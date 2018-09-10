«КИП» - большой и надёжный друг путешественников и таёжных манси

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«Команде искателей приключений», которым руководят действительные члены РГО, профессиональные путешественники Алексей Викторович Слепухин и Наталья Юрьевна Бердюгина, исполнилось пятнадцать лет. По
случаю юбилейной даты КИПовцы пригласили своих единомышленников в Историко-этнографический парк «Земля предков». Он расположен в Свердловской области, на
Субботним утром тридцатого сентября все, кто связанный с этой командой прибыл на территорию парка «Земля предков». Несмотря на непрекращающийся дождь, собралось немало взрослых и детей. Каждого гостя встречал Алексей Слепухин. В своей приветственной речи он сказал: «Дорогие гости, мы сегодня празднуем наш 15-летний юбилей! Пятнадцать лет очень тяжёлого, непростого и ежедневного труда. Скажем, это не простая работа, и необычная экскурсионная деятельность, а работа с человеком, причём на разных маршрутах. Это может быть сплав, это может быть поход, конференция или даже экспедиция. За 15 лет мы обрели большое количество друзей. Со своей командой мы постарались сделать так, чтобы наш настрой, наш интерес и наша любовь была распространена на всех, в том числе и на тех, кто «выжил» и приехал к нам на празднование юбилея. Мы тоже никого не забываем, каждого из вас помним, потому что это этап нашей жизни!»
Отметим, что Туристический культурно-исследовательский центр «Команда искателей приключений» проводит ряд экскурсионных маршрутов по историческим объектам, расположенных на территории Свердловской области и Урала, как пеших туристических походов, так и сплавов по горным рекам, организовывает этнографические, археологические и палеонтологические экспедиции. Разработаны детские научные экспедиции и игры, различные мастер-классы. По следам многочисленных путешествий проводятся учебные семинары, лекции, конференции. Кроме всего прочего КИПовцы занимаются исследовательской работой - готовят проекты, в которых рассказывают об уникальных людях, проживающих и творивших на уральской земле. Один проект представлен уже широкому кругу читателей «Сенкевич. Человек. Исследователь. Врач», другой будет о кинорежиссере Михаиле Заплатине. Вышли в свет сборники «Народ, живший когда-то в горах Урала», «Культура и быт уральских манси» и другие. Отмечу, что Алексей Слепухин, Наталья Бердюгина и их друзья добровольно оказывают благотворительную помощь лозьвинским манси, тесно поддерживают контакты с ними.
Относительно последних четырёх лет в команде появились некоторые изменения в работе, это создание нового «детища» - этнографический парк «Земля предков», но их основные направления остались прежними. На новой площадке вас познакомят с жизнью и бытом коренных народов Урала, поселившихся в древние времена и живущих сегодняшние дни, покажут таинственные уральские дольмены.
Совместно на этой территории работает «Школа юного туриста» (ШЮТ), проходят детские конференции, различные праздники, торжества и даже проводят свадьбы. Здесь всем рады и готовы помочь в организации любого мероприятия.
Вот и на юбилей собрались самые преданные и стойкие люди. Гости поздравили юбиляров с творческим задором и юмором. Группа детской конференции представилась героями из прошлого века – Александром Пушкиным и Натальей Гончаровой. Дружная компания «Век» обещала всегда защищать всех от дождя и уверила, что на их век – хватит дорог! Группа «Шайка» согласно российскому законодательству в торжественной обстановке вручили «паспорт» КИПу, восполнив таким образом упущенный пробел по исполнению 14-летия команды. Группа «Банда» поздравили киповцев танцевальным номером и сложением фотокубиков. В этот день прозвучало много добрых слов и поздравлений от партнёров, семей. На праздник все пришли с неожиданными подарками, угощения были даже и животным, птицам, обитающим в этнопарке.
Самой «Команде искателей приключений» выражаем огромную благодарность за организацию мероприятия и гостеприимство, за предоставленный транспорт, вкусный и сытный обед, приготовленный на костре. У команды есть замечательный слоган, и он точно характеризует их: «От нас ни один не уходит без вируса путешествия! Прививаем всех поголовно!». Приятного всем путешествия и времяпровождения!
Тамара МЕРОВА