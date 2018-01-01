С 1 сентября начинается прием заявок на участие в Окружном интернет-фестивале художественного творчества «Я сердцем вижу мир» для детей с ограниченными возможностями

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С 1 сентября начинается прием заявок на участие в Окружном интернет-фестивале художественного творчества «Я сердцем вижу мир» для детей с ограниченными возможностями

Окружной Дом народного творчества приглашает активных талантливых и одаренных детей принять участие в Окружном интернет-фестивале «Я сердцем вижу мир».  Попробовать реализовать свои художественные способности могут дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет (включительно).

Номинациии Фестиваля:

– «Декоративно-прикладное творчество» – художественные работы, созданные в различных техниках и направлениях;

– «Художественное слово» (поэзия, проза, авторские произведения);

– «Вокал» (соло, ансамбли, народный, эстрадный, авторская песня, академическое пение);

– «Инструментальное исполнительство» (соло, ансамбли).

Для участия в номинации «Декоративно-прикладное творчество» необходимо сфотографировать собственноручно выполненную художественную работу, и направить не более 2 фотографий с описанием в электронном виде в срок до 01 декабря 2018 года на электронную почту: hto@to-kultura.ru с отметкой «Фестиваль «Я сердцем вижу мир»».

В номинациях «Художественное слово», «Вокал» и «Инструментальное исполнительство» нужно исполнить одно произведение, сняв на видео хронометражом не более 4 минут, и также направить на электронную почту: hto@to-kultura.ru с отметкой «Фестиваль «Я сердцем вижу мир»».

Лучшие творческие работы будут отмечены дипломами и презентованы на официальном сайте Окружного Дома народного творчества odntugra.ru, а также в соц.сетях vk.com/odntugra86, ok.ru/odntugra86 и instagram.com/odntugra86.

Более подробная информация представлена в Положении.

Контактные телефоны: 8 (3467) 33-30-37 Арзамасцева Елена Николаевна, 8 (3467) 32-48-29 Ермилова Дарья Николаевна.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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