гектара;
- в Няксимвольском лесничестве-1 возгорание на площади 0,4 гектара;
- в Октябрьском лесничестве – 1 возгорания на площади 0,3 гектара;
- в Самаровском лесничестве – 3 возгорания на площади 45,2 гектара;
- в Советском лесничестве – 3 возгорания на площади 33 гектара;
- в Сургутском лесничестве – 3 возгорания на площади 40,2 гектара;
- в Урайском лесничестве – 1 возгорание на площади 2 гектара;
Причиной природных пожаров стали грозы.
По состоянию 30 июля 2018 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действует 10 лесных пожаров на общей площади 547,1 гектара из них 6 локализованы на площади 274,7 гектара. В Юганском лесничестве действует 1 возгорание общей площадью 207 гектар, которое находится в зоне контроля по решению оперативного штаба.
По информации метеорологов 30 июля 2018 года на территории автономного округа действует 1-3 классы пожарной опасности. Специалисты Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов в течение дня будут контролировать югорские леса с воздуха.
Всего с начала пожароопасного сезона 2018 года в лесах Югры зафиксировали 160 лесных пожаров общей площадью 3352,04 гектара, из них 3307,94 гектара лесная площадь и 44,1 гектара – нелесная. В 2017 году на эту дату в регионе зафиксировали 326 возгораний площадью 28543,99 гектар. В 2016 году – 291 возгорание площадью 4004,06 гектара.
Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, просьба немедленно сообщить об этом,
позвонив на любой из следующих номеров
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Бесплатный номер круглосуточной прямой линии лесной охраны
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8 (800) 100-94-00
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Телефон специализированной диспетчерской службы Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов
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8 (3467) 33-15-46
Татьяна Пархоменко,
специалист по связям со СМИ
тел.: +7 (3467)32-89-61