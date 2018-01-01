Музейный фотоконкурс

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19 августа – Всемирный день фотографии! Самое время сфотографироваться с любимым музейным экспонатом и получить памятный сувенир от Музея геологии, нефти и газа.
В год своего 25-летия Музей геологии, нефти и газа проводит два конкурса для любителей и профессиональных фотографов, известных писателей и начинающих творцов! Конкурс эссе и фотоконкурс «Мой любимый музейный экспонат», принять участие в которых могут все посетители «нефтяного» музея!
Для участия в фотоконкурсе необходимо:
-сфотографироваться на фоне музейного экспоната или сфотографировать любимый предмет на выставках Музея геологии, нефти и газа;
-прислать фотографии и заявку на электронный адрес press@muzgeo.ru.
Жюри определит трех призёров в каждой возрастной группе. Среди участников фотоконкурса будут определены победители в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Лидер ВК».
Эссе о любимом музейном предмете направляется в электронном виде на адрес - press@muzgeo.ru.
Конкурсные работы принимаются по 1 ноября 2018 года. Награждение победителей состоится на праздничном мероприятии Музея геологии, нефти и газа в рамках Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств».
Ознакомиться с Положениями о конкурсах, скачать заявку можно на официальном сайте Музея геологии, нефти и газа – www.muzgeo.ru.
Справки по телефону: +7 (3467) 33-14-06.
Ждём ваших работ! Творческого вдохновения вам и креативных идей!