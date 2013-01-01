НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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Специалисты окружного кардиоцентра вновь собираются в дорогу
БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» организована постоянная работа выездных врачебных бригад.
Так, в течение августа специалисты кардиоцентра посетят Нефтеюганскую окружную клиническую больницу им. В.И. Яцкив, Нижневартовскую городскую поликлинику и Нижневартовскую районную больницу.
Выездная работа проводится в целях оказания практической помощи учреждениям здравоохранения автономного округа, повышения доступности специализированной медицинской помощи населению и своевременного выявления заболеваний.
На выезде будет оказана консультативная помощь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в т.ч. с нарушениями ритма сердца и проведён отбор на оперативное лечение в условиях стационара БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» и проведение коронарографии в плановом порядке. На выезде назначается дата планируемой госпитализации больных.
В выезде принимают участие врач сердечно-сосудистый хирург, врач аритмолог, врач детский сердечно-сосудистый хирург, врач по функциональной диагностике для проведения эхокардиографического обследования сердца. Пациенты будут осмотрены как в поликлинике, так и в стационаре. Планируется проконсультировать не менее 25 пациентов каждым специалистом.
45 ханты-мансийцев стали участниками всероссийской акции «Суббота доноров»
Всероссийская акция «Суббота доноров» прошла в Окружной клинической больнице. Ее участниками стали 45 ханты-мансийцев, которые пришли 4 августа в отделении переливания крови.
Среди них впервые сдали кровь 6 человек, первично обследованы 2 потенциальных донора.
Всего в этот день, за время проведения акции, было заготовлено более 15 литров консервированной крови, 8,23 литров плазмы и около 7 литров эритроцитарной взвеси. Участникам акции вручена сувенирная продукция с символикой Службы крови РФ.
Окружная клиническая больница благодарит жителей города за неравнодушие и благородный поступок.
Отметим, что в Ханты-Мансийске на сегодняшний день проживают 2700 доноров крови, из них более 1500 активных. Государственной наградой «Почетный донор России» награждены 710 горожан, из них 44 человека данный нагрудной знак получили в 2017 году.
Ежегодно в переливаниях крови в России нуждается 1,5 млн человек. Кровь и ее компоненты – это стратегический запас государства. В стране, благодаря донорам, постоянно поддерживается неснижаемый запас, которого достаточно для обычных больных, жертв ДТП и других экстренных чрезвычайных ситуаций.
Как правило, летом количество доноров значительно сокращается. Чтобы помочь решить эту проблему, во многих городах России в августе проводится акция Всероссийская «Суббота доноров», которая дает возможность даже самому занятому человеку найти время для благородного поступка.
В Сургуте продолжается благотворительная акция «На радость детям»
Благотворительная акция «На радость детям» проходит в БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» с 20 июля по 31 августа.
Принять участие в ней и, таким образом, помочь пациентам детского психиатрического отделения может каждый желающий. Для этого достаточно передать для ребят игрушки, спортивный инвентарь для подвижных игр на свежем воздухе (скакалки, мячи, бадминтон, дженга, мини-боулинг и т.д.).
Подарки для юных пациентов больницы принимаются на посту охраны медицинского учреждения, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 12/3.
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