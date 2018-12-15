В национальной редакции для представителей старшего поколения прошёл творческий вечер Владимира Енова

- Русский
6 декабря 2018 года в Объединённой редакции газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» состоялся творческий вечер хантыйского сказителя, журналиста окружной газеты «Ханты ясанг» Владимира Енова «О добре, справедливости, чести…», посвящённый 88-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Гостями вечера стали жители окружной столицы – представители старшего поколения из народов ханты и манси, внёсшие неоценимый вклад в развитие округа. Поскольку они являются знатоками хантыйского фольклора, то по достоинству оценили работу сказителя, который литературно обработал произведения устного народного творчества народа ханты, многие из которых перевёл на русский язык. Яркими персонажами фольклорных произведений, которыми занимался автор, являются менквы – лесные великаны, мишъёх – лесные люди, йингк кули – огромные водяные, лон верты ими – колдунья, изготавливающая нитки из оленьих и лосиных сухожилий и урты – богатыри и защитники народа ханты от всяческих жизненных невзгод.
Произведения устного народного творчества народа ханты воспитывают в человеке такие качества, как доброта, справедливость и честь, именно поэтому так был назван творческий вечер.