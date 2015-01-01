ГЛАВЫ ДВУХ РЕГИОНОВ ПОЗДРАВИЛИ ЮГОРЧАН С ДНЕМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

- Русский
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В рамках рабочего визита в Белоярский район губернатор Югры Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор посетили село Казым, где проходили мероприятия, посвященные Дню коренных народов мира.
На территории этнографического выставочного зала под открытым небом собрались жители Белоярского и Октябрьского районов.
Перед входом гостям раздали хантыйско-русские разговорники. «Если бы я умела говорить на языке ханты, я бы сказала: «Долгих лет жизни, мудрых мыслей вам, уважаемые земляки», – обратилась к собравшимся Наталья Комарова.
Она напомнила, что в этом году автономный округ отмечает 900-летие первого упоминания Югры в русских летописях. В них регион рассматривается как земля, на которой живет народ «Югра».
«За все века люди, которые населяют нашу землю, не утратили своей общности и духовного богатства, – сказала Наталья Комарова. – Название коллектива «Увас хурамат», который только что исполнил «Оду Югре», переводится как «Северные узоры». Узоры у народов ханты и манси – код с информацией о югорском мире. Отдельные из них – часть официальной символики Ханты-Мансийского автономного округа».
Губернатор назвала югорчан, которые культивируют самобытный фольклор коренных народов: Еремей Айпин, супруги Владимир и Мария Волдины, Юрий Вэлла, Юван Шесталов, Геннадий Райшев, и другие. По ее мнению, они своим творчеством расширяют границы автономного округа, России.
В Югре продолжается работа по решению экономических, социальных вопросов, экологии, культуры, образования, развития родного языка, поддержки традиционного образа жизни.
За последние пять лет (с 2013 по 2017 год) число коренных жителей, ведущих традиционный образ жизни, выросло на 7,5 процента. Большее количество представителей коренных народов получило возможность устроиться на работу: уровень трудоустройства увеличился на 17,2 процента – с 55 в 2015 году до 66,4 процента в 2017 году.
Популярен в Югре национальный спорт: с 2015 года 2017 год численность участников мероприятий по национальным видам спорта выросла на 35 процентов.
«У нас еще много дел. Учитывая то, как мы взялись за них, я абсолютно уверена в том, что мы справимся и сохраним каждого из нас для нашей страны», – добавила Наталья Комарова.
В продолжение этой мысли глава региона напомнила пословицу народа манси: «Дороги, где бы они не лежали, на земле или на воде, многому учат человека». Мы – люди разных национальностей – идем одной дорогой, обучая друг друга взаимному уважению». Этому, по мнению Натальи Комаровой, у нас могут поучиться другие государства.
«Если бы я могла сказать по-мансийски, я бы сказала: «Милые, дорогие люди, в здравии живите. С Торумом, с Отыром. Чтоб руки были целы, чтоб ноги были целы», – сказала глава региона.
В свою очередь, Александр Моор поделился с участниками праздника впечатлением: «Находясь с рабочей поездкой в Белоярском районе, я еще раз убеждаюсь в мысли, что на севере, в Югре, в гармонии с природой живут уникальные люди. Здесь, на бескрайних и очень живописных просторах, сотни лет из поколения в поколение передаются знания об обычаях, исконном образе жизни местных коренных народов».
По его мнению, важно, что югорчане сохранили традиции и отношение к природе. Именно поэтому в благодарность югорская земля рождает талантливых людей: художников, писателей, ученых, учителей, спортсменов, общественных и политических деятелей.
«Мы с уважением относимся к народам нашей многонациональной страны, их историко-культурному наследию. И будем поддерживать коренные малочисленные народы. Мы рады видеть на областных мероприятиях представителей из других регионов, особенно югорчан и ямальцев – наших соседей, партнеров, друзей», – сказал Александр Моор.
В рамках мероприятия Наталья Комарова вручила сертификат на получение акустического микрофона прославленной югорской певице Вере Кондратьевой. Музыкант, композитор, автора текстов известна не только в Ханты-Мансийском автономном округе, России, но и за пределами страны. Она является новатором в исполнении традиционных песен ханты. По инициативе Натальи Комаровой в Югре было проведено голосование с целью выбора подарка для Веры Кондратьевой, чтобы поблагодарить ее за уникальное творчество и вклад в развитие, популяризацию культуры ханты. Было предложено три варианта: национальное платье, микрофон и музыкальный инструмент. В результате исполнительница был вручен сертификат на получение акустического микрофона.
Кроме того, глава региона поинтересовалась, кто отмечает сегодня свой день рождения? Оказалось, что 60 лет исполнилось народной мастерице Людмиле Костиной из сельского поселения Полноват Белоярского района. По этому случаю губернатор Югры вновь объявила народное голосование для выбора подарка.
После торжественной части Наталья Комарова и Александр Моор посетили выставку «Город мастеров» и пообщались с народными художниками.