- Русский
С 22 по 23 ноября 2018 года в городе Сургуте прошёл Молодёжный форум коренных малочисленных народов Севера Сургутского района.
На мероприятие съехались более 50 ребят из сельских поселений Сургутского района Угута, Русскинской, Тром-Агана, Сытомино, Нижнесортымского и из городов Лянтора и Когалыма. В рамках форума политолог, социолог, директор АНО «Центр «ЮГРА-Социум» Илья Верховский провёл интерактивную лекцию-тренинг «Самосознание обско-угорской молодёжи как ресурс развития Югры в XXI-м веке». Руководитель Ресурсного центра Сургутского района Полина Лебедева рассказала ребятам о социальном проектировании или о том, как выиграть грант. Старейшина сургутских ханты Егор Кельмин провёл мастер-класс по хантыйской борьбе «Пупи кат». Ребята из сельских поселений Сургутского района на мероприятии представили социальные проекты. Организаторами форума выступили Региональная общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Орт-Ики», администрация Сургутского района.
Ульяна Данило