Музейный фотоконкурс

  • Русский
Музейный фотоконкурс

19 августа – Всемирный день фотографии! Самое время сфотографироваться с любимым музейным экспонатом и получить памятный сувенир от Музея геологии, нефти и газа.

В год своего 25-летия Музей геологии, нефти и газа проводит два конкурса для любителей и профессиональных фотографов, известных писателей и начинающих творцов! Конкурс эссе и фотоконкурс «Мой любимый музейный экспонат», принять участие в которых могут все посетители «нефтяного» музея!

Для участия в фотоконкурсе необходимо:

-сфотографироваться на фоне музейного экспоната или сфотографировать любимый предмет на выставках Музея геологии, нефти и газа;

-прислать фотографии и заявку на электронный адрес press@muzgeo.ru.

Жюри определит трех призёров в каждой возрастной группе. Среди участников фотоконкурса будут определены победители в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Лидер ВК».   

Эссе о любимом музейном предмете направляется в электронном виде на адрес - press@muzgeo.ru.

Конкурсные работы принимаются по 1 ноября 2018 года. Награждение победителей состоится на праздничном мероприятии Музея геологии, нефти и газа в рамках Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств».

 Ознакомиться с Положениями о конкурсах, скачать заявку можно на официальном сайте Музея геологии, нефти и газа – www.muzgeo.ru.

Справки по телефону: +7 (3467) 33-14-06.

Ждём ваших работ! Творческого вдохновения вам и креативных идей!

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры