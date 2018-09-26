Лангепасскому отделению «Спасение Югры» 20 лет

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Общественная организация «Спасение Югры» – одна из первых общественных организаций коренных малочисленных народов Севера в Российской Федерации. Она является ассоциированным членом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Общественная организация «Спасение Югры» образована 10 августа 1989 года. В настоящее время в её состав входит более 3 000 членов.
В «Спасение Югры» входят 23 районных и городских отделений и несколько общественных организаций, с целью сохранения оленеводства как особой культурной среды, в которой сохраняются язык и этническая самобытность создан «Союз оленеводов»; для сохранения и развития традиционного искусства создан «Союз мастеров традиционных народных промыслов коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа»; с целью осуществления преемственности поколений в сохранении традиционных знаний был создан «Совет старейшин коренных малочисленных народов Севера»; для сохранения и развития традиционных видов спорта ассоциированным членом включена «Федерация этноспорта Югры».
29 сентября 2018 года Лангепасское городское отделение Общественной организации «Спасение Югры» отметило 20-летний юбилей со дня образования. На протяжении 19 лет бессменным руководителем городского отделения является Маргарита Филипповна Заяц (Конева), она рассказала нам о становлении организации:
– В 1998 году нас, коренных жителей города Лангепаса, на общее собрание созвала молодая учительница и общественница обских угров Маина Ефимовна Шесталова. Она отметила, по всему округу открываются отделения общественной организации «Спасение Югры», и нам, коренным жителям Лангепаса, необходимо объединиться и создать городское отделение. Так, на первом собрании единогласно председателем Лангепасского городского отделения Общественной организации «Спасение Югры» была избрана Маина Ефимовна Шесталова. Спустя год, она переезжает в город Ханты-Мансийск. Далее народом на пост лидера коренных малочисленных народов Югры города Лангепаса единогласно была выбрана я.
Вот уже 19 лет Маргарита Филипповна объединяет представителей коренных малочисленных народов Севера – ханты и манси, члены организации делают все возможное для сохранения самобытной национальной культуры своего народа. Благодаря активной деятельности организации новое поколение коренной национальности приобщается к традициям своих предков, участвует в деятельности творческого коллектива «Каркам ёш» («Рукодельницы»). М. Заяц входит в состав координационных советов главы администрации города Лангепаса. Организация взаимодействует с городскими общественными объединениями и школами. В Лангепасе проживает более 120 человек из числа коренных малочисленных народов Югры. Создана община малочисленных народов «Ганжеево», которой руководит Александр Вячеславович Ковалёв.
29 сентября на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею Лангепасского городского отделения общественной организации «Спасение Югры», начальник управления культуры, туризма и спорта администрации города ЛангепасаСергей Александрович Бобров отметил:
– На протяжении 20 лет городское отделение общественной организации «Спасение Югры» в условиях города сохраняет и развивает культуру, родные языки коренных малочисленных народов. Сегодня у подрастающего поколения лангепасцев есть прекрасная возможность заниматься декоративно-прикладным искусством в кружке «Каркам ёш» («Рукодельница»). У нас в городе много лет работает Центр культуры народов Севера «Ланкие» («Белочка»). Желаем Вам сохранить и передать молодому поколению самобытную культуру народов Севера.
Затем С.А. Бобров вручил лидеру организации благодарственные письма. Также на мероприятии общественные объединения разных народов в честь юбилея вручили руководителю Лангепасского отделения общественной организации «Спасение Югры» благодарственные письма и подарки. Представитель сургутских ханты Сергей Васильевич Кечимов исполнил хантыйскую песню. Самым активным общественникам вице-президенты общественной организации «Спасение Югры» Ульяна Данило, Валентина Шадрина и Алексей Шесталов вручили благодарственные письма. В завершение мероприятия гостеприимные хозяева угостили гостей праздника вкусными блюдами обских угров.
Ульяна МОЛДАНОВА
Ёмвош округн вәйт ор тыӑщ 10-мит хӑтӑн 1989-мит он «Югра ыңуптӑты» оса тӑхи шуши мир вєрсӑт. Ин тӑмхӑт щив уңман хәум щурӑс мутас хӑннєхә вә. Югра мўв уваттыйн вошӑтн 23 тӑмӑщ тӑхи рәпит.
«Югра ыңуптӑты» тӑхия вўы авӑман вәты мир оса «Союз оленеводов» нємуп ут, ёнтӑсты, шўкщӑты ёх оса тӑхи, нәптэ вәна ювум хуятӑт «Совет старейшин» нємуп ут па навӑрты, хәхӑты вєрӑт еы тәты «Федерация этноспорта Югры» нємуп тӑхи уңман вәӑт. Лыпӑт хойты тыӑщ 29-мит хӑтӑн Лангепас вошн «Югра ыңуптӑты» оса тӑхи 20 оа йис. Тӑм тӑхийн ар о мӑр кәщая Маргарита Филипповна Заяц (Конева) рәпит. ўв лупӑс:
— Лангепас вошн 1998-мит он тәнуп тыӑщн ӑшколайн няврємӑт вәнтӑты нє Маина Ефимовна Шесталова хӑнтэт, вухаят яха ӑкӑтсӑэ. Мирхотн ўв мўңева лупӑс: «Мос оса тӑхи вєрты мўң шуши мирев кєша. Щӑта ванкўты вәйтантыйты питўв, рәт ясӑңӑн путӑртты». Щирн кәщая мирн Маина Ефимовна Шесталова пириса. ўв о мӑнум юпийн Ёмвоша вәты мӑнӑс. Щирн кәщая Лангепас вошӑң ёхн ма пирисаюм. Тӑм тӑхийн 19 о ма рәпитум.
Мўң арсыр хӑннєхәйт кўтн хӑнты мирев йис вєрӑт еы тәўв. Ӑшколайтн путӑртўв, муй вурн увӑс мўвн ар о шуши мирӑт вәӑт. Няврємӑта вантӑўв, муй иты хурамӑңа хӑнтэт хошӑт шўкщӑты, сӑк кӑрӑтты. Щи тумпи йис пурмӑсӑт шавиты хот пўңӑн камӑн вош кўтупн мўң хӑнты мир кәрт тӑйўв. Щӑта хуыева вәйтантупсыўв эщӑтӑўв. Кәртэвн упӑс, нюки хот, нурмӑт, нянь кәр па па пурмӑсӑт тӑйўв. Иса Лангепас вошн 120 мутас шуши мир вә. ыв хуыева «Югра ыңуптӑты» тӑхия уңман вәӑт. Кўтэвӑн мўң яма вәўв, ванкўты вәйтантыйўв, сыр-сыр емӑңхӑтӑт вєрӑнтўв. Щӑта ма Лангепас вош кәща рәпитты тӑхия уңман вәум. Щи пӑта шуши мир әхтыйн муты вєр пит ки, имухты кәщайтн ясңев хәа. Хӑнты мирев тӑта «Ганжеево» нємуп община тӑйӑт. Щӑта кәщая Александр Вячеславович Ковалёв рәпит. ыв войхў вепӑсӑӑт, арсыр воньщумутӑт ӑкӑтӑт. Тӑмиты арсыр мир кўтн аңки вошн хӑнтэт вәӑт.
Лыпӑт хойты тыӑщ 29-мит хӑтӑн аңки вошн вәты увӑс мир аӑңая йис пурмӑсӑт шавиты хота хӑнты мир кәрта ӑктӑщты питсӑт. Тӑта, вантэ, «Югра ыңуптӑты» тӑхи хәс оа ювум вєр постӑы. Мир акмум хӑрн оӑң ясӑң аңки вошн культура вєрӑт тәты кәща хә Сергей Александрович Бобровтәс:
– Тӑм вошн 20 о мӑр увӑс мир вєрӑт әхтыйн «Югра ыңуптӑты» тӑхи ёх рәпитӑт. ыв арсыр хуятӑт кўтн рәт ясңе, ёнтӑсты, шўкщӑты вєра, емӑңхӑтӑ еы тәӑт. Щӑта вошевн «Каркам ёш» нємуп хӑр вә. Щӑта Маргарита Филипповна няврємӑт ариты, якты па ёнтты, сӑк кӑрӑтты вәнтӑэ. Еы тӑми киньща яма яха нётасман рәпитаты па вәаты!
ўв ясңӑ сухнум кємн Маргарита Филипповная ыӑң лыптӑт па ишӑкты нєпек мойуптӑс.
Еы емӑңхӑта юхтум арсыр мир рәт ясӑңан арисӑт па кашӑң ёх ыв яка яксӑт. Хӑнты мир эвӑт Сергей Васильевич Кечимов сәрхан щирн йис ар арийс. Ёмвошн «Югра ыңуптӑты» тӑхийн кәща ӑңкӑр хуятңӑн Ульяна Данило па Алексей Шесталов емӑңхӑт пӑта ӑңки вошн каркама увӑс мир кўтн кӑпӑртты ёх мойупсы нєпекӑтн катуптӑсңӑн. Сәрхан вошн культура вєрӑт тәты нє Валентина Шадрина мойупсы Маргарита Филипповная па ўв пиаа рәпитты шуши мира ишӑкты нєпекӑт мӑс. Емӑңхӑта ӑктӑщум мир етн оӑңа хуыева нюки хота мӑӑң хў хошум йиңк, хўӑң нянь пиа шай яньщты мӑнсӑт. Ар ёх ӑкмум тӑхия кавӑртты хў хӑнты ики Анатолий Аркадьевич Нертымов тәс.
Ульяна МОЛДАНОВА