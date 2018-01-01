Всего месяц остается до начала зональных этапов фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья»

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Всего месяц остается до начала зональных этапов фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья»

Совсем скоро стартуют зональные этапы Окружного фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Возьмёмся за руки, друзья».

Ежегодно, людей всех национальностей объединяет этот праздник, наполненный атмосферой добра, света, красоты.

Организаторами фестиваля в этом году выступают Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества»,  Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, Управление культуры Кондинского района, Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска.

Авторитетному жюри предстоит выбрать Лауреатов I, II, III степени в шести номинациях. Победители зональных этапов фестиваля получат приглашение в город Ханты-Мансийск для выступления на гала-концерте, который состоится в период проведения Регионального форума национального единства «Югра многонациональная» 19 – 21 октября 2018 года.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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