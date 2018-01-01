Сибирский шелкопряд — вредитель сибирских хвойных лесов

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Ежегодно специалисты лесного хозяйства Югры и соседних субъектов
совместно с представителями филиалов федерального бюджетного
учреждения «Рослесозащита» с целью прогнозирования и предотвращения
массового размножения карантинных вредных организмов проводят
контрольные лесопатологические обследования насаждений лесного фонда.
В ходе очередного планового облёта территории Тюменской области
сотрудники областного Департамента лесного комплекса и Центра защиты
леса Тюменской области на границе с автономным округом обнаружили
лесные насаждения предположительно поврежденные сибирским шелкопрядом.
Кроме того, схожие по повреждениям участки леса обнаружены сотрудниками
Юганского лесничества.
Предположительно, сибирский шелкопряд появилсяв автономном округе
из Томской области, где в последние годы наблюдается вспышка лесных
вредных организмов. Чтобы установить степень угрозы, площадь
пострадавших насаждений леса, а также предотвратить распространение
насекомых планируется обследование территории для выработки
плана действий.
Для справки:
Шелкопряд (коконопряд) сибирский распространен на территории
Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов.
Повреждает хвойные леса на территории от Южного Урала до побережья
Японского и Охотского морей. На севере ареал доходит до Якутии.
Сибирский шелкопряд (коконопряд) вредит более чем 20 видам хвойных
пород, предпочитая лиственницу. Гусеницы уничтожают хвою на протяжении
всего развития, но наибольший вред наносится в период последних возрастов.
При двухгодичной генерации это время после выхода из второй зимовки.
По частоте вспышек массового размножения и площади очагов
сибирский шелкопряд занимает первое место среди первичных вредителей.