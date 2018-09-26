Продлён приём заявок на детский конкурс комиксов «Легенды Югорской земли»

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Заявки теперь можно подать до 5 ноября.
На данный момент в адрес организаторов поступили работы из Берёзово, Игрима, Казыма, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Охтеурья, Перегребного, Пыть-Яха, Салыма, Советского, Сургута, Тром-Агана, Угута, Ханты-Мансийска, Цингалов и Югорска.
Напомним, что 1 июня в Югре стартовал окружной детский конкурс комиксов по мотивам обско-угорских мифов, преданий и сказок. Это совместная акция общественно-политической газеты «Новости Югры» и Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Судить участников конкурса будут не только журналисты окружных изданий, но и художница из Финляндии Санна Хукканен и комикс-активист из Москвы Анна Воронкова. Также они решили поощрить спецпризом тех, кто сделает лучший комикс на хантыйском или мансийском языках.
Наши эксперты дали несколько советов участникам конкурса «Легенды Югорской земли», как правильно создать комиксы:
1.Слов должно быть мало, и это то, что нельзя передать картинкой. Текст лучше писать печатными заглавными буквами.
2. Читаем мы слева направо, поэтому первым всегда говорит герой, который слева, а отвечает тот, что справа.
4. Вначале лучше написать карандашом текст, а потом уже рисовать головы. Текст занимает примерно 50% рисунка.
5. Если есть голова и текст, ноги не всегда нужны. Можно нарисовать полмашины - и уже понятно, что это. Так как место в кадре ограничено.
6. Обратите внимание на эмоции и чувства персонажей.
7. Если эта история одного героя во времени, он всегда должен быть одет одинаково, чтобы не спутать с другими.
Напомним, что участниками конкурса окружного детского конкурса комиксов по мотивам обско-угорских мифов, преданий и сказок «Легенды Югорской земли» могут стать дети, проживающие в Югре, в возрасте от 7 до 16 лет. Прием конкурсных работ завершится 5 ноября 2018 года.
Работы должны быть написаны на русском, хантыйском или мансийском языках. Контактные телефоны: +7(3467)33-37-74, 33-36-07, 33-23-09.
Конкурсные работы необходимо отправить по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 46 или на электронный адрес: comics-ugra2018@mail.ru.
Награждение по итогам конкурса состоится 10 декабря и приурочено ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа. Лучшие работы будут опубликованы на портале ugra-news.ru и в газетах «Новости Югры», «Ханты ясанг», «Луима сэрипос».
Наталья АНАДЕЕВА
UGRA-NEWS.RUugra-news.ru