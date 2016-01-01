Наталья Комарова и Александр Моор ответили на вопросы журналистов

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В завершение рабочего визита в Белоярский район губернатор Югры Наталья Комарова и врио губернатора Тюменской области Александр Моор ответили на вопросы представителей СМИ.
ОТРК «Югра»: Наталья Владимировна, мы прекрасно осознаем, что Югра – это не только нефтегазовая кладовая, но и колыбель уникальной древней культуры, традиционного образа жизни и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. В регионе на их поддержку направлено более 700 нормативно-правовых актов. Реализуются ли эти законы в жизни? Не остаются ли они только на бумаге?
Н.В. Комарова: Безусловно, реализуются. Жизнестойкость принятых нами решений закреплена в соответствующих документах, начиная с устава – основного закона нашего региона. Они формируются, исходя из представлений коренных малочисленных народов Севера в том или ином вопросе. В этой связи у них нет другого выхода, кроме как быть реализованными. Тому огромное количество примеров. В том числе мы с вами могли наблюдать это здесь, в Казыме.
Есть документы, в которых урегулированы вопросы оказания мер государственной поддержки для сохранения и развития промыслов. Мы сформировали реестр нематериального культурного наследия, и охраняем это с тем, чтобы следующие поколения тоже могли этим пользоваться.
Это с одной стороны. С другой – занятость этой же категории людей. В этой связи упомяну о наших решениях, которые позволили развивать этнотуризм. Численность туристов, посетивших этностойбища, возросла за минувший год почти в 2 раза по отношению предыдущему: с 19,2 тысячи человек в 2016 году до 33,13 тысячи человек в 2017 году.
Эффективно показали себя меры по оказанию медицинской помощи. Это организация работы мобильных центров здоровья и медицинских бригад в местах традиционного проживания коренных народов. В результате их деятельности мы фиксируем снижение первичной заболеваемости среди представителей коренных народов Севера на 10,6 процента, а общей заболеваемости – на 5,4 процента.
Реализация мер по обеспечению доступности образования для коренных народов привела к росту численности детей из числа коренных малочисленных народов, посещающих детские сады; молодых людей, которые хотят получить среднее и высшее профессиональное образование. Такой поддержкой уже воспользовались 511 человек.
Подчеркну, что в выработке новых принципов, подходов социально-экономического развития коренных народов Югры учитывается, в первую очередь, мнение их представителей.
Это гарантия того, что принятые решения не будут носить формальный характер или, как вы сказали, не останутся на бумаге.
ИА «Тюменская линия»: Александр Викторович, каковы ваши впечатления от посещения Белоярского, от того, что вы сегодня увидели? И в продолжение вопроса: как сегодня выстраивается взаимодействие тюменских предприятий с нефтегазовыми компаниями Югры? Каковы перспективы для развития партнерских отношений? Что помогает привлечь заказчиков, выигрывать у конкурентов?
А.В. Моор: Впечатление самое позитивное. Северные города, по которым я совершаю поездки, ухоженные, развивающиеся, города, у которых есть хозяева. И самое главное – активно развивается городская среда. Все города, в том числе Белоярский, активно реализуют проекты по формированию, реконструкции общественных пространств. Это как раз то, что жителями всех городов, больших и малых, очень востребовано. Белоярский – красивый, современный, динамично развивающийся город. Спасибо Наталье Владимировне за приглашение посетить Белоярский район и замечательный праздник. Было очень много интересного и познавательного.
Что касается нашего сотрудничества. Оно имеет многолетнюю историю. Еще со времен освоения Западно-Сибирской нефтегазовой провинции были сформированы определенные кооперационные цепочки. И в сегодняшней истории нефтегазовые компании закупают услуги и товары у тюменских предприятий. Много лет существует отдельная форма поддержки: мы компенсируем нефтегазовым компаниям 5 процентов стоимости приобретенного оборудования по отдельным позициям. В последние годы мы добавили туда и IT-продукты, чтобы стимулировать развитие на юге Тюменской области IT-компаний, чтобы их продукты покупали нефтегазовые компании.
За 2017 год объем закупленных нефтегазовыми компаниями товаров, работ и услуг составил 65 миллиардов рублей. По сравнению с 2016 годом практически двукратный рост. Это говорит о том, что кооперационные связи растут и тюменские предприятия не просто производят продукцию, а таким образом решают производственные и технические задачи, которые стоят перед нефтяниками и газовиками.
В этом смысле я вижу перспективы взаимодействия только позитивные. Тем более, что мы регулярно – минимум один раз в год – проводим большие закупочные торговые сессии между нефтегазовыми компаниями, которые ведут свою деятельность и на юге Тюменской области, и в Югре, и на Ямале с тюменскими товаропроизводителями. С одной стороны нефтегазовые компании формируют свой заказ, свои требования к качеству, а наши предлагают то, что производят и быстро адаптируются под запросы. Такая работа приносит результаты.