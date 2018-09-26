На казымской земле состоялась встреча коренных жителей

- Русский
- Хантыйский
26-28 сентября 2018 года в городе Белоярском состоялась конференция «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон».
На мероприятие съехались более ста человек, это коренные жители, занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности, а также представители власти и недропользователей из Ханты-Мансийска, Сургута, Берёзово, Шеркал, Нефтеюганского, Нижневартовского районов, Ямала, Саха (Якутия) и Красноярского края. Почётные гости форума – уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова и её якутский коллега Константин Роббек.
В течение трёх дней шло обсуждение вопросов экономики, взаимодействие недропользователей с жителями территорий традиционного природопользования, преподавание родных языков, сохранение традиционной культуры. Каждый из присутствующих мог задать вопросы, получить на них ответы. Коренных жителей интересовало, как в условиях присутствия компаний недропользователей соблюсти экологию в местах традиционного природопользования, ведь не секрет, что идёт постепенное сокращение количества рыбы, зверя; какие компенсационные выплаты полагаются жителям стойбищ, вблизи которых работают нефтяники и газовики; почему на одних территориях хорошо налажено сотрудничество между коренными жителями и недропользователями, а на других хозяевам родовых угодий приходиться требовать полагаемые компенсационные выплаты?
В первый день мероприятия гостей форума знакомили с традиционной культурой казымских ханты и лесных ненцев, для них была организована экскурсия в Казымский этнографический музей. Традиционные танцы, блюда национальной кухни народов ханты и ненцев, старинные игры никого не оставили равнодушным.
Ирина САМСОНОВА
Лыпӑт хойты тыӑщ 26-28-мит хӑтӑтн Нуви сӑңхум вошн «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон» нємуп вән мирхот мӑнӑс.
Тыв Сўмӑтвош, Манстӑр, Ёмвош, Сәрхан, Нефтеюганской, Нижневартовской районӑт, Ямал, Саха (Якутия) па Красноярской мўвӑт эвӑт сот мутас хӑннєхә юхтыӑс. Щит шуши тӑхетн вәты па вўэт авӑты увӑс мирўв, округ уваттыйн мўв-авӑт вєрӑт тәты кәщайт, увӑс мир вєрӑт тәты хуятӑт, Югра дума депутатӑт, правительства кәщайт, округ хўваттыйн хӑннєхә вәупсы вєрӑт вантман тӑйты ух нє Наталья Стребкова па Саха (Якутия) мўв шуши мир вәӆупсы вәнььты кәща хә Константин Роббек па па хуятӑт. Хәум хӑт мӑр ыв экономика, шуши мир вәупсы, культура, рәт ясӑң па па вєрӑт оӑңӑн путӑртсӑт, па щи тумпийн уша вєрты вуратсӑт, муйсӑр ям вєрӑта ывеа еы кўншємӑты мос. Мєт сырыя шуши тӑхетн вәты хотӑң ёх шєңк ӑңхасӑт уша вєрты, муй щирн мўв ипи питы вуй па газ вўты компанияйт вой-хў ёша павӑтты, вўы тащ авӑты хотӑң ёха нётӑт. Муя и тӑхийн мўв вуй вўты кәщайт яма рәпитӑт па итәх тӑхетн хотӑң мира нётупсы ӛрн кӑншты мос.
Оӑңмит хӑтӑн мирхота юхтум мойң мир Касум мўва тәтьясыйт. Амня вош йис пурмӑсӑт тӑйты хӑрн әмӑщ якхот вантӑсы, ыв шуши мир єтутӑн апӑтсыйт па сыр-сыр юнтӑң кӑсупсэт эщӑтсыйт.
Ирина САМСОНОВА