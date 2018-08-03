Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения

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С 1 сентября 2018 года по 1 июля 2019 года, в целях обеспечения граждан возможностью приема цифровых телеканалов свободного доступа в связи с переходом государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии, отдельным категориям граждан будет оказана единовременная денежная выплата в размере 5 000 рублей на приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения (далее – единовременная денежная выплата)
С 10 августа 2018 года вступило в силу постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.08.2018 № 249-п, устанавливающее единовременную денежную выплату.
Единовременная денежная выплата предусмотрена для следующих категорий граждан:
ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма;
инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий;
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в том числе вдов (вдовцов), не вступивших в повторный брак;
неработающих одиноких пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), не относящихся к льготным категориям, и пенсионерам, проживающим в семьях, состоящих из неработающих пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), один из которых либо оба не относятся к льготным категориям;
малоимущих семей, из числа получателей государственной социальной помощи.
Единовременная денежная выплата предоставляется в виде компенсации расходов на приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения.
Размер выплаты определяется на основании стоимости приобретенного гражданином оборудования, соответствующего минимальным техническим характеристикам, и стоимости услуг по его установке, но не свыше суммы, равной 5 000 рублей.
Единовременную денежную выплату предоставляет казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» по месту жительства (месту пребывания) граждан.
Единовременная денежная выплата предоставляется однократно
до 1 июля 2019 года на основании заявления гражданина (его законного представителя), поданного в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года включительно с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо почтовой связью в Центр социальных выплат по месту жительства (месту пребывания) гражданина.
Таким образом, граждане, которые приобрели и установили оборудование для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения в период с 10 августа 2018 года, имеют возможность
с 1 сентября 2018 года обратиться за предоставлением единовременной денежной выплатой.