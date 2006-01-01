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Родина моя, хочу, чтоб услыхала
Ты ещё одно признание в любви…
Если открыть старинную шкатулку с драгоценностями или с непонятными на первый взгляд предметами, то ты замираешь от восторга, неожиданности, любопытства. Так и моя поездка в Юильск наполнена впечатлениями, эмоциями от встреч с людьми, с природой, с простором земли югорской, мелькающей из иллюминатора вертолёта. Название деревни Юильск по-хантыйски звучит Хайп шоп санхум ай вош, в переводе означает Полкулика. Видимо, это связано с высоким яром реки Казым, напоминающим половину птицы. Первое, что меня удивило – это небольшое количество комаров. Посёлок хорошо обдувается со всех сторон, а вода далеко внизу обрыва. Предки удачно выбрали место для проживания. Радушный приём гостеприимной хозяйки – старосты Юильска – Прасковьи Константиновны Гариповой помог быстро влиться в неторопливый размеренный ритм жизни. Во время наших ежедневных встреч в клубе с жителями деревни мы читали книгу А.А.Дунина-Горкавича «Тобольский Север», изучали карту, составленную более 100 лет назад, общались, устраивали чаепитие, беседовали и фотографировались у памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Памятник был построен неделей раньше, до моего приезда.
Основное занятие коренных жителей – оленеводство. Поэтому часть жителей проживают не в деревне, а в лесу, в избушках. Большого количества оленей нет, но и небольшое хозяйство требует ухода. Андрей Николаевич Аликов – сын оленевода – с детства знает труд оленевода, сейчас его сыновья помогают, ухаживают за оленями. Общий трудовой стаж Андрея Николаевича 31 год, но при назначении пенсии зачли только 17 лет, так как в трудовой написано «оленевод-пастух», а такой профессии нет, нужно было написать «оленевод». «Спасибо и на социальной пенсии», – говорит мой собеседник. Его жена родом из Нумто, трудолюбивая, всё умеет. Сетки сама ставит. Семья Андрея Николаевича два года подряд является лидером по сбору и сдаче ягод: сдают около тонны дикоросов. В 2017 году за первое место им подарили диван.
Во время чаепития жители тепло поздравляли с 70-летним юбилеем Галину Даниловну Молданову. Женщина, воспитавшая семерых детей, работала и на звероферме с лисами в Юильске, и чумработницей. Сейчас Галина Даниловна ни минуты не сидит без дела. Домашних забот хватает, успевает и на рыбалку сходить, и рукодельничать. А работы, выполненные её руками, образец высокого мастерства традиционного искусства.
Ксенье Михайловне Сенгеповой (85 лет) повезло со снохой – Людмилой Яковлевной Каюковой. В 2006 году муж привёз её из Сургутского района. С тех пор они душа в душу живут вместе в основном в лесу, в избушке. У них пятеро детей. Но сейчас Людмила Яковлевна находится в деревне, так как нужно ухаживать за свекровью. Вместе с ней дочь и младший сын Богдан. А муж с сыновьями в лесу. Людмила Яковлевна много шьёт: и по ткани, и по меху. Кисы мужу, себе, детям . Пока без узора, с полосками. Потихоньку начинает и с узорами шить. Платья шьёт как сургутский вариант, так и местный, казымский. В лесу помимо оленеводства и рыбалки занимаются огородничеством. Садят картошку, огурцы на оленьем навозе. Ксенья Михайловна радуется, что её сыну Геннадию такая замечательная хозяйка попалась. Только сетует на отсутствие связи. Тяжело постоянно думать, всё ли хорошо у детей, не случилось ли чего в лесу?
Ещё один сын Ксении Михайловны Евгений Павлович Сенгепов строит дом. Просторный, красивый. Строит с надеждой, что его четверо детей после учёбы вернутся в родную деревню. Чтоб всем места хватило. Жена Евгения Павловича тоже не в Юильске. Работает в больнице в Казыме, чтоб быть ближе к детям. Но построенный основательно и с любовью дом в любом случае будет надёжным причалом для его семьи.
Анна Алексеевна Молданова (83 года) окружена заботой своих детей, внуков. Женщина, отдавшая всю свою жизнь заботе о других, заслуживает внимания и тепла. Как вспоминают её дети, в их доме всегда были гости. Оленеводы, приезжавшие из леса, останавливались у них. Отзывчивая, душевная мама всем помогала, хотя детство у неё было тяжёлым. Она росла без отца, пропавшего бесследно во время казымского мятежа. За свой безупречный труд мама является Ветераном труда ХМАО-Югры.
Галина Кузьминична Семиняко относится к тем людям, которые постоянно поют, любое событие сопровождают пением. Она способна с большой лёгкостью воспроизводить песенные фразы, традиционные обороты речи. Сама о себе говорит, что она «нюр кавартты пут», то есть как кипящий котелок. Вся в движении. Даже хлеб научилась стряпать рано, во втором классе. Вот как вспоминает об этом Галина: «Помню мама приехала из леса, сели кушать, она и спрашивает бабушку, кто дал такой вкусный хлебушек. А бабушка и говорит: « Никто не дал. Это дочь твоя стряпала». Сейчас она вместе с мужем Сергеем Дмитриевичем Молдановым ухаживает за мамой (84 года).
Радион Забирович Гарипов – настоящий знаток своего края. Несмотря на молодой возраст, он с лёгкостью вписал в карту, составленную А.А. Дуниным-Горкавичем, все изменения и прокомментировал односельчанам то или иное местоположение. Когда я обращалась к другим жителям по поводу карты, то все отвечали: «Это Радика нужно спросить». Он и в лесу легко ориентируется, и законы природы, её капризы, тайны, богатства хорошо знает. Имея высшее образование, звание мастера спорта, Радион не может себя представить вне своей малой родины. Для него это родная стихия.
Эльвира Ивановна Пирогова – медицинский работник. Вместе с семьёй она недавно приехала в Юильск. Каждое утро и вечер она навещает бабушек, меряет давление, справляется о самочувствии. Всё ей здесь нравится. И люди хорошие, приветливые. Для её семьи единственная проблема – это отсутствие своей бани. Надеется, что со временем и этот вопрос решится.
Среди жителей отдалённой глубинки есть и те, кто приехал покорять Север совсем молодыми, те, кого мы называем первопроходцами. Так получилось, что прикипело сердце к Северу, полюбились им юильские места. Виктор Веркетис, Александр Григорьевич Медведев, Владимир Агафонов, Александр Вениаминович Щепетов, Николай Михайлович Потеряев и Анатолий Чернышов. Женились на местных девушках. Теперь уже внуки растут, теперь для них это место – родина. На вопрос об отъезде в тёплые климатические зоны они лишь удивляются: «Зачем? Мне и здесь хорошо!»
А здесь действительно хорошо. Вот бабушка с пятилетней внучкой на ближнем болоте пошли посмотреть морошку. Бабушка приговаривает:
– Мелкую, внученька, не собирай. Крупную собирай. Мелкую оставим для белочек, муравьишек, лесных зверюшек. Они ведь тоже хотят вкусненького. Пусть лакомятся.
Вот почему у истинных ягодниц всегда только отборная, крупная ягода.
Или вот ещё из беседы с жительницей Юильска:
– Моя мама всегда на далёких болотах клюкву, морошку собирала, потому что на ближнем болоте может одинокая бабушка выйдет пособирать или мамочка ненадолго отлучится от дома, оставив с кем-нибудь младенца. А мы ещё в силе, можем и подальше сходить.
Неповторимый мудрый голос, призывающий жить в согласии с миром, с окружающей нас природой, в согласии с самим собой, с обычаями и традициями своих предков – вот основной стержень моих соплеменников из Юильска. Я поздравляю их с Всемирным днём коренных народов. Желаю всем крепкого здоровья, гармонии, благополучия.
Антонина Ледкова