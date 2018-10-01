Фестиваль «Хатлые» прошёл успешно

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Фестиваль «Хатлые» прошёл успешно
фото В. Еновафото В. Енова
фото В. Енова

С 23 по 25 августа в экологическом парке «Югра» города Мегиона прошёл III Региональный фестиваль «Хатлые», посвящённый 70-летию Еремея Даниловича Айпина, направленный на сохранение и развитие куьтуры коренных малочисленных народов Севера. Открытие самого фестиваля произошло на  площадке МАУ «Экоцентра» Мегиона возле Центральной библиотеки, где  участникам и гостям праздника городская администрация представила открытие памятного знака «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича, приуроченного к празднованию юбилейного года «Югре – 900 лет». 

Заместитель главы города Мегиона по социальной политике Ирина Уварова, выступая перед участниками фестиваля, отметила, что «для нас – это очень важное историческое событие. Сегодня мы с вами открыли памятную доску одному из самых известных первопроходцев Западной Сибири, который прошёл более 50-ти тысяч километров, исследовал эти земли. Им написано огромное количество научных трудов». Её слова сразу подхватил начальник управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Василий Туленков, который подчеркнул, что «для увековечивания памяти А.А. Дунина-Горкавича нами устанавливаются памятные знаки в тех местах, где он побывал при жизни. Так, в деревнях Ванзеват, Нумто и Юильск Белоярского района, в Ханты-Мансийске, в Шапше и Русскинской были поставлены такие же знаки. Конечно, эта работа постоянно продвигается и в настоящее время».

Затем уже во Дворце искусств Мегиона прошло открытие III Регионального  фестиваля «Хатлые», посвящённого 70-летию хантыйского писателя Еремея Даниловича Айпина. Здесь участников и гостей праздника поприветствовал глава города Мегиона Олег Дейнека, отметивший в своём выступлении, что  «рад видеть всех вас в нашем родном крае, который называется Югрой. Так случилось, что с развалом Советского Союза, именно те люди, которые лишь  на короткое время приехали сюда для освоения Севера и его богатств, так и  остались навсегда жить в этом краю. У многих из них уже выросли дети и внуки. Для нас это, чтобы все понимали – родная земля. Наши судьбы здесь все переплелись между собой. Фестиваль «Хатлые» уже не раз проводится в Мегионе. С каждым годом на этот праздник прибывает всё больше народу. Мы только рады всему этому. И я хочу выразить свои слова благодарности Еремею Даниловичу Айпину, являющемуся непосредственным участником и руководителем этого фестиваля. Сегодня этот праздник процветает, и я очень  надеюсь, что со временем он станет международным. Хочу сказать спасибо всем сотрудникам Экоцентра, которые с душой и на совесть организовывают такие фестивали. Желаю творческой работы, хороших впечатлений, чтобы не забывали наш региональный фестиваль и возвращались в следующем году на встречу с праздником!»

После выступления главы города всех участников фестиваля поздравила председатель Думы Мегиона Ирина Коротченко, которая подчеркнула, что «вы бережёте в сердце и душе те традиции, которые передали вам родители. И не только просто их бережёте, а ещё и развиваете и приумножаете. Всех вас поздравляю с праздником и спасибо, что являетесь основоположниками и  проводниками тех традиций, которые возрождаются в ваших наследниках!»

Отметим, что на протяжении многих тысячелетий Югорская земля славилась народными промыслами, мастерами и сказителями. Всё духовное богатство народа отражено в фольклоре, легендах, сказках, песнях, преданиях, загадках и пословицах. Формирование хантыйской прозы во многом связано с именем Еремея Даниловича Айпина – писателем и прозаиком народа. На его глазах столкнулось две цивилизации. Сын простого охотника, пытающийся подчиниться неписаным таёжным законам. Он многое сделал для сохранения культурного и этнического наследия своего малого народа. Нынче Еремею Даниловичу Айпину исполнилось 70 лет. Выступая перед собравшимися  гостями и участниками фестиваля «Хатлые», известный писатель и депутат Думы автономного округа Е.Д. Айпин поблагодарил всех за поздравления в свой адрес и рассказал, что «сегодня происходит открытие уже третьего по счёту  музейного фестиваля «Хатлые» («Солнышко»). Очень приятно, что событий у меня в этом году много. Из Англии я получил письмо, где англичане сами попросили меня, чтобы выслал им свой рассказ «Божье послание», который они у себя хотят перевести и напечатать на английском языке. Также на днях в Пекине открылся книжный фестиваль, где я выставил для участия в нём свою книгу «Божья матерь в кровавых снегах». Хочу сказать, что на этот фестиваль «Хатлые» приехал мой переводчик на французском языке, это Доминик Самсон Норман де Шамбур. Он уже давно перевёл мой самый первый роман «Ханты или звезда утренней зари» на французский язык. Сейчас мне бы хотелось поблагодарить администрацию города Мегиона в лице Олега Александровича Дейнеки, директора Экоцентра Руслану Богдановну Галив и всех её сотрудниц. Приятно, что сам Экоцентр и его экологический парк «Югра» сегодня становятся центром притяжения нашего регионального фестиваля «Хатлые». Огромное всем вам спасибо!»

Затем в Дворце искусств города Мегиона прошла научно-практическая конференция «Югра – диалог поколений», приуроченного к 70-летию со дня рождения Еремея Даниловича Айпина, во время которой прозвучало восемь докладов об этнотуризме, сохранении языков и традиций народов Севера.

С 23 по 25 августа проходил III Региональный фестиваль «Хатлые». Во время его завершения в экологическом парке «Югра» перед участниками и гостями фестиваля выступила директор МАУ «Экоцентр» Руслана Богдановна Галив. В своём выступлении она отметила, что «фестиваль «Хатлые» прошёл очень хорошо. В этот год у нас получилось найти общий язык и контакт со всеми непосредственными носителями «Медвежьих игрищ». Спасибо участникам!»

«Хӑтые» емӑңхӑт яма мӑнӑс
фото В. Еновафото В. Енова
фото В. Енова

Лыпӑт хойты тыӑщ 23-мит хӑт вўш эвӑт па 25-мит хӑт вўш вәнта Мегион вошн «Хӑтые» нємуп емӑңхӑт вәс. Аӑң вўш эвӑт вошӑң киникайт ўңӑтты хот пўңӑн хӑннєхуятӑт ияха ӑктӑщсӑт. ыв щи щосн А.А. Дунин-Горкавич учёной хӑннєхәя юкантум сохӑ пўншсӑт. Щимӑщ вуаң вєр, вантэ, нємасыя «Югра мўва – 900 о» мӑра ювум пӑта III–мит «Хӑтые» нємуп емӑңхӑт пурайн вєрсы.

Щит пӑта ияха юхтум хӑннєхуятӑт епийн Мегион вош кәща ӑңкӑр нє Ирина Уварова тӑмиты лупӑс: «Ешӑк ёх! Тӑмхӑт мўң вән учёной хәя А.А. Дунин-Горкавича юкантум сохӑ пўншсўв. ўв сырыя тӑм Югра мўвев уватн 50 щурӑс километра яңхӑс па ямсыева артаӑс, муйсӑр тӑхийн хӑннєхә ўвеа вәты-хоты щирӑт эщӑтты вєрит. Щимӑщ вєр пӑта ўв сыр-сыр научной рәпатайт хӑншӑс па айат ёха хӑйс».
ўв юпен Департамент недропользования па Югра мўвӑт-йиңкӑт авӑты управления тӑхи кәща хә Василий Туленков путӑртӑс, хуты тӑмӑщ А.А. Дунин-Горкавич нємуп сохӑт иса 2017-мит о эвӑт нємасыя округев мўв уватн эщӑтты питсыйт. Щиты Нуви сӑңхум районӑн Ваньщавӑт па Тәрумор кәртӑтн ищи хурасуп нємӑң сохӑт вєрсыйт. Щӑта Ёмвошн «Самаровской чугас» тӑхийн, Шапша муй па Русскинской кәртңӑнӑн щимӑщ утӑт па эщӑтсыйт».
Еы Мегион вош искусствайт Дворец хот йитн III–мит «Хӑтые» нємуп емӑңхӑт, мӑта ут хӑнты мир писателя Еремея Айпина 70-мит о вўшӑа питум вєра юкантсы, па еы пўншсы. Щи щосн ияха юхтум хӑннєхуятӑт епийн Мегион вош кәща Олег Дейнека ям вўща ясӑң тәс па тӑмиты лупӑс: «Ешӑк ёх! Мўң тӑм йисн Югра хурамӑң па шєңк тащӑң мўвевн вәты-хоты щирўв эщӑтсўв. «Хӑтые» нємуп фестиваль мўң вошевн тӑм он хәмит пўш нємасыя вєрты пита. Кашӑң о мӑр тӑм емӑңхӑтэва аршӑк хӑннєхә юхӑт. Щимӑщ вуаң вєр унтаса ар ям нумӑс па ӛр Еремей Данилович Айпин мӑс. Ин ма ӑңхаум ўвеа 70-мит о вўшӑа юхӑтма пӑта ям вўща ясӑң тәты па щиты лупты, ән еы ищиты тумтака па яма ат вәс па мўңева тӑмӑщ емӑңхӑтӑт эщӑтты нётӑс! Щи тумпийн Экоцентр нємуп тӑхийн вәты нєңўва ищиты вән пәмащипа китўв. ыв вуаң вєр вєрӑт па щит пӑта «Хӑтые» емӑңхӑтэв мєт хурамӑңа мӑнты питӑс!».
Щӑта Мегион вош дума хот кәща нє Ирина Коротченко путӑртӑс: «Вуаң «Хӑтые» нємуп емӑңхӑт пиа нынӑн! Пәмащипа щи вєр пӑта, муй щирн тәса па яма увӑс мир вәупсы щирӑт, хӑнты ясӑң еы тӑйӑты!».
Вошӑң кәщайт ясңӑт юпийн «Хӑтые» емӑңхӑт эщӑтты нє тӑмиты лупӑс: «Югра мўв йис пурайт вўш эвӑт сыр-сыр тәса вєрӑнтты хә ёх муй нє, моньщӑң-арӑң па пут-рӑң хӑннєхуятӑт ищиты ямкєм ар ўв хущеа па вәс. Щимӑщ вєр пӑта йис путрӑтн, моньщӑтн, арӑтн, амамӑтщетн арсыр хурамӑң па вєра ущхуь путрӑт уша вєрты ин мўң вєритўв. Щи нєпека хӑншум ар путрӑт кўтн Еремей Данилович Айпин киникайт тӑмхӑт ў-ңӑтты вєритўв. ўв шєңк хурамӑңа хӑнты ёха вәупсы щирӑт оӑңӑн хӑншӑ. Щӑта муй арат вєритӑс, щи арат нётупсы ўв ай мирӑа сыр-сыр йиуп поступсэт унтасн иса эщӑтӑс».
Ӛхӑт Югра мўв Дума хот кәща ӑңкӑр хә Еремей Айпин ияха ӑктӑщум мир епийн ясӑң тәс па тӑмиты путӑртӑс: «Ешӑк ёх! Вән пәмащипа нынана щи арат ям ясңӑт пӑта, мӑта утӑт тӑмхӑт мӑнєма юкантсӑты. Тӑта мосванӑн Англия хон пєлӑк эвӑт айкеӑн китсыюм. Щит эвӑт уша вєрсєм, хуты ыв ма «Божье послание» путрєм рәт ясңеа тулмащтӑсӑт па нух хӑншты ӑңхаӑт. Ма имухты ыв пиэа кашащсум, вантэ, сырыя щи хон пєлӑкн ма киникайам ӑн єтыйсӑт. Щӑта Пекин вошн литературной емӑңхӑт пўншсы па ма «Божья матерь в кровавых снегах» киникаем ищиты щи вән фестиваля китсєм. Ин тӑм «Хӑтые» нємуп емӑңхӑта француз ики Доминик Самсон Норман Экошамбур нємасыя юхтӑс. ўв сырыя ма мєт оӑң роман нємуп киникаем «Ханты или Звезда утренней зари» шєңк яма французской рәт ясңӑа тулмащтӑсэ. Щит, ма нәмӑстємн, ищиты вєра вән рәпата».
Щӑта Мегион вош Дворец искусствайт хотн нємасыя вән научно-практической «Югра — диалог поколений» нємуп конференция вєрсы. Щи мирхот ищиты Еремей Айпин 70-мит оа питум хӑтӑа юкантсы па араттєн наука щирн хӑншум нив нєпек этнотуризм, хӑнты ясӑң, литература па хӑннєхә хў па вой вепӑс, вўы авӑты вєрӑт оӑңӑн путӑр ямсыева па тәса мӑнӑс.
Юхи хӑщум хәум о мӑр лыпӑт хойты тыӑщ хӑтӑтн III региональной «Хӑтые» нємуп емӑңхӑт «Югра» тӑхи хущи ияха юхтум хӑннєхуятӑт эщӑтсӑт. МАУ «Экоцентр» тӑхи кәща нє Руслана Богдановна Галив щи емӑңхӑт оӑңӑн тӑмиты лупӑс: «Тӑм пўш «Хӑтые» фестиваль шєңк хурамӑңа па тәса мӑнӑс. ўңӑтуп якӑт якты па ариты ёхўв пиа мўң и ясӑңа па и путра сора юхӑтсўв!»

Ханты мхум мӯйлуӈкве акван-атхатыгласыт
фото В. Еновафото В. Енова
фото В. Енова

Вртур тпос 23-25 хталыт Мегион ӯст «Хтлые» нампа хӯрмит фестивальн ханты мхум мӯйлуӈкве акван-атхатыгласыт. Ань ты тл сосса мхум Ассамблеят кӯщай хум Еремей Айпин 70 тлэ твлыс. Ты ханты хум та мныл лы. Таимгыс ты врмаль таве янытлан кастыл тот щпитлвес.

Ты фестиваль хтал нглын рт лнэ ханты хтпат хӯрмит тл врыглгыт. Мегион ӯс ляпат хусахкем врыстат «Югра» нампа ӯщлахтын м щпитавес. Тот мир мгыс ӯщлахтын колыт ӯнттувсыт. Та нтнэ м котильт «Поссен Лор» нампа яныг тӯр лы. Сургутский ос Нижневартовский районыгт лнэ ханты рӯт мхум тот ты акван-атхатыглгыт. Тн тот ргыт рггыт, мйтыт мйтгыт ос мщит мщгыт.
выл хтал Мегион ӯс музей-колт выставка щпитлвес. Ты суссылтап «Трум Маа» округ музейт рӯпитан мхум тн врыгласаныл. Ты кастыл Эрика Петровна Сургутскова тув ёхталас. Тав тот Еремей Данилович щмьятэ ос лупсатэ урыл потыртас. Та хтал таве янытлаӈкве св мхум атхатыгласыт. влт колт сс косамтавес. Мхум ёмас номтыл вос лсыт. Нматыр лль нак ул вос мтыс. лаль лнэ хтал посыӈыг вос постыс.
Тувыл Мегион ӯс кӯщай Олег Дейнека янытлан лтыӈ лвыс: «Югра мвт свсыр мирыт лгыт, мн пуссын аквъёт юртыӈыщ лв. Ты тл хӯрмит щёс фестиваль щпитавес. Ксыӈ тлныл свнув мӯй мхум тыг ёхталаӈкве патыс. Тыимгыс ам яныг пӯмащипа лтыӈ Еремей Даниловичин лвгум. Тав ты ялпыӈ хтал лаль тотнэ мгыс св нтыс. Ос, мн ном-св, хуньт тав мирхал фестивалиг паты тах. Ань ёмас врмаль мтыс. Еремей Даниловичин стлов тлэ твлыс. Мн пуссын аквъёт таве намхталтыл янытлылӯв».
Ты коныпал кӯщай хум «Югра» нампа мвит ӯргалан музейт рӯпитан хтпатын яныг пӯмащипа лвыс. Тн мӯй мхум мгыс св рнэ рӯпата вргыт. Ксыӈ хтпа нупыл сымыӈыг лгыт. Маныр ри, ёмщакв хӯлтыяныл.
Еремей Айпин сосса мир лупса урыл св нпак хансыс. Ты ханты хум такви мтэ ос мире урыл стихыт ос потрыт хансы. Тав враян ос слыт щнэ щмьят самын патыс. Ханты йис лупса ос лнэ-хӯлнэ нак лаль тотнэ мгыс св рнэ рӯпата врыс. Округувт ксыӈ ӯст, пвылт лнэ лумхлас таве вгтэ манос тав уртыл хӯлыглас.
Ань хум намхталтыл рӯтанн янытлавес. Нгхумыг Семён Александрович ос Любовь Николаевна Айпиныг Новоаганск пвылныл ёхталасг. Любовь Николаевна лвыс: «Ам яныг щгтыл тыг ёхтысум. Мн аквъёт рӯпитам-мн коныпал, ляпа рӯтыг лымн. Свнув тамле ёмас хтпа вос лнув. Акван-нтхатым, юртыӈыщ лупсав мӯсхалыг щпитылӯв ос лаль тотылӯв.
Еремей Данилович мньтгыл м-вит тармыл яныгмас. Матыр вруӈкве вуйхаты, пуссын ёмщакв, рнэ щирыл тлы. Тав сака номтыӈ ос мӯтраӈ хтпа. Тав хансум нпаканэ Россият лнэ мир коныпал мт хн мт с ловиньтавет. тил рӯткве, св тл пустгыл лаль лэн ос мирн нтэн. Свнув апыг наӈ ляпант вос лы».
Семён Александрович лвыс: «Ам ягпыгум Еремей Данилович намхталт с сымыӈыщ янытлылум. Мн халувт ань тав щар янгыг лы. с св тл пустгыл лаль лэн, щунен. Тав округ мирколт св тл яныг кӯщаиг рӯпиты. Ты тлыт сыс св нтмил мирн врыс, с иӈ лаль вāри.
Мн округувн хунь выл щёс м-вй нхвинэ хтпат ёхтысыт, тн свсыр мт рӯпатасыт. Хт тнанылн рыс, тот лӈхыт та врсыт, мнав щар ат хӯнтлысыт. Тувыл Еремей Данилович сосса хтпатн мнаныл тнки нупыланыл хаснэ мгыс рнэ нпакыт щпитаӈкве нтыс. Тнт тнки рӯпата врнэ мхум м лмтаныл тнки нупыланыл хассаныл ос «Родовые угодья» врсыт. Ань м-вй винэ мхум тн мнаныл нупыл мори ат ёхтгыт. Ляпат матыр рӯпата врегт ке, договор-нпак хан-сгыт. Тувыл ос китыг-лахтгыт, хт рӯпитаӈ-кве рви, хт ос ат рви. Ты врмаль мӯсхал щирыл щар мк Еремей Данилович тав ты щпитастэ. Тыимгыс мн таве сака руптылӯв ос янытлылӯв. Стыӈ хумкве, акваг щгтым лэн. Аквтыхольт лаль нтмил врим рӯпитэн, мн ос хумус врмв, наӈын нтв».
Тувыл ос кваг-йкаг Павел Янчевич Айваседа ос Елизавета Даниловна Василькова потыртасг. влт кватэ лвыс: «Тыхтал Еремей Айпин янытлаӈкве св хтпа акван-атхатас. Тав мн щмьявт пыгыт халт янгыг лы. Ам таве сака руптылум. с св ёмас потыр хансэн. Рӯпатан кӯпнитнувег вос лы. Маныр нтмил мирн вр-сын, та ёмас тлан наӈ палтын ювле вос ёхты. Округувт лнэ мхум наӈ нупылын туп ёмас лтыӈ лвгыт. Щмьян, рӯтанын ос юртанын ёт пустгыл лн. Ос аквтыхольт лаль мирн нтн».
Та юи-плт впсэ Павел Янчевич потыртас. Тав тот атхатам мир ёт пащалахтас ос лвыс: «Ты тл хӯрум ёмас врмаль лыс. Югра м нпакн хансым псныл ань онтоловст тлыг мтыс. Тувыл Нижневартовский районын онтырст тлэ ос Еремей Айпин стлов тлэ твлыс. Еремей Данилович 1948 тлт лӯпта тпос вт нупыл стыт хталт самын патыс. Пс потыр щирыл, туи порат самын патум лумхлас стыл пинаве».
Павел Янчевич лвме щирыл, Еремей Айпин мньлат порат Ханты-Мансийск ӯс педучи-лищат ханищтахтас. Сртын тот кӯщаиг Геор-гий Тарасович Велич-ко лыс. Тав ты ханты пыг ханищтахтын мн пирмайтастэ. Тнт пыг Нижневартовский районныл мньхпыл то-вим ханищтахтуӈкве ӯсн ёхтыс. Тав вр мт яныгмас, щмьятэ нусаг лыс. Ты училищат ханищтахтын мгыс тланэ иӈ ат твлысыт кос, ос кӯщай тох та таве вистэ. Ётыл Еремей класст щар ёмащакв ханищтахтыс. Сака ном-тыӈ пыгыг яныгмас.
Та хтал Еремей Данилович янытлан мгыс, слыӈ н Аграфена Семёновна Песикова, Нижневартовск ӯс общинат рӯпитан мщтыр нгхумыг Сергей Иванович ос Светлана Андреевна Хунзи ос Ямал мныл Вера Андреевна Рахты-мова, ёхталасыт.
Рӯт мхум янытламаныл юи-плт «Югра» нампа парк-музейт кӯщаиг лнэ н Руслана Богдановна Галив потыртас. Тав Еремей Данилович рӯтанэ палт ввыстэ, тавн св янытлан лтыӈ лвыс, хорамыӈ лӯптал ос мӯй-лупсал мӯйлуптастэ.
Тувыл мхум потрыт хаснэ хум урыл выставка сунсыглым мыгтасыт. Тот Еремей Данилович ёт пслым хурит ос хтал нглын рт лнэ ханты мхум маснутаныл, сӈквылтан нарс-юх суссылтавсыт.
Та юи-плт музей-колт научный конференция лыс. Тот мхум свсыр врмаль щирыл доклад-потраныл ловиньтасыт. Пс йис мт туризм врмаль лаль тотнэ, щнь лтыӈ ханищтан, слыт лаль янмалтан ос мт тлат урыл хоса потыртасыт.
типлаг пуссын мӯй хтпат «Югра» нампа парк-музейн ӯщлах-туӈкве тотвсыт. Тот «Хатлые» ялпыӈ хтал лаль лыс. Эстония мныл мхум мӯйлуӈкве с тув ёхталасыт. Мир кит хтал свсыр пормасыт мщтырласыт, мйтыт мйтсыт, йӣквсыт ос ргысыт. Ксыӈ хтпа щгтым ювле минас. Ань мтыт тл ты пӯмащ врмальн ханты мхманув с аквты порат тот акван-атхатыг-лгыт тах.

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