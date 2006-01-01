НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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Вопросы эпидемиологического надзора за паразитарными болезнями обсудят в Сургуте
В конце сентября в Сургуте пройдет региональное совещание «Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за паразитарными болезнями в Уральском и Сибирском федеральных округах» с участием научных организаций Роспотребнадзора.
В мероприятии примут участие и представители медицинского сообщества - представители Департамента здравоохранения Югры, врачи-инфекционисты, паразитологи, лаборанты-паразитологи.
Планируется издание сборника тезисов научных статей в области диагностики, клинического лечения, лечения, профилактики паразитов, встречающихся в Уральском и Сибирском федеральных округах. Также в сборнике будут отражены вопросы совершенствования эпидемиологического надзора, санитарно-бактериологического и санитарно-паразитологического мониторинга окружающей среды, профилактики инфекционных болезней, современная эпидемиологическая ситуация по ряду заболеваний.
Методические указания предназначены для специалистов органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы и здравоохранения, а также могут быть использованы организациями, деятельность которых направлена на осуществление профилактических мер по охране здоровья населения и животных.
Организатор мероприятия - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Нижневартовцев приглашают на День здоровья с участием мобильного центра здоровья
День открытых дверей в Центре здоровья отделения медицинской профилактики БУ «Нижневартовская городская поликлиника» пройдет сегодня, 3 сентября, в г. Нижневартовске, на территории Храма Великомученика и Целителя Пантелеймона.
Цель мероприятия заключается в информированности жителей города о факторах риска неинфекционных заболеваний, особенностей их профилактики и рисков развития осложнений при сопутствующей патологии.
День открытых дверей в центре здоровья – это профилактическое мероприятие, когда жителей города Нижневартовска медики приглашают пройти скрининговое обследование по выявлению факторов риска неинфекционных заболеваний. В день акции любой желающий старше 18 лет может пройти обследование на кардиовизоре (исследование ЭКГ по 6 отведениям, без грудных отведений), узнать уровень глюкозы и холестерина в крови. По результатам обследования врачом терапевтом будут даны рекомендации по профилактике неинфекционных заболеваний и ЗОЖ.
Благотворительная акция «На радость детям» завершена
Администрация Сургутской клинической психоневрологической больницы благодарит всех неравнодушных сургутян, которые приняли участие в благотворительной акции «На радость детям».
Напомним, с 20 июля по 31 августа 2018 года жители г. Сургута приносили игрушки для игр на свежем воздухе для пациентов детского психиатрического отделения. Кроме скакалок, мячей, бадминтона, также приносили настольные развивающие игры, мозайки, кукольный театр, мелки, мыльные пузыри, канцелярские наборы и многое другое. Но особый подарок – это настольный хоккей, который подарит много радости юным пациентам.
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