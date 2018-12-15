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В форуме молодежи коренных малочисленных народов «Российский Север» приняли участие руководители Комитета Государственной Думы по делам национальностей и представители Федерального Агентства по делам молодежи.
В Санкт-Петербурге завершился IV Форум молодежи «Российский Север». Темой форума на этот раз стала «Роль образования в устойчивом развитии коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». И спикеры, и участники в течение четырех дней обсуждали вопросы, касающихся развития образования и сохранения культуры коренных малочисленных народов Арктики, Сибири и Дальнего Востока.
В заключительный день работы форума с участниками встретились председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов и президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Григорий Ледков. Они подвели итоги первого молодежного конкурса законодательных инициатив в сфере законов регулирующих деятельность КМНС, который проходил в рамках подготовки к Форуму.
Руководитель Комитета по делам национальностей подчеркнул, что прошедший конкурс, да и весь форум показал власти и обществу, что на самом деле волнует молодежь Арктики.
На полях форума рядом с молодежью также работали представители организаторов форума – Федерального агентства по делам молодежи и Университета имени Герцена, на территории которого проходила часть мероприятий форума «Российский Север». К слову, непосредственное участие в деятельности «Российского Севера» приняли специалисты университета и ректор Сергей Игоревич Богданов.
Как отметили в ходе дискуссий на полях форума эксперты: «Молодежь Арктики собралась на свой форум «Российский Север», чтобы рассказать, чего не хватает системе образования.» И действительно – ряд смелых идей участников форума, по заявлению присутствовавших на церемонии закрытия депутатов Госдумы РФ вполне могут быть реализованы на федеральном уровне. В первую очередь это касается обсуждавшегося на форуме проекта ресурсного образовательного центра сохранения и развития родных языков.
Участие в Форуме приняли 150 представителей молодёжи из ВУЗов, общественных организаций и региональных этнических объединений коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Также на «Российский Север» приехали молодёжные лидеры России, чья сфера интересов связна с исследованием, развитием и сохранением социально-экономического потенциала, традиционного образа жизни и культурных ценностей народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Бок о бок с молодыми участниками форума работали депутаты арктических заксобраний и муниципальных представительных органов. «Очень продуктивно поработали, - рассказывает вице-спикер таймырской думы Сергей Сизоненко, - Этот форум проходит в четвертый раз и в регионах благодаря этому уже начали складываться настоящие проектные группы. Из Мурманска привезли прекрасный проект Торговой марки «Сделано в Арктике», ХМАО порадовали серьезной работой по развитию образовательных технологий, Ямал и Якутия просто бомбардируют Госдуму законодательными инициативами. Недостаток опыта вполне заменяет кипучая энергия.»
Основные итоги Форума:
• Формирование сообщества молодых людей – специалистов различных отраслей, способных консолидировать усилия для решения социально значимых проблем Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, под эгидой Молодежного Совета АКМСС и ДВ.
• Создание молодежной рабочей группы по разработке показателей устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Координатором группы стала эксперт по устойчивому развитию арктических территорий кандидат наук Елена Балдеску.
• Укрепление межэтнического взаимодействия молодежи России как единой социальной группы
• Подготовка и передача в Комитет ГД РФ по делам национальностей инициатив, направленных на совершенствование законодательства о коренных малочисленных народах и развитии Арктической зоны РФ.
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