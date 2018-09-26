На казымской земле состоялась встреча коренных жителей

  • Русский
  • Хантыйский
На казымской земле состоялась встреча коренных жителей

26-28 сентября 2018 года в городе Белоярском состоялась конференция «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон».

На мероприятие съехались более ста человек, это коренные жители, занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности, а также представители власти и недропользователей из Ханты-Мансийска, Сургута, Берёзово, Шеркал, Нефтеюганского, Нижневартовского районов, Ямала, Саха (Якутия) и Красноярского края. Почётные гости форума – уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова и её якутский коллега Константин Роббек.
В течение трёх дней шло обсуждение вопросов экономики, взаимодействие недропользователей с жителями территорий традиционного природопользования, преподавание родных языков, сохранение традиционной культуры. Каждый из присутствующих мог задать вопросы, получить на них ответы. Коренных жителей интересовало, как в условиях присутствия компаний недропользователей соблюсти экологию в местах традиционного природопользования, ведь не секрет, что идёт постепенное сокращение количества рыбы, зверя; какие компенсационные выплаты полагаются жителям стойбищ, вблизи которых работают нефтяники и газовики; почему на одних территориях хорошо налажено сотрудничество между коренными жителями и недропользователями, а на других хозяевам родовых угодий приходиться требовать полагаемые компенсационные выплаты?
В первый день мероприятия гостей форума знакомили с традиционной культурой казымских ханты и лесных ненцев, для них была организована экскурсия в Казымский этнографический музей. Традиционные танцы, блюда национальной кухни народов ханты и ненцев, старинные игры никого не оставили равнодушным.  

Ирина САМСОНОВА

Касум мўвн шуши мир ӑктӑщсӑт

Лыпӑт хойты тыӑщ 26-28-мит хӑтӑтн Нуви сӑңхум вошн «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон» нємуп вән мирхот мӑнӑс.

Тыв Сўмӑтвош, Манстӑр, Ёмвош, Сәрхан, Нефтеюганской, Нижневартовской районӑт, Ямал, Саха (Якутия) па Красноярской мўвӑт эвӑт сот мутас хӑннєхә юхтыӑс. Щит шуши тӑхетн вәты па вўэт авӑты увӑс мирўв, округ уваттыйн мўв-авӑт вєрӑт тәты кәщайт, увӑс мир вєрӑт тәты хуятӑт, Югра дума депутатӑт, правительства кәщайт, округ хўваттыйн хӑннєхә вәупсы вєрӑт вантман тӑйты ух нє Наталья Стребкова па Саха (Якутия) мўв шуши мир вәӆупсы вәнььты кәща хә Константин Роббек па па хуятӑт. Хәум хӑт мӑр ыв экономика, шуши мир вәупсы, культура, рәт ясӑң па па вєрӑт оӑңӑн путӑртсӑт, па щи тумпийн уша вєрты вуратсӑт, муйсӑр ям вєрӑта ывеа еы кўншємӑты мос. Мєт сырыя шуши тӑхетн вәты хотӑң ёх шєңк ӑңхасӑт уша вєрты, муй щирн мўв ипи питы вуй па газ вўты компанияйт вой-хў ёша павӑтты, вўы тащ авӑты хотӑң ёха нётӑт. Муя и тӑхийн мўв вуй вўты кәщайт яма рәпитӑт па итәх тӑхетн хотӑң мира нётупсы ӛрн кӑншты мос. 
Оӑңмит хӑтӑн мирхота юхтум мойң мир Касум мўва тәтьясыйт. Амня вош йис пурмӑсӑт тӑйты хӑрн әмӑщ якхот вантӑсы, ыв шуши мир єтутӑн апӑтсыйт па сыр-сыр юнтӑң кӑсупсэт эщӑтсыйт.

Ирина САМСОНОВА

Пнд, 10/08/2018 - 10:51

Адрес редакции

628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

Хӑнты ясӑң

Вр.и.о директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Вр.и.о директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры