НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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Благоустройство территории строящегося перинатального центра в Сургуте выполнено на 80%
Общестроительные работы по объекту завершены, продолжается внутренняя отделка. На прилегающей территории площадью свыше 60 000 кв. метров выполняется благоустройство. Эти работы выполнены на 80%, их завершение запланировано на сентябрь 2018 года. Напомним, группа «ВИС» реализует проект государственно-частного партнерства по созданию крупнейшего в России перинатального центра в Сургуте.
Более 20 000 кв. метров обширной территории центра составляют тротуары, прогулочные дорожки и подъезды к корпусам центра. На текущий момент идет устройство растительного слоя, асфальтирование дорожного покрытия, укладка тротуарной плитки и монтаж мачт наружного освещения. Проектом также предусмотрено 6 парковочных площадок на 478 машиномест, что полностью обеспечит потребности как посетителей, так и работников центра. Работы ведет специализированный инженерно-технический персонал, задействовано 12 единиц дорожно-строительной техники.
Сегодня это одна из крупнейших строек в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в сфере здравоохранения страны в целом. Все три лечебных корпуса и два административных блока построены, к ним полностью подведены наружные инженерные сети, выполнен монтаж вентиляционного оборудования. Продолжаются работы по внутренней отделке помещений. В полном объеме выполнено оштукатуривание стен и перегородок, выполняется шпатлевание и облицовка стен керамической плиткой.
Перинатальный центр, рассчитанный на 315 коек, будет единственным в своем роде в регионах Крайнего Севера и районах, приравненных к ним. Это позволит учитывать региональные особенности при оказании специализированной медицинской помощи, а также организовать клиническую базу для обучения и аккредитации специалистов. Создание центра будет способствовать улучшению организации и качества акушерско-гинекологической помощи, оптимизации использования коечного фонда, повышению квалификации медицинских кадров, внедрению передовых инновационных медицинских технологий в области акушерства, гинекологии и неонатологии.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - мероприятие, направленное на повышение качества жизни югорчан
Для осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Президент Российской Федерации издал Указ обеспечить достижение этих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года.
В Указе говорится и о стратегическом развитии и приоритетных национальных проектах (программам) включая здравоохранение. Министерством здравоохранения разработано восемь стратегических программ, одна из которых включает в себя борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как отметил директор медицинского ведомства Алексей Добровольский показатель уровня оказания медицинской помощи в округе, есть интегративный показатель в целом, это уровень смертности и заболеваемости населения. Он один из низких в Российской Федерации. И это в целом отношение региона к здоровью населения.
Проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями предусматривает мероприятия, которые уже реализуются в рамках других региональных программ Национального проекта «Здравоохранение» - популяционная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, кадровое обеспечение оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация проекта носит системный характер.
Югра входит в пятерку регионов страны с самой низкой смертностью населения от болезней системы кровообращения. Эффективно работающая модель оказания кардиологической и кардиохирургической помощи позволяет врачам говорить о значительных успехах в лечении острых форм ишемической болезни сердца. За последние 10 лет смертность югорчан от инфаркта миокарда снизилась на 23,3%.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности населения от болезней системы кровообращения. По итогам реализации программы продолжительность жизни югорчан должна возрасти с 73,7 лет в 2017 г. до 78 лет в 2024 г. Руководителем рабочей группы назначена Ирина Александровна Урванцева – главный внештатный специалист-кардиолог Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, главный врач БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», Ирина Урванцева.
Ирина Александровна отмечает, что в рамках проекта будут продолжены мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременное выявление факторов риска их развития. Большое внимание специалисты уделят программным пунктам, которые направлены на создание условий для повышения качества оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). Кроме того, запланированы мероприятия по переоснащению медицинским оборудованием сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Для координации работы по реализации региональной программы будет создан проектный офис.
- В настоящий момент в округе полностью обеспечена потребность в Региональных сосудистых центрах. Планируемый объем рентгенэндоваскулярных вмешательств будет увеличен за счет обновления имеющихся ресурсов сети созданных РСЦ, подчеркнула руководитель кардиодиспансера.
Ожидается, что к 2024 году в Югре будет сформирована среда, благоприятная для ведения гражданами здорового образа жизни. Внедрены комплексные оздоровительные программы. На регулярной основе будет проводиться профилактическая работа с активным участием СМИ и использованием социальной и наружной рекламы. По прогнозам специалистов, доля граждан, приверженных к здоровому образу жизни, к 2024 году увеличится до 60%. До 45% возрастет и число югорчан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (более 150 минут в неделю). Планируемое увеличение граждан, контролирующих свое артериальное давление, составит 55 %.
Вопрос об обеспечении качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями приоритетный вопрос. В Югре профильная госпитализация больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST в ЧКВ-центры к 2024 году будет обеспечена на 78%. Больные, перенесшие острые формы ишемической болезни сердца получат льготное лекарственное обеспечение, включающее двойную антиагрегантную терапию, статины в течение 1 года после выписки. Выполнение операций аортокоронарного шунтирования будет обеспечено в количестве не менее 800 в год на 1 млн населения, имплантации ЭКС не менее 250 в год на 1 млн населения, имплантации ИКД не менее 50 в год на 1 млн населения.
К 2024 году возрастет число граждан с артериальной гипертонией, достигших целевых уровней артериального давления (70%), находящихся на диспансерном артериальной. Повысится до 80 % доля больных ишемической болезнью сердца и цереброваскулярными болезнями, принимающих статины. Кроме того, доля больных, перенесших инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, ОНМК, кардиохирургические и интервенционные вмешательства, достигших целевых уровней АД и холестерина, увеличится до 90 %.
Большое внимание будет уделено переоснащению региональных сосудистых центров. К 2024 году планируется переоснастить 5 региональных сосудистых центров. В центры поступят свыше 50 единиц современного высокотехнологичного оборудования: ангиографические системы, магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики для исследования сердца и сосудов, аппараты искусственной вентиляции легких.
Также произойдет переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. К 2024 году будут переоснащены 15 первичных сосудистых отделений. Всего приобретут более 70 аппаратов искусственной вентиляции легких, 21 аппарат ультразвуковой диагностики для исследования сердца и сосудов, 6 компьютерных томографов.
Не малую роль играет кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.
До 2024 года будет ликвидирован кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Повысится до 90% укомплектованность врачами и средним медперсоналом в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в амбулаторных условиях (терапевты, кардиологи, врачи общей практики).
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, достигнет 100%.
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