Фестиваль «Хатлые» прошёл успешно

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С 23 по 25 августа в экологическом парке «Югра» города Мегиона прошёл III Региональный фестиваль «Хатлые», посвящённый 70-летию Еремея Даниловича Айпина, направленный на сохранение и развитие куьтуры коренных малочисленных народов Севера. Открытие самого фестиваля произошло на площадке МАУ «Экоцентра» Мегиона возле Центральной библиотеки, где участникам и гостям праздника городская администрация представила открытие памятного знака «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича, приуроченного к празднованию юбилейного года «Югре – 900 лет».
Заместитель главы города Мегиона по социальной политике Ирина Уварова, выступая перед участниками фестиваля, отметила, что «для нас – это очень важное историческое событие. Сегодня мы с вами открыли памятную доску одному из самых известных первопроходцев Западной Сибири, который прошёл более 50-ти тысяч километров, исследовал эти земли. Им написано огромное количество научных трудов». Её слова сразу подхватил начальник управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Василий Туленков, который подчеркнул, что «для увековечивания памяти А.А. Дунина-Горкавича нами устанавливаются памятные знаки в тех местах, где он побывал при жизни. Так, в деревнях Ванзеват, Нумто и Юильск Белоярского района, в Ханты-Мансийске, в Шапше и Русскинской были поставлены такие же знаки. Конечно, эта работа постоянно продвигается и в настоящее время».
Затем уже во Дворце искусств Мегиона прошло открытие III Регионального фестиваля «Хатлые», посвящённого 70-летию хантыйского писателя Еремея Даниловича Айпина. Здесь участников и гостей праздника поприветствовал глава города Мегиона Олег Дейнека, отметивший в своём выступлении, что «рад видеть всех вас в нашем родном крае, который называется Югрой. Так случилось, что с развалом Советского Союза, именно те люди, которые лишь на короткое время приехали сюда для освоения Севера и его богатств, так и остались навсегда жить в этом краю. У многих из них уже выросли дети и внуки. Для нас это, чтобы все понимали – родная земля. Наши судьбы здесь все переплелись между собой. Фестиваль «Хатлые» уже не раз проводится в Мегионе. С каждым годом на этот праздник прибывает всё больше народу. Мы только рады всему этому. И я хочу выразить свои слова благодарности Еремею Даниловичу Айпину, являющемуся непосредственным участником и руководителем этого фестиваля. Сегодня этот праздник процветает, и я очень надеюсь, что со временем он станет международным. Хочу сказать спасибо всем сотрудникам Экоцентра, которые с душой и на совесть организовывают такие фестивали. Желаю творческой работы, хороших впечатлений, чтобы не забывали наш региональный фестиваль и возвращались в следующем году на встречу с праздником!»
После выступления главы города всех участников фестиваля поздравила председатель Думы Мегиона Ирина Коротченко, которая подчеркнула, что «вы бережёте в сердце и душе те традиции, которые передали вам родители. И не только просто их бережёте, а ещё и развиваете и приумножаете. Всех вас поздравляю с праздником и спасибо, что являетесь основоположниками и проводниками тех традиций, которые возрождаются в ваших наследниках!»
Отметим, что на протяжении многих тысячелетий Югорская земля славилась народными промыслами, мастерами и сказителями. Всё духовное богатство народа отражено в фольклоре, легендах, сказках, песнях, преданиях, загадках и пословицах. Формирование хантыйской прозы во многом связано с именем Еремея Даниловича Айпина – писателем и прозаиком народа. На его глазах столкнулось две цивилизации. Сын простого охотника, пытающийся подчиниться неписаным таёжным законам. Он многое сделал для сохранения культурного и этнического наследия своего малого народа. Нынче Еремею Даниловичу Айпину исполнилось 70 лет. Выступая перед собравшимися гостями и участниками фестиваля «Хатлые», известный писатель и депутат Думы автономного округа Е.Д. Айпин поблагодарил всех за поздравления в свой адрес и рассказал, что «сегодня происходит открытие уже третьего по счёту музейного фестиваля «Хатлые» («Солнышко»). Очень приятно, что событий у меня в этом году много. Из Англии я получил письмо, где англичане сами попросили меня, чтобы выслал им свой рассказ «Божье послание», который они у себя хотят перевести и напечатать на английском языке. Также на днях в Пекине открылся книжный фестиваль, где я выставил для участия в нём свою книгу «Божья матерь в кровавых снегах». Хочу сказать, что на этот фестиваль «Хатлые» приехал мой переводчик на французском языке, это Доминик Самсон Норман де Шамбур. Он уже давно перевёл мой самый первый роман «Ханты или звезда утренней зари» на французский язык. Сейчас мне бы хотелось поблагодарить администрацию города Мегиона в лице Олега Александровича Дейнеки, директора Экоцентра Руслану Богдановну Галив и всех её сотрудниц. Приятно, что сам Экоцентр и его экологический парк «Югра» сегодня становятся центром притяжения нашего регионального фестиваля «Хатлые». Огромное всем вам спасибо!»
Затем в Дворце искусств города Мегиона прошла научно-практическая конференция «Югра – диалог поколений», приуроченного к 70-летию со дня рождения Еремея Даниловича Айпина, во время которой прозвучало восемь докладов об этнотуризме, сохранении языков и традиций народов Севера.
С 23 по 25 августа проходил III Региональный фестиваль «Хатлые». Во время его завершения в экологическом парке «Югра» перед участниками и гостями фестиваля выступила директор МАУ «Экоцентр» Руслана Богдановна Галив. В своём выступлении она отметила, что «фестиваль «Хатлые» прошёл очень хорошо. В этот год у нас получилось найти общий язык и контакт со всеми непосредственными носителями «Медвежьих игрищ». Спасибо участникам!»
Лыпӑт хойты тыӑщ 23-мит хӑт вўш эвӑт па 25-мит хӑт вўш вәнта Мегион вошн «Хӑтые» нємуп емӑңхӑт вәс. Аӑң вўш эвӑт вошӑң киникайт ўңӑтты хот пўңӑн хӑннєхуятӑт ияха ӑктӑщсӑт. ыв щи щосн А.А. Дунин-Горкавич учёной хӑннєхәя юкантум сохӑ пўншсӑт. Щимӑщ вуаң вєр, вантэ, нємасыя «Югра мўва – 900 о» мӑра ювум пӑта III–мит «Хӑтые» нємуп емӑңхӑт пурайн вєрсы.
Щит пӑта ияха юхтум хӑннєхуятӑт епийн Мегион вош кәща ӑңкӑр нє Ирина Уварова тӑмиты лупӑс: «Ешӑк ёх! Тӑмхӑт мўң вән учёной хәя А.А. Дунин-Горкавича юкантум сохӑ пўншсўв. ўв сырыя тӑм Югра мўвев уватн 50 щурӑс километра яңхӑс па ямсыева артаӑс, муйсӑр тӑхийн хӑннєхә ўвеа вәты-хоты щирӑт эщӑтты вєрит. Щимӑщ вєр пӑта ўв сыр-сыр научной рәпатайт хӑншӑс па айат ёха хӑйс».
ўв юпен Департамент недропользования па Югра мўвӑт-йиңкӑт авӑты управления тӑхи кәща хә Василий Туленков путӑртӑс, хуты тӑмӑщ А.А. Дунин-Горкавич нємуп сохӑт иса 2017-мит о эвӑт нємасыя округев мўв уватн эщӑтты питсыйт. Щиты Нуви сӑңхум районӑн Ваньщавӑт па Тәрумор кәртӑтн ищи хурасуп нємӑң сохӑт вєрсыйт. Щӑта Ёмвошн «Самаровской чугас» тӑхийн, Шапша муй па Русскинской кәртңӑнӑн щимӑщ утӑт па эщӑтсыйт».
Еы Мегион вош искусствайт Дворец хот йитн III–мит «Хӑтые» нємуп емӑңхӑт, мӑта ут хӑнты мир писателя Еремея Айпина 70-мит о вўшӑа питум вєра юкантсы, па еы пўншсы. Щи щосн ияха юхтум хӑннєхуятӑт епийн Мегион вош кәща Олег Дейнека ям вўща ясӑң тәс па тӑмиты лупӑс: «Ешӑк ёх! Мўң тӑм йисн Югра хурамӑң па шєңк тащӑң мўвевн вәты-хоты щирўв эщӑтсўв. «Хӑтые» нємуп фестиваль мўң вошевн тӑм он хәмит пўш нємасыя вєрты пита. Кашӑң о мӑр тӑм емӑңхӑтэва аршӑк хӑннєхә юхӑт. Щимӑщ вуаң вєр унтаса ар ям нумӑс па ӛр Еремей Данилович Айпин мӑс. Ин ма ӑңхаум ўвеа 70-мит о вўшӑа юхӑтма пӑта ям вўща ясӑң тәты па щиты лупты, ән еы ищиты тумтака па яма ат вәс па мўңева тӑмӑщ емӑңхӑтӑт эщӑтты нётӑс! Щи тумпийн Экоцентр нємуп тӑхийн вәты нєңўва ищиты вән пәмащипа китўв. ыв вуаң вєр вєрӑт па щит пӑта «Хӑтые» емӑңхӑтэв мєт хурамӑңа мӑнты питӑс!».
Щӑта Мегион вош дума хот кәща нє Ирина Коротченко путӑртӑс: «Вуаң «Хӑтые» нємуп емӑңхӑт пиа нынӑн! Пәмащипа щи вєр пӑта, муй щирн тәса па яма увӑс мир вәупсы щирӑт, хӑнты ясӑң еы тӑйӑты!».
Вошӑң кәщайт ясңӑт юпийн «Хӑтые» емӑңхӑт эщӑтты нє тӑмиты лупӑс: «Югра мўв йис пурайт вўш эвӑт сыр-сыр тәса вєрӑнтты хә ёх муй нє, моньщӑң-арӑң па пут-рӑң хӑннєхуятӑт ищиты ямкєм ар ўв хущеа па вәс. Щимӑщ вєр пӑта йис путрӑтн, моньщӑтн, арӑтн, амамӑтщетн арсыр хурамӑң па вєра ущхуь путрӑт уша вєрты ин мўң вєритўв. Щи нєпека хӑншум ар путрӑт кўтн Еремей Данилович Айпин киникайт тӑмхӑт ў-ңӑтты вєритўв. ўв шєңк хурамӑңа хӑнты ёха вәупсы щирӑт оӑңӑн хӑншӑ. Щӑта муй арат вєритӑс, щи арат нётупсы ўв ай мирӑа сыр-сыр йиуп поступсэт унтасн иса эщӑтӑс».
Ӛхӑт Югра мўв Дума хот кәща ӑңкӑр хә Еремей Айпин ияха ӑктӑщум мир епийн ясӑң тәс па тӑмиты путӑртӑс: «Ешӑк ёх! Вән пәмащипа нынана щи арат ям ясңӑт пӑта, мӑта утӑт тӑмхӑт мӑнєма юкантсӑты. Тӑта мосванӑн Англия хон пєлӑк эвӑт айкеӑн китсыюм. Щит эвӑт уша вєрсєм, хуты ыв ма «Божье послание» путрєм рәт ясңеа тулмащтӑсӑт па нух хӑншты ӑңхаӑт. Ма имухты ыв пиэа кашащсум, вантэ, сырыя щи хон пєлӑкн ма киникайам ӑн єтыйсӑт. Щӑта Пекин вошн литературной емӑңхӑт пўншсы па ма «Божья матерь в кровавых снегах» киникаем ищиты щи вән фестиваля китсєм. Ин тӑм «Хӑтые» нємуп емӑңхӑта француз ики Доминик Самсон Норман Экошамбур нємасыя юхтӑс. ўв сырыя ма мєт оӑң роман нємуп киникаем «Ханты или Звезда утренней зари» шєңк яма французской рәт ясңӑа тулмащтӑсэ. Щит, ма нәмӑстємн, ищиты вєра вән рәпата».
Щӑта Мегион вош Дворец искусствайт хотн нємасыя вән научно-практической «Югра — диалог поколений» нємуп конференция вєрсы. Щи мирхот ищиты Еремей Айпин 70-мит оа питум хӑтӑа юкантсы па араттєн наука щирн хӑншум нив нєпек этнотуризм, хӑнты ясӑң, литература па хӑннєхә хў па вой вепӑс, вўы авӑты вєрӑт оӑңӑн путӑр ямсыева па тәса мӑнӑс.
Юхи хӑщум хәум о мӑр лыпӑт хойты тыӑщ хӑтӑтн III региональной «Хӑтые» нємуп емӑңхӑт «Югра» тӑхи хущи ияха юхтум хӑннєхуятӑт эщӑтсӑт. МАУ «Экоцентр» тӑхи кәща нє Руслана Богдановна Галив щи емӑңхӑт оӑңӑн тӑмиты лупӑс: «Тӑм пўш «Хӑтые» фестиваль шєңк хурамӑңа па тәса мӑнӑс. ўңӑтуп якӑт якты па ариты ёхўв пиа мўң и ясӑңа па и путра сора юхӑтсўв!»
Вртур тпос 23-25 хталыт Мегион ӯст «Хтлые» нампа хӯрмит фестивальн ханты мхум мӯйлуӈкве акван-атхатыгласыт. Ань ты тл сосса мхум Ассамблеят кӯщай хум Еремей Айпин 70 тлэ твлыс. Ты ханты хум та мныл лы. Таимгыс ты врмаль таве янытлан кастыл тот щпитлвес.
Ты фестиваль хтал нглын рт лнэ ханты хтпат хӯрмит тл врыглгыт. Мегион ӯс ляпат хусахкем врыстат «Югра» нампа ӯщлахтын м щпитавес. Тот мир мгыс ӯщлахтын колыт ӯнттувсыт. Та нтнэ м котильт «Поссен Лор» нампа яныг тӯр лы. Сургутский ос Нижневартовский районыгт лнэ ханты рӯт мхум тот ты акван-атхатыглгыт. Тн тот ргыт рггыт, мйтыт мйтгыт ос мщит мщгыт.
выл хтал Мегион ӯс музей-колт выставка щпитлвес. Ты суссылтап «Трум Маа» округ музейт рӯпитан мхум тн врыгласаныл. Ты кастыл Эрика Петровна Сургутскова тув ёхталас. Тав тот Еремей Данилович щмьятэ ос лупсатэ урыл потыртас. Та хтал таве янытлаӈкве св мхум атхатыгласыт. влт колт сс косамтавес. Мхум ёмас номтыл вос лсыт. Нматыр лль нак ул вос мтыс. лаль лнэ хтал посыӈыг вос постыс.
Тувыл Мегион ӯс кӯщай Олег Дейнека янытлан лтыӈ лвыс: «Югра мвт свсыр мирыт лгыт, мн пуссын аквъёт юртыӈыщ лв. Ты тл хӯрмит щёс фестиваль щпитавес. Ксыӈ тлныл свнув мӯй мхум тыг ёхталаӈкве патыс. Тыимгыс ам яныг пӯмащипа лтыӈ Еремей Даниловичин лвгум. Тав ты ялпыӈ хтал лаль тотнэ мгыс св нтыс. Ос, мн ном-св, хуньт тав мирхал фестивалиг паты тах. Ань ёмас врмаль мтыс. Еремей Даниловичин стлов тлэ твлыс. Мн пуссын аквъёт таве намхталтыл янытлылӯв».
Ты коныпал кӯщай хум «Югра» нампа мвит ӯргалан музейт рӯпитан хтпатын яныг пӯмащипа лвыс. Тн мӯй мхум мгыс св рнэ рӯпата вргыт. Ксыӈ хтпа нупыл сымыӈыг лгыт. Маныр ри, ёмщакв хӯлтыяныл.
Еремей Айпин сосса мир лупса урыл св нпак хансыс. Ты ханты хум такви мтэ ос мире урыл стихыт ос потрыт хансы. Тав враян ос слыт щнэ щмьят самын патыс. Ханты йис лупса ос лнэ-хӯлнэ нак лаль тотнэ мгыс св рнэ рӯпата врыс. Округувт ксыӈ ӯст, пвылт лнэ лумхлас таве вгтэ манос тав уртыл хӯлыглас.
Ань хум намхталтыл рӯтанн янытлавес. Нгхумыг Семён Александрович ос Любовь Николаевна Айпиныг Новоаганск пвылныл ёхталасг. Любовь Николаевна лвыс: «Ам яныг щгтыл тыг ёхтысум. Мн аквъёт рӯпитам-мн коныпал, ляпа рӯтыг лымн. Свнув тамле ёмас хтпа вос лнув. Акван-нтхатым, юртыӈыщ лупсав мӯсхалыг щпитылӯв ос лаль тотылӯв.
Еремей Данилович мньтгыл м-вит тармыл яныгмас. Матыр вруӈкве вуйхаты, пуссын ёмщакв, рнэ щирыл тлы. Тав сака номтыӈ ос мӯтраӈ хтпа. Тав хансум нпаканэ Россият лнэ мир коныпал мт хн мт с ловиньтавет. тил рӯткве, св тл пустгыл лаль лэн ос мирн нтэн. Свнув апыг наӈ ляпант вос лы».
Семён Александрович лвыс: «Ам ягпыгум Еремей Данилович намхталт с сымыӈыщ янытлылум. Мн халувт ань тав щар янгыг лы. с св тл пустгыл лаль лэн, щунен. Тав округ мирколт св тл яныг кӯщаиг рӯпиты. Ты тлыт сыс св нтмил мирн врыс, с иӈ лаль вāри.
Мн округувн хунь выл щёс м-вй нхвинэ хтпат ёхтысыт, тн свсыр мт рӯпатасыт. Хт тнанылн рыс, тот лӈхыт та врсыт, мнав щар ат хӯнтлысыт. Тувыл Еремей Данилович сосса хтпатн мнаныл тнки нупыланыл хаснэ мгыс рнэ нпакыт щпитаӈкве нтыс. Тнт тнки рӯпата врнэ мхум м лмтаныл тнки нупыланыл хассаныл ос «Родовые угодья» врсыт. Ань м-вй винэ мхум тн мнаныл нупыл мори ат ёхтгыт. Ляпат матыр рӯпата врегт ке, договор-нпак хан-сгыт. Тувыл ос китыг-лахтгыт, хт рӯпитаӈ-кве рви, хт ос ат рви. Ты врмаль мӯсхал щирыл щар мк Еремей Данилович тав ты щпитастэ. Тыимгыс мн таве сака руптылӯв ос янытлылӯв. Стыӈ хумкве, акваг щгтым лэн. Аквтыхольт лаль нтмил врим рӯпитэн, мн ос хумус врмв, наӈын нтв».
Тувыл ос кваг-йкаг Павел Янчевич Айваседа ос Елизавета Даниловна Василькова потыртасг. влт кватэ лвыс: «Тыхтал Еремей Айпин янытлаӈкве св хтпа акван-атхатас. Тав мн щмьявт пыгыт халт янгыг лы. Ам таве сака руптылум. с св ёмас потыр хансэн. Рӯпатан кӯпнитнувег вос лы. Маныр нтмил мирн вр-сын, та ёмас тлан наӈ палтын ювле вос ёхты. Округувт лнэ мхум наӈ нупылын туп ёмас лтыӈ лвгыт. Щмьян, рӯтанын ос юртанын ёт пустгыл лн. Ос аквтыхольт лаль мирн нтн».
Та юи-плт впсэ Павел Янчевич потыртас. Тав тот атхатам мир ёт пащалахтас ос лвыс: «Ты тл хӯрум ёмас врмаль лыс. Югра м нпакн хансым псныл ань онтоловст тлыг мтыс. Тувыл Нижневартовский районын онтырст тлэ ос Еремей Айпин стлов тлэ твлыс. Еремей Данилович 1948 тлт лӯпта тпос вт нупыл стыт хталт самын патыс. Пс потыр щирыл, туи порат самын патум лумхлас стыл пинаве».
Павел Янчевич лвме щирыл, Еремей Айпин мньлат порат Ханты-Мансийск ӯс педучи-лищат ханищтахтас. Сртын тот кӯщаиг Геор-гий Тарасович Велич-ко лыс. Тав ты ханты пыг ханищтахтын мн пирмайтастэ. Тнт пыг Нижневартовский районныл мньхпыл то-вим ханищтахтуӈкве ӯсн ёхтыс. Тав вр мт яныгмас, щмьятэ нусаг лыс. Ты училищат ханищтахтын мгыс тланэ иӈ ат твлысыт кос, ос кӯщай тох та таве вистэ. Ётыл Еремей класст щар ёмащакв ханищтахтыс. Сака ном-тыӈ пыгыг яныгмас.
Та хтал Еремей Данилович янытлан мгыс, слыӈ н Аграфена Семёновна Песикова, Нижневартовск ӯс общинат рӯпитан мщтыр нгхумыг Сергей Иванович ос Светлана Андреевна Хунзи ос Ямал мныл Вера Андреевна Рахты-мова, ёхталасыт.
Рӯт мхум янытламаныл юи-плт «Югра» нампа парк-музейт кӯщаиг лнэ н Руслана Богдановна Галив потыртас. Тав Еремей Данилович рӯтанэ палт ввыстэ, тавн св янытлан лтыӈ лвыс, хорамыӈ лӯптал ос мӯй-лупсал мӯйлуптастэ.
Тувыл мхум потрыт хаснэ хум урыл выставка сунсыглым мыгтасыт. Тот Еремей Данилович ёт пслым хурит ос хтал нглын рт лнэ ханты мхум маснутаныл, сӈквылтан нарс-юх суссылтавсыт.
Та юи-плт музей-колт научный конференция лыс. Тот мхум свсыр врмаль щирыл доклад-потраныл ловиньтасыт. Пс йис мт туризм врмаль лаль тотнэ, щнь лтыӈ ханищтан, слыт лаль янмалтан ос мт тлат урыл хоса потыртасыт.
типлаг пуссын мӯй хтпат «Югра» нампа парк-музейн ӯщлах-туӈкве тотвсыт. Тот «Хатлые» ялпыӈ хтал лаль лыс. Эстония мныл мхум мӯйлуӈкве с тув ёхталасыт. Мир кит хтал свсыр пормасыт мщтырласыт, мйтыт мйтсыт, йӣквсыт ос ргысыт. Ксыӈ хтпа щгтым ювле минас. Ань мтыт тл ты пӯмащ врмальн ханты мхманув с аквты порат тот акван-атхатыг-лгыт тах.