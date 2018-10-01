Заканчивается прием заявок на участие в Международном фестивале культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу»

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Заканчивается прием заявок на участие в Международном фестивале культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу»

1 октября 2018 года Окружной Дом народного творчества заканчивает прием заявок в интернет-формате для участия в Международном фестивале культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу».

Присылайте свои заявки на e-mail: onk@to-kultura.ru с отметкой «Конкурс «Живущие по солнцу» по следующим номинациям:

1) Празднично-обрядовая культура в работах самодеятельных художников.  Участникам номинации необходимо направить в электронном виде не более 2 фотографий авторских художественных работ, созданных в любой живописной или графической технике и направлениях.

2) Традиционная культура финно-угорских народов в литературном творчестве самодеятельных авторов. На конкурс принимаются авторские произведения в номинациях: поэзия, проза (малые формы – рассказы, новеллы, очерки, эссе), произведения для детей (сказки и др.), отражающие традиции, быт и уклад жизни финно-угорских народов.

3) Легенды финно-угорского мира. К участию в этой номинации могут подать заявки, либо быть заявлены кандидатуры, являющиеся носителями народных традиций, сказители, исполнители фольклора, инструментальные исполнители и мастера, внесшие значительный вклад в развитие традиционной финно-угорской культуры. Для участия в конкурсе необходимо направить краткую характеристику с указанием биографических данных, сферы и направления  деятельности,  отражающую вклад в дело сохранения, развития и популяризации традиционной культуры. К заявке также прикладываются исторические фотографии носителей культуры, современное фото (по возможности).

Лучшие работы участников конкурса будут представлены на сайте Окружного Дома народного творчества в рамках регионального форума «Югра многонациональная» в октябре 2018 г.

Контактный телефон: 8 (3467) 32-15-62.

С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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