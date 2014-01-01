До 17 сентября продлен срок приема заявок на участие в регконкурсе Всероссийской премии «Маршрут года» СЗФО, СКФО, ПФО, УФО, ЦФО, ЮФО

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До 17 сентября продлен срок приема заявок на участие в регконкурсе Всероссийской премии «Маршрут года» СЗФО, СКФО, ПФО, УФО, ЦФО, ЮФО

До 17 сентября продлен срок приема заявок для участия в Региональном конкурсе Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов.

Финальные мероприятия регионального конкурса пройдут 4 - 5 октября в Твери - Завидово. Организаторами финала регконкурса выступают Министерство туризма Тверской области, ГК «Конкорд» и ФРОС Region PR.
Региональный конкурс Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов состоится в рамках проведения Национального туристского форума «Реки России».Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

Для участия в конкурсе необходимо до 17 сентября зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии http://award.tourawards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание турмаршрута (формат PDF), презентация турмаршрута (формат PDF) и необходимые приложения (фото).

Полная информация об условиях подачи проекта на официальном сайте премии www.tourawards.ru

Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует.

Лучшие проекты Регионального конкурса Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов примут участие в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2018, который пройдет 1 – 2 ноября в Ульяновске.

Официальные номинации Всероссийской туристской премии «Маршрут года»:

— лучший маршрут в городе;

— лучший культурно-познавательный маршрут;

— лучший приключенческий маршрут;

— лучший маршрут выходного дня;

— лучший гастрономический маршрут;

— лучший велосипедный маршрут;

— лучший речной круиз;

— лучший военно-исторический маршрут;

— лучший спортивный маршрут;

— лучшая идея маршрута;

— лучший этнографический маршрут;

— лучший детский маршрут;

— лучшее мобильное приложение для туристов;

— лучший межрегиональный маршрут;

— лучший событийный тур;

— лучший туристический путеводитель;

— лучший маршрут на действующее производство.

Специальная номинация Попечительского совета премии:

— За личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов.

Один проект может быть заявлен автором только в одной официальной номинации Премии.

Справка:
Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

В 2014 году на конкурс проступило 263 проекта из 63 регионов страны, в финальную часть конкурса вышли 134 проекта из 71 населенных пункта, представляющих 42 региона страны.

В 2015 году на соискание премии поступило 409 проектов из 70 регионов нашей страны. В финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» был представлен 121 проект из 34 регионов нашей страны.

В 2016 году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было представлено 402 проекта из 56 регионов России. В финал конкурса по итогам оценки конкурсных работ членами Экспертного совета на региональных этапах допущены 138 проектов из 39 регионов России.

В 2017 году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было заявлено 446 проектов из 67 регионов страны. В общенациональном финале был представлен 121 проект из 36 регионов.

При информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).

Стратегические партнеры Премии «Маршрут года»: Международная туристская выставка «Интурмаркет», Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), Фонд развития малых исторических городов «Настоящая Россия», Российская Ассоциация по связям с общественностью «РАСО».

Генеральный b2b-партнер Премии – Портал для профессионалов турбизнеса Profi.Travel.

Генеральный отраслевой информационный партнер Премии: Электронная газета RATA-news.

Официальные партнеры Премии: Туристическая компания «TUI Россия», Коммуникационная группа «Гуров & Партнеры», отель «Релита-Казань», туристическая фирма «Бюро путешествий Казань».

Все материалы о Всероссийской туристской премии «Маршрут года» размещены на официальном сайте премии www.tourawards.ru и на официальной странице премии в Facebook www.facebook.com/tourawards

Подробности можно уточнить в Исполнительной дирекции премии по тел. 8-960-115-75-24 или 8-905-652-37-77 или по электронной почте — consul-biznes@regionpr.ru  или kosyh_veronika@mail.ru

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