До 7 сентября продлен срок приема заявок для участия в региональном конкурсе Национальной премии Russian Event Awards ПФО и УФО 2018

- Русский
По многочисленным просьбам организаторов событий Приволжского и Уральского федеральных округов Исполнительная дирекция Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards сообщает о продлении приема заявок до 7 сентября для участия в региональном конкурсе Национальной премии Russian Event Awards ПФО и УФО.
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.
К участию в конкурсе приглашаются организаторы событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня - авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма.
Финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов состоится 26-27 сентября в Чебоксарах. Организаторами регконкурса выступают Администрация города Чебоксары и ФРОС Region PR.
«Нам приятно, что Чебоксары станут главной площадкой событийного туризма. Исторически сложилось, что наш регион находится в центре реки Волги – и город сегодня становится столицей речного круизного туризма. Мы планируем развивать этот бренд. Уверена, что новые идеи, предложенные на Russian Event Awards, станут для нас полезными, и мы будем применять этот опыт на практике», - отмечает заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева.
Напомним, что в 2018 году по решению Учредителей Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards для участия мы приглашаем и обладателей Гран-при Премии Russian Event Awards 2012-2017.
«Национальная премия Russian Event Awards уже зарекомендовала себя, как главная отечественная профессиональная экспертная, информационная и коммуникационная площадка для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц в сфере развития событийного туризма на территории регионов и страны. В этом году снято ограничение на участие в конкурсе проектов, которые ранее становились обладателями Гран-при Премии. Уверен, что конкурс и этого года выявит ряд интересных событий, которые способствуют развитию и популяризации въездного и внутреннего туризма на территории регионов нашей страны», — прокомментировал Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
Для участия в конкурсе необходимо до 7 сентября зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии http://award.rea-awards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание турсобытия (формат PDF), презентация турсобытия (формат PDF) и необходимые приложения (фото).
Полная информация об оформлении и подачи проекта на официальном сайте премии www.rea-awards.ru
Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует.
Лучшие проекты Региональных конкурсов примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года, который пройдет в октябре в Нижнем Новгороде.
Официальные номинации Национальной премии Russian Event Awards:
- Лучшее туристическое событие в области культуры (фестивали, праздники, конкурсы, выставки, концерты, спектакли);
- Лучшее туристическое событие в области спорта (соревнования, спортивные слеты, фестивали экстремальных видов спорта, киберспорт);
- Лучшее туристическое событие исторической направленности (исторические реконструкции и фестивали, посвященные историческим датам и событиям);
- Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов (фестивали этнографические и фольклорные, фестивали по сохранению народно-художественных промыслов);
- Лучшее туристическое MICE событие (форумы, конгрессы, выставки и прочие мероприятия, направленные на развитие делового туризма);
- Лучшее событие в области гастрономического туризма (эно-, гастрономические и кулинарные фестивали и праздники, выставки, дегустации);
- Лучшее городское праздничное событие (уличные театрализованные представления, карнавалы и карнавальные шествия);
- Лучшее молодежное туристическое событие (форумы, квесты, фестивали для молодежи);
- Лучшее детское туристическое событие (фестивали, конкурсы, праздники для детей);
- Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия;
- Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия;
- Лучшее средство размещения для проведения турсобытия;
- Лучший региональный ТИЦ - организатор турсобытий;
- Лучший муниципальный ТИЦ - организатор турсобытий;
- Лучший региональный календарь туристических событий;
- Лучший муниципальный календарь туристических событий;
- Лучшая идея туристического события (рассматриваются проекты находящиеся на стадии проектирования).
- Лучший проект по популяризации событийного туризма;
- Лучшее туристическое событие по популяризации сельского и агротуризма.
Специальные номинации Национальной премии Russian Event Awards:
- Лучшее туристическое событие, посвященное Году Волонтера;
- Лучшая программа мероприятий, посвященных ЧМ по футболу (подведение итогов в данной номинации будет проходить в рамках общенационального финала премии, который пройдет в октябре в Нижнем Новгороде. Будет осуществляться в двух категориях, отдельно для городов, в которых проводились матчи ЧМ, и отдельно для других городов страны, которые также активно реализовывали свои проекты в этой тематике. Подача заявок в данной номинации также осуществляется на официальной площадке — http://award.rea-awards.ru/).
- Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении;
- Лучшее этно-культурное туристическое событие.
Справка
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году в Воронеже по инициативе Геннадия Шаталова. Учредители премии: ФРОС Region PR и ООО «Продюсерский центр «Контент».
В 2012 году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было подано 114 заявок из 39 городов России. Финал премии проводился в Воронеже.
В 2013 году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было представлено 232 проекта из 93 населенных пунктов страны. Финал премии проводился в Суздале.
В 2014 года на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было представлено 498 проектов из 196 населенных пунктов, представляющих 72 региона страны. Финал премии прошел в Кирове.
В 2015 году на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было представлено 688 проектов из 353 населенных пунктов, представляющих 69 регионов страны. Финал премии прошел в Казани.
В 2016 году в конкурсе на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было представлено 702 проекта из 68 регионов страны. Финал премии прошел в Ярославле.
В 2017 году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны. Финал премии прошел в Липецке.
Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).
Стратегические партнеры Национальной премии Russian Event Awards: Международная туристская выставка «Интурмаркет», Национальный календарь событий, Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), Фонд развития малых исторических городов «Настоящая Россия», Российская Ассоциация по связям с общественностью «РАСО».
Генеральный b2b-партнер Премии – Портал для профессионалов турбизнеса Profi.Travel.
Генеральный отраслевой информационный партнер Премии: Электронная газета RATA-news.
Официальные партнеры Премии: Туристическая компания «TUI Россия», коммуникационная группа «Гуров & Партнеры», отель «Релита-Казань», туристическая фирма «Бюро путешествий Казань».
Положение о Премии и информация о Региональных конкурсах размещена на официальном сайте премии www.rea-awards.ru
Подробности по участию в конкурсе можно уточнить у Геннадия Шаталова, т. 8-960-115-75-24 consul-biznes@regionpr.ru или Вероники Косых, т. 8-905-652-37-77 kosyh_veronika@mail.ru