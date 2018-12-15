Программа мероприятий XII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и Снегурочек

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Программа мероприятий XII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и Снегурочек

7 декабря в 19:00 на Центральной площади г. Ханты-Мансийска состоится торжественной открытие XII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и Снегурочек и Новогодней Столицы Югры.

В этом году в Съезде примет участие 21 команда из городов России и зарубежья. Ханты-Мансийский автономный округ представят участники из Октябрьского, Белоярского, Нефтеюганского районов, городов Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Когалым, Нефтеюганск, Урай, Сургут. Кроме того, гостями г. Ханты-Мансийск станут деды Морозы и Снегурочки из городов Северодвинск, Миасс, Оренбург, Нарьян-Мар, сборная Татарстана, команда из Белоруссии и Китая. Всего в Съезде примет участие порядка 150 человек.

7, 8 и 9 декабря на конкурс жюри будет представлено более 30 конкурсных программ. В состав членов жюри войдут заслуженные деятели культуры городов Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Могилев, а также дети из 1 и 3 школы г. Ханты-Мансийска.

9 декабря в 12.30 в парке им. Б. Лосева впервые состоится игровая программа «Ай да Валенки!», на которой гостей ждет массовый забег в валенках, хороводы, зимние забавы, а также угощения: горячие блины и пироги. Приходите в валенках!

Также, 9 декабря в 18:00 в Долине ручьев пройдет завораживающая программа «У костра» с парадом Дедов Морозов из регионов России, республики Беларусь и Китая.

Организаторы мероприятия – Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация г. Ханты-Мансийска, Автономная некоммерческая организация «Творческая лаборатория «АРТ проект», Окружной Дом народного творчества.

Телефоны для справок:  8 (3467) 333037, 324829.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

 

Втр, 12/04/2018 - 09:07

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