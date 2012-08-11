«Ма ай мирием» - «Мой маленький народ», интерактивный выставочный проект, посвященный Международному Дню коренных народов мира

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9 августа во многих странах мира, где на исконных землях своих предков проживают народы, осознающие себя коренными, проходят праздничные мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира. Праздник дает возможность отдать должное богатству древних культур коренных народов и еще раз услышать их неповторимый мудрый голос, призывающий жить в согласии с миром, с окружающей нас природой, в согласии с самим собой, с обычаями и традициями своих предков.
11 августа в 12 часов Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» и Общественная организация «Спасение Югры» приглашает всех на праздник «Ма ай мирием» - «Мой маленький народ».
В программе:
- Концертная программа «Ма ай мирием» с участием Веры Кондратьевой, фольклорных коллективов и исполнителей из муниципальных образований Югры.
- Интерактивный выставочный проект студии «Ханты ими хот» - «Очаг хантыйской женщины» и мастеровая площадка, где мастер-классы по изготовлению предметов из природных материалов (циновка, кукла из листьев, оберег из бересты и др.) проведут участники студии.
- Выставочный проект «Человек из рода Бобра» из цикла «История семьи в истории страны – след прожитой жизни» к 70-летию хантыйского писателя и общественного деятеля Еремея Айпина.
- Этнографические посиделки «Мне свыше была дана идея…»,, посвященные 70-летию со дня рождения и памяти венгерского исследователя-этнографа, фольклориста, филолога Евы Адамовны Шмидт.
- Программа национальных видов спорта Региональной общественной организации «Федерация этноспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» «Этностарт».
- Культурно-образовательная программа «Загадки «Охотничьей тропы». .
- «Югорский хлеб. История со вкусом». Дегустация блюд традиционной кухни обских угров.
- «На земле обских угров». Экскурсионные программы.
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Будем рады встрече с Вами 11 августа в 12:00 на открытой экспозиции музея
по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Собянина, 1!
Телефоны для справок: +7(3467) 322-058, 315-722.