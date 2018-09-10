Состоялся VI Форум молодых лидеров Югры

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10-13 сентября 2018 года в Советском районе на территории летнего оздоровительного лагеря «Окунёвские зори» состоялся VI Молодёжный форум коренных малочисленных народов Югры. Участниками ежегодного мероприятия стали молодые активисты обско-угорских народов, представляющие муниципальные образования Берёзовского, Белоярского, Ханты-Мансийского, Сургутского районов, города Нижневаровск, Советский, Югорск, Ханты-Мансийск, Урай, Лянтор, Сургут. Отметим, впервые за всю историю Форума экспертом в области сохранения и популяризации родных языков и культуры народов Севера выступила гостья из Финляндии, представительница сургутских ханты Мария Лаунонен.
Главной целью проведения молодёжного форума является осуществление межрайонного взаимодействия инициативной молодёжи обско-угорских народов, а также сохранение самобытной культуры на территории малых сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Название VI Молодёжного форума – «Школа молодого лидера обских угров» – было выбрано неслучайно, в ходе работы участники обсуждали механизмы совершенствования законодательства, а также развитие дальнейшего взаимодействия между регионами, профильными ведомствами и общественными организациями коренных малочисленных народов Севера.
Кроме того, в ходе мероприятий были проведены фокус-группы и тренинги, направленные на повышение самооценки, самосознания представителей молодого поколения, обучение промыслам и ремёслам коренных малочисленных народов Югры, спортивные развлечения, организована фотосессия с обско-угорскими красавицами, а также состоялись выборы нового президента Молодёжной организации обско-угорских народов и состав правления.
Напомним, Молодёжный форум в Югре проводится в шестой раз. Первый форум состоялся в 2013 году в деревне Ванзевате Белоярского района, второй – в посёлке Теги Берёзовского района, третий – в посёлке Шеркалах Октябрьского района, четвёртый – на территории туристической базы отдыха «Кар-Тохи», в девяти километрах от деревни Русскинская Сургутского района, пятый – в городе Мегионе на базе музейно-этнографического и экологического парка «Югра».
Организаторами мероприятия выступили общественная организация коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа «Спасение Югры», Молодёжная организация обско-угорских народов, администрация Советского района, администрация мансийской деревни Старая Мулымья. Партнёры форума – муниципальное автономное учреждение «Культурно-оздоровительный комплекс «Олимп» и ООО «Лукойл – Западная Сибирь».
Участниками и экспертами VI Молодежного форума коренных народов Югры «Школа молодого лидера Югры» стали Анфиса Логинова, Максим Паршаков, Николай Айпин, Екатерина Жукова (Нижневартовский район); София Сурломкина и Антон Кельмин (п. Угут, Сургутский район), Кристина Швейд (п. Тром-Аган); Дмитрий и Дарья Тарлины (г. Сургут); Антон и Ефим Тайбины, Вера Кондратьева, Клим Кантеров (г. Лянтор); Рада Булгакова (г. Урай); Николай Харчевников (г. Югорск),
Юлия Кольчурина и Степан Степанов (г. Советский); Марина Сенгепова, Дмитрий Тарлин, Елизавета Тасьманова, Юрий Хаймазов (Белоярский район); Алексей Хатанзеев (п. Саранпауль, Берёзовский район); Константин и Нина Лозямовы, Арсений Немельгин (п. Кышик, Ханты-Мансийский район); Виктор Банк, Валерий Алфёров, Марина Горшкова, Кирилл Новьюхов (г. Ханты-Мансийск); Мария Лаунонен (г. Хельсинки, Финляндия).
Правительство автономного округа всегда внимательно к чаяниям обско-угорской молодёжи. Вот и сейчас в течение трёх дней участники Форума могли задать все интересующиеся вопросы советнику первого заместителя губернатора Югры Сергею Тимошкову, а также доброму наставнику, главному инициатору ежегодных кочующих встреч, президенту общественной организации «Спасение Югры» Людмиле Алфёровой. Кроме того, особые слова благодарности наперёд хочется выразить и в адрес гостеприимных хозяев, в лице директора оздоровительной базы отдыха «Окунёвские зори» Виктору Вискунову.
Неподдельный интерес у участников Форума вызвали и психологические тренинги, фокус-группы, направленные на повышение самооценки, самосознания представителей молодого поколения, которые на протяжении всего форума организовывали приглашенные выпускники-психологи Сургутского государственного университета Мехродж Ганиев и Людмила Горлова.
Молодой исследователь, магистр Хельсинского университета, представительница сургутских ханты, вниманию молодёжи представила проект «Культурная столица финно-угорского мира». Напомним, что проект-конкурс «Культурная столица финно-угорского мира» стартовал в мае 2013 года. Мария Лаунонен предложила принять участие в данном конкурсе администрации деревни Русскинская Сургутского района, где компактно проживают представители коренного населения.
Нельзя не отметить и всеми любимого молодого оленевода и предпринимателя, занимающегося развитием этнотуризма Клима Кантерова, который обучил и преподал мастер-класс по изготовлению традиционного лабаза сургутских ханты. Материал для изготовления и установки лабаза также были предоставлены молодым бизнесменом.
Немаловажным событием VI Молодёжного форума коренных малочисленных народов Югры стали и выборы президента организации. Так, по результатам тайного голосования президентом Молодёжной организации обско-угорских народов был избран Дмитрий Тарлин. На этом посту он сменил Виктора Банка.
Увлекательную экскурсию для участников «Школы молодого лидера» организовали студенты и преподаватели Советского политехнического колледжа. Здесь же состоялись презентации проектов по итогам семинара-практикума «Волонтёр. Лидер. Гражданин», подготовленные лидерами обско-угорской молодёжи. Не обошлось и без приятных моментов, президент Общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова вручила участникам, экспертам и партнерам Форума благодарственные письма.
Финальным аккордом VI Молодёжного форума коренных малочисленных народ Югры стал праздничный концерт, подготовленный самими участниками. Выступления Веры Кондратьевой, Марины Сенгеповой, Арсения Немельгина, Кристины Швейт и Дмитрия Тарлина надолго останутся в сердцах каждого из нас.
Ирина САМСОНОВА
Лыпӑт хойты тыӑщ 10-13-мит хӑтӑтн Советской район пўңан вәты «Окунёвские зори» нємпи рўтьщӑты тӑхийн Югра мўв Ас-угорской айат ёх VI-мит вән мирхота ӑктӑщийсӑт.
Тыв арсыр мўвӑт эвӑӆт айӆат ёх юхтыйӆсӑт. Щит Сўмӑтвош, Нуви сӑңхум, Манстӑр, Ёмвош, Сәрхан, Нижневартовской, Советской районӑт, Югорск, Нижневартовск, Ёмвош, Сәрхан вошӑт па па хон пєлӑк Финляндия мўв Хельсинки вош эвӑт няъяңкєм айат нє па хә вәс.
Тӑм вәйтантупсы «Ас-угорской айат кәщая вәнтӑты хӑр» (рўщ щирн «Школа молодого лидера обских угров») аьсы. Щит пӑты ияха ӑктӑщум апрӑң хуятўв сыр-сыр нумсӑң вєрӑт оӑңӑн путӑртсӑт, арсыр проектӑт хӑншты вәнтӑсӑт, щӑта уша вєрсӑт, муй щирн щитӑт әмща артащты ёха вантӑты, ән грант нётупсы вух ёша катуптӑты. Нумсӑң вєрӑт тумпийн ӛрӑщты па юнтӑң кӑсупсэт эщӑтсыйт, Сәрхан мўв хӑнтэт щирн упӑс омӑссы па Югра мўв уваттыйн Ас-угорской айат ёх йиуп кәща пирисы.
Мос ястӑты, тӑмӑщ мирхот хәтмит пўш эщӑтсы. Оӑңмит ут 2013-мит он Нуви сӑңхум район Ваньщавӑт кәртӑн вєрӑнтсы. Кимит пўш – Сўмӑтвош район Тэк кәртӑн, хәмит пўш – Манстӑр район Шӑншвошн, нямит – Сәрхан район Русскинская кәрт пўңӑн вәты «Кар-Тохи» нємпи рўтьщӑты тӑхийн, ветмит – Мегион вош пўңӑн «Этнографический парк «Югра» нємуп вәнт кәртӑн, интӑм Советской район пўңӑн вәты «Окунёвские зори» нємпи рўтьщӑты тӑхийн вәйтантыйсўв.
Тӑм вәйтантупсы Ёмвош округев «Югра ыңуптӑты» оса тӑхи хуятӑт, Ас-угорской айат оса тӑхи ёх, Советской район кәщайт, «Старая Мулымья» нємпи вухаь община унтасн эщӑтсы. Щӑта «Лукойл – Западная Сибирь» нємпи мўв ипи питы вуй па газ вўты тӑхи па «Олимп» нємпи ямӑты па культурной щирн рўтьщӑты тӑхи ёх ищи мирхот эщӑтты нётсӑт.
Щиты тӑм пўш VI-мит Ас-угорской айат ёх вәйтантупсыя юхтыйсӑт: Нижневартовск вош эвӑт Екатерина Жукова, Николай Айпин, Анфиса Логинова, Максим Паршаков, Сәрхан район Угут кәрт эвӑт София Сурломкина па Антон Кельмин, Тром-Аган кәрт эвӑт Кристина Швейд, Сәрхан вош эвӑт Дмитрий па Дарья Тарлинңӑн, Лянтор вош эвӑт Вера Кондратьева, Клим Кантеров, Антон па Ефим Тайбинңӑн, Урай вош эвӑт Ра-да Булгакова, Югорск вошӑң хә Николай Харчевников, Советской вош эвӑт Юлия Кольчурина па Степан Степанов, Нуви сӑңхум район Касум вош эвӑт Марина Сенгепова, Дмитрий Тарлин, Елизавета Тасьманова, Юрий Хаймазов, Сўмӑтвош район Саранпауль кәрт эвӑт Алексей Хатанзеев, Ёмвош район Кышик кәртӑң ёх Арсений Немельгин, Константин па Нина Лозямовңӑн, Ёмвошӑң мир, щит Виктор Банк, Валерий Алфёров, Марина Горшкова, Кирилл Новьюхов па па хон пєлӑк Финляндия мўв Хельсинки вош эвӑт Мария Лаунонен. Округ кәщайт эвӑт губернатор ӑңкӑр хәя нётты хә Сергей Тимошков па «Югра ыңуптӑты» оса тӑхи кәща нє Людмила Алфёрова вәсңӑн. Вән рәпата тӑм вәйтантупсы эщӑтты пӑта Виктор Вискунов вєрӑс. ўв ищи айат ёх кўтн тӑм хӑтӑтн вәс.
Ас-угорской айат кәщая вәнтӑты хӑра нємасыя Сәрхан университетн рәпитты кӑтңӑн, щит Мехродж Ганиев па Людмила Горлова вохсыйңӑн. Тӑм апрӑң хуятңӑн мўң эвиўва па пухўва сыр-сыр нумсӑң па юнтӑң партупсэт мӑсңӑн, ән кашӑң хӑннєхә нємӑт еєм ӑн тӑйман әмща па хӑрщия эщӑтум вєр вантӑты вєритӑс. Вантэ, ванкўты айат ёхўв щикўш әмӑщ нумсӑт тӑйӑт, тәп еємӑт па хуятӑта вантӑты.
Финляндия мўв Хельсинки хон вош эвӑт юхтум нє Мария Лаунонен Югра мўвн сәрхан хӑнтэт хоттє ёхн сєма питӑс. Ар о мӑр ўв па хон пєлӑк мўвн вә, округева мойңа па научной рәпата щирн юхтый. Ас-угорской айат ёха Мария «Культурные столицы финно-угорского мира» нємпи вєр оӑңӑн ясӑң тәс. ўв ӑңхӑс, ән тӑм пўш Сәрхӑн мўв Русскинская кәрт щи кӑсупсыйн ищи кӑсӑс.
Мос ястӑты, вәнтӑты вєр тумпийн Лянтор вошн вәты ўв сӑттэа вєр тӑйты хӑнты айат хә Клим Кантеров шуши эвиўва па пухўва вантӑс, хутыса Сәрхан хӑнтэт щирн упас омӑсты мос. Щи вєра ўв нємасыя вәнт кәрт эвӑт павӑртӑт тәс. Ияха рәпитман юпийн йиуп упас щи тывӑс. Щиты интӑм «Окунёвские зори» нємпи рўтьщӑты тӑхийн Сәрхан хӑнтэт упас вә.
Етн кємн айат ёхўв вуӆаӊ мирхота ӑкӑтсыйт. Тӑта йиуп Ас-угорской айат ёх тӑхи кәща пирисы. Пирєсты вєр сухнум юпийн уша йис, хуты интӑм Югра мўв Ас-угорской айат
ёх оса тӑхи кәщая Дмитрий Тарлин йис. Сырыя ар о мӑр Виктор Банк вәс. Вәнтӑты хӑр сухнум юпийн айат шуши эвиўв па пухўв ня йиуп проект эщӑтсӑт. Тывум
утӑт ыв Советской политех-нической колледжӑн вантӑсӑт. Сырыя мўң тӑм хурамӑң вәнтӑты тӑхи хўват яңхсўв па вантсўв, муйсӑр вєрӑта тӑта айат ёх вәнтӑыйт.
эщӑтум проектӑт вантум вєр юпийн мўң айат ёхўв әмӑщ якты хӑр аьсӑт. Вера Кондратьева, Марина Сенгепова, Арсений Немельгин, Кристина Швейд па Дмитрий Тарлин хурамӑңа арисӑт, яксӑт, ўңӑтты арӑт ўңӑтсӑт па нарӑсты юхӑтн юнтсӑт.
Тӑм вәйтантупсы оӑңӑн еы па хӑншты питум.
Ирина САМСОНОВА