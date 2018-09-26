Лангепасскому отделению «Спасение Югры» 20 лет

  • Русский
  • Хантыйский
Лангепасскому отделению «Спасение Югры» 20 лет
Ӆаӊки вош шуши ёх Ӆаӊки вош шуши ёх
Ӆаӊки вош шуши ёх

Общественная организация «Спасение Югры» – одна из первых общественных организаций коренных малочисленных народов Севера в Российской Федерации. Она является ассоциированным членом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Общественная организация «Спасение Югры» образована 10 августа 1989 года. В настоящее время в её состав входит более 3 000 членов.

В «Спасение Югры» входят 23 районных и городских отделений и несколько общественных организаций, с целью сохранения оленеводства как особой культурной среды, в которой сохраняются язык и этническая самобытность создан «Союз оленеводов»;  для сохранения и развития традиционного искусства создан «Союз мастеров традиционных народных промыслов коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа»; с целью осуществления преемственности поколений в сохранении традиционных знаний был создан «Совет старейшин коренных малочисленных народов Севера»; для сохранения и развития традиционных видов спорта ассоциированным членом включена «Федерация этноспорта Югры».
29 сентября 2018 года Лангепасское городское отделение Общественной организации «Спасение Югры» отметило 20-летний юбилей со дня образования. На протяжении 19 лет бессменным руководителем городского отделения является Маргарита Филипповна Заяц (Конева), она рассказала нам о становлении организации:
– В 1998 году нас, коренных жителей города Лангепаса, на общее собрание созвала молодая учительница и общественница обских угров Маина Ефимовна Шесталова. Она отметила, по всему округу открываются отделения общественной организации «Спасение Югры», и нам, коренным жителям Лангепаса, необходимо объединиться и создать городское отделение. Так, на первом собрании единогласно председателем Лангепасского городского отделения Общественной организации «Спасение Югры» была избрана Маина Ефимовна Шесталова. Спустя год, она переезжает в город Ханты-Мансийск. Далее народом на пост лидера коренных малочисленных народов Югры города Лангепаса единогласно была выбрана я.
Вот уже 19 лет Маргарита Филипповна объединяет представителей коренных малочисленных народов Севера – ханты и манси, члены организации делают все возможное для сохранения самобытной национальной культуры своего народа. Благодаря активной деятельности организации новое поколение коренной национальности приобщается к традициям своих предков, участвует в деятельности творческого коллектива «Каркам ёш» («Рукодельницы»). М. Заяц входит в состав координационных советов главы администрации города Лангепаса. Организация взаимодействует с  городскими общественными объединениями и школами. В Лангепасе проживает более 120 человек из числа коренных малочисленных народов Югры. Создана община малочисленных народов «Ганжеево», которой руководит Александр Вячеславович Ковалёв. 
29 сентября на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею Лангепасского городского отделения общественной организации «Спасение Югры», начальник управления культуры, туризма и спорта администрации города ЛангепасаСергей Александрович Бобров отметил:
– На протяжении 20 лет городское отделение общественной организации «Спасение Югры» в условиях города сохраняет и развивает культуру, родные языки коренных малочисленных народов. Сегодня у подрастающего поколения лангепасцев есть прекрасная возможность заниматься декоративно-прикладным искусством в кружке «Каркам ёш» («Рукодельница»). У нас в городе много лет работает Центр культуры народов Севера «Ланкие» («Белочка»). Желаем Вам сохранить и передать молодому поколению самобытную культуру народов Севера.
Затем С.А. Бобров вручил лидеру организации благодарственные письма. Также на мероприятии общественные объединения разных народов в честь юбилея вручили руководителю Лангепасского отделения общественной организации «Спасение Югры» благодарственные письма и подарки. Представитель сургутских ханты Сергей Васильевич Кечимов исполнил хантыйскую песню. Самым активным общественникам вице-президенты общественной организации «Спасение Югры» Ульяна Данило, Валентина Шадрина и Алексей Шесталов вручили благодарственные письма. В завершение мероприятия гостеприимные хозяева угостили гостей праздника вкусными блюдами обских угров.

Ульяна МОЛДАНОВА

«Югра ыңуптӑты» тӑхи 20 оа йис
Ӆаӊки вош шуши ёх Ӆаӊки вош шуши ёх
Ӆаӊки вош шуши ёх

Ёмвош округн вәйт ор тыӑщ 10-мит хӑтӑн 1989-мит он «Югра ыңуптӑты» оса тӑхи шуши мир вєрсӑт. Ин тӑмхӑт щив уңман хәум щурӑс мутас хӑннєхә вә. Югра мўв уваттыйн вошӑтн 23 тӑмӑщ тӑхи рәпит.

«Югра ыңуптӑты» тӑхия вўы авӑман вәты мир оса «Союз оленеводов» нємуп ут, ёнтӑсты, шўкщӑты ёх оса тӑхи, нәптэ вәна ювум хуятӑт «Совет старейшин» нємуп ут па навӑрты, хәхӑты вєрӑт еы тәты «Федерация этноспорта Югры» нємуп тӑхи уңман вәӑт. Лыпӑт хойты тыӑщ 29-мит хӑтӑн Лангепас вошн  «Югра ыңуптӑты» оса тӑхи 20 оа йис. Тӑм тӑхийн ар о мӑр кәщая Маргарита Филипповна Заяц (Конева) рәпит. ўв лупӑс:
— Лангепас вошн 1998-мит он тәнуп тыӑщн ӑшколайн няврємӑт вәнтӑты нє Маина Ефимовна Шесталова хӑнтэт, вухаят яха ӑкӑтсӑэ. Мирхотн ўв мўңева лупӑс: «Мос оса тӑхи вєрты мўң шуши мирев кєша. Щӑта ванкўты вәйтантыйты питўв, рәт ясӑңӑн путӑртты». Щирн кәщая мирн Маина Ефимовна Шесталова пириса. ўв о мӑнум юпийн Ёмвоша вәты мӑнӑс. Щирн кәщая Лангепас вошӑң ёхн ма пирисаюм. Тӑм тӑхийн 19 о ма рәпитум. 
Мўң арсыр хӑннєхәйт кўтн хӑнты мирев йис вєрӑт еы тәўв. Ӑшколайтн путӑртўв, муй вурн увӑс мўвн ар о шуши мирӑт вәӑт. Няврємӑта вантӑўв, муй иты хурамӑңа хӑнтэт хошӑт шўкщӑты, сӑк кӑрӑтты. Щи тумпи йис пурмӑсӑт шавиты хот пўңӑн камӑн вош кўтупн мўң хӑнты мир кәрт тӑйўв. Щӑта хуыева вәйтантупсыўв эщӑтӑўв. Кәртэвн упӑс, нюки хот, нурмӑт, нянь кәр па па пурмӑсӑт тӑйўв. Иса Лангепас вошн 120 мутас шуши мир вә. ыв хуыева «Югра ыңуптӑты» тӑхия уңман вәӑт. Кўтэвӑн мўң яма вәўв, ванкўты вәйтантыйўв, сыр-сыр емӑңхӑтӑт вєрӑнтўв. Щӑта ма Лангепас вош кәща рәпитты тӑхия уңман вәум. Щи пӑта шуши мир әхтыйн муты вєр пит ки, имухты кәщайтн ясңев хәа. Хӑнты мирев тӑта «Ганжеево» нємуп община тӑйӑт. Щӑта кәщая Александр Вячеславович Ковалёв рәпит.  ыв войхў вепӑсӑӑт, арсыр воньщумутӑт ӑкӑтӑт. Тӑмиты арсыр мир кўтн аңки вошн хӑнтэт вәӑт. 
 Лыпӑт хойты тыӑщ 29-мит хӑтӑн аңки вошн вәты увӑс мир аӑңая йис пурмӑсӑт шавиты хота хӑнты мир кәрта ӑктӑщты питсӑт. Тӑта, вантэ, «Югра ыңуптӑты» тӑхи хәс оа ювум вєр постӑы. Мир акмум хӑрн оӑң ясӑң аңки вошн культура вєрӑт тәты кәща хә Сергей Александрович Бобровтәс:
– Тӑм вошн 20 о мӑр увӑс мир вєрӑт әхтыйн «Югра ыңуптӑты» тӑхи ёх рәпитӑт. ыв арсыр хуятӑт кўтн рәт ясңе, ёнтӑсты, шўкщӑты вєра, емӑңхӑтӑ еы тәӑт. Щӑта вошевн «Каркам ёш» нємуп хӑр вә. Щӑта Маргарита Филипповна няврємӑт ариты, якты па ёнтты, сӑк кӑрӑтты вәнтӑэ. Еы тӑми киньща яма яха нётасман рәпитаты па вәаты! 
ўв ясңӑ сухнум кємн Маргарита Филипповная ыӑң лыптӑт па ишӑкты нєпек мойуптӑс.   
Еы емӑңхӑта юхтум арсыр мир рәт ясӑңан арисӑт па кашӑң ёх ыв яка яксӑт. Хӑнты мир эвӑт Сергей Васильевич Кечимов сәрхан щирн йис ар арийс. Ёмвошн «Югра ыңуптӑты» тӑхийн кәща ӑңкӑр хуятңӑн Ульяна Данило па Алексей Шесталов емӑңхӑт пӑта ӑңки вошн каркама увӑс мир кўтн кӑпӑртты ёх мойупсы нєпекӑтн катуптӑсңӑн. Сәрхан вошн культура вєрӑт тәты нє Валентина Шадрина мойупсы Маргарита Филипповная па ўв пиаа рәпитты шуши мира ишӑкты нєпекӑт мӑс. Емӑңхӑта ӑктӑщум мир етн оӑңа хуыева нюки хота мӑӑң хў хошум йиңк, хўӑң нянь пиа шай яньщты мӑнсӑт. Ар ёх ӑкмум тӑхия кавӑртты хў хӑнты ики Анатолий Аркадьевич Нертымов тәс.     

Ульяна МОЛДАНОВА

Ӆаӊки вош шуши ёх Ӆаӊки вош шуши ёх
Ӆаӊки вош шуши ёх
Пнд, 10/08/2018 - 11:08

Адрес редакции

628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

Хӑнты ясӑң

Вр.и.о директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Вр.и.о директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры