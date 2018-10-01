В Окружном Доме народного творчества подвели итоги Окружного интернет-конкурса проектов по организации мероприятий, способствующих сохранению празднично-обрядовой культуры народов проживающих в Югре

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С февраля по сентябрь 2018 года Окружной Дом народного творчества принимал заявки на участие в Окружном интернет-конкурсе проектов по организации мероприятий, способствующих сохранению празднично-обрядовой культуры народов проживающих в Югре.
Конкурс проводился в целях популяризации нематериального и материального культурного наследия народов, населяющих Югру, обобщения лучших практик культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Югры в организации и проведении мероприятий этнокультурной направленности.
В адрес учреждения поступили проекты от специалистов культурно-досуговых учреждений, руководителей творческих центров и клубов, коллективов и объединений, работающих в сфере народного творчества из Белоярского, Нефтеюганского и Сургутского районов, Сургута, Югорска, Мегиона и Салехарда.
11 сентября в Окружном Доме народного творчества состоялось заседание художественно-творческого экспертного совета, в состав которого вошли ведущие деятели культуры и искусства автономного округа.
По результатам заседания в номинации: «Семейные праздники и обряды» лауреатом II степени признана представительница г. Сургута Волкова Юлия Александровна с проектом «Фольклорные посиделки в кругу семьи». III место заняла Звягинцева Наталья Витальевна (г. Югорск), автор «Программы по национальным культурам "Сияние нашего сердца"».
Победителем в номинации «Календарные праздники и обряды» стала Елисеева Алёна Сергеевна (Сургутский район), направившая проект «Методическая разработка календарного праздника для детского фольклорного ансамбля "Христово воскресенье"». За проект «Календарно-обрядовые праздники для детей в Доме культуры "Камертон" дипломом лауреата II степени удостоена Авраменко Олеся Валерьевна из сельского поселения Сингапай Нефтеюганского района.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»