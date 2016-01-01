Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 

Описание: liniya of

Лесные пожары - 30 июля 2018 года

Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

За минувшие выходные дни в лесах автономного округа обнаружили 25 лесных пожаров общей площадью 420,8 гектара, из них:

  • в Аганском лесничестве – 1 возгорания на площади 0,2 гектара;
  • в Белоярском лесничестве – 3 возгорания на площади 69,8 гектара;
  • в Березовском лесничестве – 2 возгорания на площади 200 гектар;
  • в Кондинском лесничестве – 1 возгорание на площади 0,2 гектара;
  • в Мегионском лесничестве – 3 возгорания на площади 3,5 гектара;
  • в Нефтеюганском лесничестве – 1 возгорания на площади 20 гектар;
  • в Нижневартовском лесничестве–2 возгорания на площади 6 гектара;
  • в Няксимвольском лесничестве-1 возгорание на площади 0,4 гектара;
  • в Октябрьском лесничестве – 1 возгорания на площади 0,3 гектара;
  • в Самаровском лесничестве – 3 возгорания на площади 45,2 гектара;
  • в Советском лесничестве – 3 возгорания на площади 33 гектара;
  • в Сургутском лесничестве – 3 возгорания на площади 40,2 гектара;
  • в Урайском лесничестве – 1 возгорание на площади 2 гектара;

Причиной природных пожаров стали грозы.

По состоянию 30 июля 2018 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действует 10 лесных пожаров на общей площади 547,1 гектара из них 6 локализованы на площади 274,7 гектара. В Юганском лесничестве действует 1 возгорание общей площадью 207 гектар, которое находится в зоне контроля по решению оперативного штаба.

По информации метеорологов 30 июля 2018 года на территории автономного округа действует 1-3 классы пожарной опасности. Специалисты Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов в течение дня будут контролировать югорские леса с воздуха.

Всего с начала пожароопасного сезона 2018 года в лесах Югры зафиксировали 160 лесных пожаров общей площадью 3352,04 гектара, из них 3307,94 гектара лесная площадь и 44,1 гектара – нелесная. В 2017 году на эту дату в регионе зафиксировали 326 возгораний площадью 28543,99 гектар. В 2016 году – 291 возгорание площадью 4004,06 гектара.

 

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, просьба немедленно сообщить об этом,

позвонив на любой из следующих номеров

Бесплатный номер круглосуточной прямой линии лесной охраны

8 (800) 100-94-00

Телефон специализированной диспетчерской службы Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов

8 (3467) 33-15-46

Татьяна Пархоменко,

специалист по связям со СМИ

тел.: +7 (3467)32-89-61

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