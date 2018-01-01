Мастер-класс по скрапбукингу прошел в «Уюте»

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16 августа 2018 года в рамках социокультурного проекта «Света и добра!» состоялся Мастер-класс по изготовлению открыток, для получателей социальных услуг Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Уют» (с.п. Шапша. Ханты-Мансийский район). Мастер-класс провела специалист Окружного Дома народного творчества Надежда Валерьевна Сидорейко.
Скрапбукинг как вид рукодельного искусства является демократичным в силу своей доступности для освоения людьми любого возраста, состояния здоровья, образования и развития. Создание альбомов, оформление конвертов, фоторамок, изготовление открыток и сувениров – вот неполный перечень того, что можно сделать, имея минимальные навыки и стандартный набор материалов.
Участники мастер-класса успешно справились с задачей, изготовив по 2-3 открытки каждый. Большую помощь в этом им оказывал персонал пансионата, принявший участие в мероприятии как в качестве помощников, так и в качестве авторов нескольких скрап-работ.
Следующая встреча специалистов ОДНТ с жителями «Уюта» состоится в начале сентября, на мастер-классе по декупажу.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»